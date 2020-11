Weitenhagen

Im Greifswalder Speckgürtel sollen neue Bauplätze für Eigenheime entstehen. Neuenkirchen, Weitenhagen und Mesekenhagen wollen ihre Einwohnerzahl durch Bebauungspläne weiter erhöhen. Ohne die Bürger zu fragen, geht das nicht, so fordert es das Gesetz. Sie müssen genau wie Behörden Kritik anbringen und Vorschläge machen können. Der Gesetzgeber erlaubt nicht nur Meckern, er fordert es geradezu.

Die Corona-Pandemie verändert die Spielregeln. Am 23. November sollte in Weitenhagen eine Einwohnerversammlung zum B-Plan 10 stattfinden. Mit Platz für um die 50 Häuslebauer ist es das größte laufende Verfahren dieser Art im Amt Landhagen. Aber auch in dieser nach der Wende geradezu rasant gewachsenen Gemeinde drücken die Investoren aufs Tempo und wollen keine Zeit verlieren. In Weitenhagen kritisieren Bürger schon jetzt ihrer Ansicht nach zu starken Verkehr auf der K 9 Richtung Potthagen, besonders wenn die Autos morgens nach Greifswald und abends zurückfahren.

Anmeldung für Einsichtnahme

Die Idee einer Vorstellung des Planentwurfs live im Internet, zum Beispiel über die Plattform Zoom, wurde verworfen. „Es haben ja nicht alle Bürger Internet“, begründet Landhagens Bauamtsleiterin Gundula Neumann die Entscheidung. Nun sollen Unterlagen im Internet zur Verfügung stehen und außerdem im Gebäude der Verwaltung ausliegen. Interessierte Bürger könnten sich für die Einsichtnahme im Amt anmelden, so Neumann. Das ist vom 25. November bis zum 16. Dezember möglich.

Die bis dahin geäußerten Kritiken und Vorschläge können für den endgültigen Entwurf berücksichtigt werden, der anschließend von der Gemeindevertretung zu beschließen ist. Der wird noch einmal für jedermanns Kritik freigegeben. Am Ende steht der Satzungsbeschluss und erst dann besteht Baurecht.

