In diesem Jahr sammelt die OZ in Greifswald für die Tagesstelle des Kreisdiakonischen Werkes. Hier sind Menschen in Notsituationen willkommen, denen sonst keiner helfen möchte. Schulden, Wohnungslosigkeit, Alkohol oder Probleme mit den Dokumenten – in der Lomonossowalle wird jeder genommen, wie er ist und zurück ins Leben begleitet.