Gestern noch selbstbestimmt – heute auf Pflege angewiesen. Immer mehr Menschen brauchen im Alter Hilfe, weil sie allein sind. Eine Dame aus Greifswald wandte sich in ihrer Not an die OZ, weil sie am Montag kein warmes Essen mehr geliefert bekam. Wie die Redaktion ihr helfen konnte, lesen Sie hier.