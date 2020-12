Greifswald

Ein freundliches Augenpaar, umringt von Fältchen, schaut auf die Besucher herunter. Das Comicähnliche und in schwarz-weiß gehaltene Bild zeigt einen älteren Mann mit Vollbart. Es ist ein Porträt von Klaus-Dieter Gerecke, ein Greifswalder Obdachloser, der im Jahr 2000 von drei Leuten auf der Straße totgeschlagen wurde. Das Bild stammt vom Theater Vorpommern, das dem Obdachlosen 15 Jahre nach seinem Tod ein Bürgerstück widmete. Heute hängt es im Flur der Tages- und Beratungsstätte des Kreisdiakonischen Werks.

Fragt man die Mitarbeiter nach Schicksalsschlägen, die ihnen besonders in Erinnerung geblieben sind, fällt auch der Name Klaus – oder auch Kläusi, wie Sozialarbeiter Ingo Stehr ihn nennt. Der 49-jährige begleitete Kläusi auf seinem letzten Gang. Er trug seine Urne zu Grabe. Viele Obdachlose, erzählt Stehr, hätten nach dem Vorfall Angst gehabt. Denn dabei blieb es nicht: Nur wenige Monate später wurde auch der Obdachlose Eckard Rütz totgeschlagen.

Respektvoller Umgang mit den Menschen, die Hilfe suchen

Das Schicksal der beiden Männer bewegt Ingo Stehr auch heute noch. Seit 20 Jahren arbeitet er als Sozialarbeiter bei der Tagesstätte. Im Laufe seines Berufslebens habe es zahlreiche Begebenheiten gegeben, die er heute noch gut in Erinnerung hat. Es gibt Schicksalsschläge, die Ingo Stehr sowie seine Kollegen Petra Werner und Henry Hoth nicht so schnell loslassen, obwohl sie geschult sind.

Petra Werner, seit 15 Jahren bei der Tagesstätte, erzählt von einem jungen Mann, der sich im Gewerbegebiet ein Lager aus zusammengestellten Stühlen errichtete. Seine persönlichen Papiere waren weg. Als sie ihm zum ersten Mal begegnete, hätte er nur dünne Kleidung angehabt. „Socken hatte er keine an, dabei war Winter.“

Sie gab ihm die Adresse von der Tagesstätte, die sich damals noch in der Wollweber Straße befand. „Am Abend habe ich an ihn gedacht, nachdem es.“ Sie hoffte, dass er vorbei kommen würde – und das tat er auch. Gemeinsam beantragen sie einen neuen Ausweis, der junge Mann erhielt finanzielle Unterstützung vom Amt. Die Sozialarbeiter besorgten ihm ein Zimmer in einem Gästehaus. Er machte seinen Lkw-Führerschein. Heute, sagt Stehr, hat er einen festen Job und lebt in Neubrandenburg. Es ist eine Erfolgsgeschichte, die Stehr und Werner gern erzählen.

Das Bild zeigt Klaus-Dieter Gerecke, der im Jahr 2000 tot geprügelt wurde. Quelle: Christin Lachmann

Eines haben alle Mitarbeiter der Tagesstätte gemeinsam: Es ist der respektvolle und lockere Umgang mit den Klienten. Egal, was die Menschen durchgestanden oder gemacht haben: In der Tagesstätte bekommen sie eine zweite Chance.

Befürchtung bestätigte sich

Zum Leben gehört das Sterben dazu. Das erlebten auch Ingo Stehr und Petra Werner bereits. Doch eine Begegnung mit dem Tod war auch für sie eine besondere. Nachdem sie bei einem Klienten die Wohnungstür öffneten, bemerkten sie einen ungewöhnlichen Geruch. Nachdem sie den Mann nicht im Schlafzimmer angetroffen haben, sind sie weiter ins Wohnzimmer. „Wir sind wie Kinder in die Wohnung hineingeschlichen und hatten beide Angst“, erinnert sich Ingo Stehr. Die Befürchtung, die beide im Vorfeld hatten, bestätigt sich: Der Mann war tot. „Er saß neben der Heizung und war bereits mumifiziert“, erinnert sich Stehr.

„Es hat extrem gestunken...“

Seit zwei Jahren gehört auch Henry Hoth fest zum Team. Er ist für die Hausbesuche verantwortlich. Ihm ist vor allem sein erster Arbeitstag noch gut in Erinnerung. Er und Stehr sind zu einem Klienten gefahren, bei dem sich die vom Vermieter beauftragten Handwerker geweigert hätten, die Wohnung zu betreten. Den Grund dafür, erfuhr Hoth vor Ort: „Es hat extrem gestunken. Bis Brusthöhe stand der Müll hoch. Er hatte eine Katze und drei Katzenklos, die aber randvoll waren und nicht sauber gemacht wurden.“ Doch auch hier gab es einen guten Ausgang. Der Klient habe sich nach etlichen Gespräche mit Hoth in Therapie begeben.

Doch nicht jeder lässt sich auf die Hilfe der Mitarbeiter ein, wie Hoth zu berichten weiß. „Einem Obdachlosen habe ich eine Wohnung besorgt. Sie war aber im vierten Stock. Das wollte er nicht. Die nächste wäre in Schönwalde gewesen, doch da wollte er auch nicht hin.“

Obwohl die Mitarbeiter mit oft mit solchen Schicksalsschlägen konfrontiert werden, ist der Humor nicht verloren gegangen. Diesen brauche man für den Job, sagt Ingo Stehr. Nur so könne man Tag für Tag weitermachen. Über eine Geschichte, in der ein Vogel die Hauptrolle spielt, lachen Stehr und seine Kollegen auch heute noch herzhaft: „Ein Klient hatte einen blauen Wellensittich, der aus dem Fenster geflogen ist, als er geschlafen hat. Wir sind zur Zoohandlung, um ihm einen neuen zu besorgen. Sie hatten aber nur noch gelbe und grüne. Wir haben einen grünen Wellensittich gekauft und ihn in den Käfig gesetzt. Als der Klient wieder aufgewacht ist, war er natürlich total verwundert. Er dachte, dass er jetzt schon halluziniert“, erzählt Stehr und lacht.

Von Christin Lachmann