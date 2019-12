Greifswalder Silvesterlauf dieses Jahr im Volksstadion

Greifswald

Wer das Jahr sportlich ausklingen lassen will, hat dazu am 31. Dezember beim Silvesterlauf Gelegenheit. Nachdem die SG Greifswald, die den Lauf in den vergangenen Jahren organisierte, die diesjährige Veranstaltung abgesagt hatte, wollen die Citylauf-Organisatoren der HSG Universität Greifswald kurzfristig in die Bresche springen. Wie Citylauf-Cheforganisator Peer Kopelmann weiter mitteilte, drehen die Läufer in diesem Jahr allerdings Runden im Volksstadion.

Auch wird es keine Sieger und Platzierten geben. Wenige Tage vor den Weihnachtstagen sei es leider nicht mehr möglich gewesen, die notwendigen Straßensperrungen zu beantragen und Kampfrichter und Helfer für einen Wettkampflauf zu gewinnen. Der Startschuss zum Silvesterlauf fällt um 10 Uhr. Man kann 15, 30 oder 60 Minuten laufen. Im Anschluss können sich die Läufer bei einem Becher Glühwein über ihre Lauferlebnisse 2019 oder die Pläne für 2020 austauschen. Die Teilnahmegebühr beträgt 2,00 Euro für Erwachsene und 1,00 Euro für Kinder und Jugendliche.

Von OZ