Greifswalder Soroptimistinnen feiern fünfjähriges Bestehen

Greifswald

Sie sind berufstätig, haben Familien und engagieren sich ehrenamtlich für Frauen und Kinder. Vor fünf Jahren gründete Karen Kunkel die Soroptimistinnen in der Hansestadt. Es ist eine weltweite Organisation, die sich lokal, national und global einsetzt.

Die derzeitige Präsidentin des hiesigen Clubs, Sonja Gelinek, blickt zurück auf die vergangenen 1825 Tage, die die Organisation in Greifswald aktiv ist. In der Zeit gab es viele Projekte und Institutionen, die von den Soroptimistinnen gefördert und unterstützt wurden. Bekanntheit erlangte der Club in der Hansestadt allen voran mit dem Bücherturm, sagt Gelinek. Gerade hieß es in der Kulturnacht wieder: „Bürger, bringt Bücher!“

Die gespendete Literatur wird auf dem Weihnachtsmarkt gegen eine Spende weitergegeben. „Mit dem Erlös finanzieren wir Leseförderprojekte in der Stadtbibliothek“, sagt Gelinek. Ob der Verkauf wie in den vergangenen Jahren erneut in der Adventskapelle stattfindet, stehe noch nicht fest.

Im vergangenen Jahr gab es für die Frauen bei der Greifswalder Kulturnacht wieder einiges zu stapeln. Quelle: Peter Binder

Das „White Dinner“ im Jahr 2013 war der Auftakt der Greifswalder Frauen. In weißer Kleidung wurde am Museumshafen für den guten Zweck an mitgebrachten Tischen mit eigens zubereiteten Leckereien geschlemmt. 60 Leute folgten der Einladung. 300 Euro sind damals zusammengekommen, die an das Frauenhaus gespendet wurden.

Das zweite „White Dinner“ folgte ein Jahr später. Ein neues Projekt soll nun Greifswalds berühmte Frauen in den Fokus rücken. Mit einer Broschüre können mehrere Stationen besucht werden, die durch bekannte Greifswalder Frauen der Geschichte berühmt oder beeinflusst wurden. So wird neben Sibylla Schwarz auch beispielsweise die Kirchenmusikerin Annelise Pflugbeil Teil der Broschüre werden, verrät Gelinek. Der Erlös werde ebenfalls einer Hilfsorganisation zugute kommen.

Die Gruppe der Greifswalder Soroptimistinnen umfasst derzeit 24 Mitglieder zwischen Anfang 20 und Mitte 60 Jahren. Weltweit gibt es in 132 Ländern rund 80 000 Mitglieder in über 3000 Clubs, heißt es auf der Homepage Soroptimist International.

Schlemmen für den guten Zweck: beim zweiten „White Dinner“ am Museumshafen im Jahr 2014. Quelle: Peter Binder

Von Christin Lachmann