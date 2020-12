Greifswald

Die Greifswalder Spender kommen so langsam in Fahrt! Mittlerweile sind 7900 Euro für die Weihnachtsaktion „Hefen bringt Freude“ beisammen! Dieses Jahr geht das Geld an die Tagesstelle des Kreisdiakonischen Werks in der Lomonossowallee. Hier finden alle Menschen eine Anlaufstelle, die in eine Notsituation geraten sind, zum Beispiel bei Wohnungslosigkeit, Schulden oder Problemen mit den Behörden.

Thomas Göttsche und sein Team kümmern sich mit unglaublichem Engagement um die vom Schicksal gebeutelten Menschen und helfen Ihnen zurück in die Spur. Wir freuen uns über jede Spende, jeder Betrag zählt! Besonders sind hier allerdings Dr. Jörg Peters (800) sowie Christoph und Käthe Otten (500) hervorzuheben, deren großzügige Spenden unseren Spendenkontostand beflügelt haben. Vielen Dank!

OZ-Leser spenden für einen Kleinbus Bei der Tagesstelle des Kreisdiakonischen Werks in der Lomonossowallee 50 finden Menschen in Notsituationen Hilfe, beispielsweise bei Wohnungslosigkeit, Verschuldung oder Arbeitslosigkeit. Täglich können die Menschen hier einen geregelten Alltag erleben und bekommen Unterstützung bei den Aufgaben des täglichen Lebens. Wir sammeln Spenden für einen neuen Kleinbus, der für Ausflüge und Umzüge genutzt werden kann. Bitte helfen Sie mit, jede noch so kleine Summe zählt. Empfänger: Kreisdiakonisches Werk Greifswald-Ostvorpommern e.V. Verwendungszweck: Spende: OZ-WEIHNACHTSAKTION IBAN: DE28 1505 0500 0112 2487 48 BIC: NOLADE21GRW Mit der Angabe Ihres Namens auf dem Überweisungsträger willigen Sie ein, dass Ihr Vor- und Nachname sowie Ihre Spendensumme in der Zeitung veröffentlicht werden.

Diese Personen haben bereits gespendet

Dr. Reinhard Glöckner (250), Karin Zaffke (25), Ursula Mehring (50), Gerd und Manuela Hedderich (25), Wolfgang und Birgit Finke (20), Antje Jokiel (50), Stefan Scholz (200), Thomas Henkel (200), Axel und Annekatrin Priebe (50), Sigrid Theopold (50), Christiane Bringt (100), Andreas Carl (150) Thomas Becker (100) Hannelore Fritz (20), Dr. Isolde Patrunky (100) Marianne Rupp (25) Jens Draeger (100), Barbara und Wolfgang Hübner 850) Karin Trapp (20), Christel Bünning (25), Elke Matthies (30), Michael Halupka (100), Renate Sonnenberg (25), Helga Schönsee (10), Ursula Heuer (25), Dr. Ulrich und Dagmar Wiesmann (20), Günter Matheisen (20), Dr. Hubert Weinke (50), Volker und Manuela Bruser (35), Jürgen und Sibille Nath (20), Elke Bode (30), Helga und Horst Michael Noack (50), Michaela Gehrke (50), Christine Stohr (100), Irene Steinfurth (50), Manfred und Roswitha Nagel (25), Frau Wollwagen (20), Jürgen und Gerlinde Gantschow (10), Günter und Renate Korell (50), Manfred und Gretel Brückner (50), Monika Wagner (25), Ingolf und Christine Burtzlaff (100), Edeltraud Koch (20), Regina Klein (25), Christel Wallis (30), Gregor Pautsch (20) Dr. Mignon Schwenke (200), Bernd und Jutta Merlecker (50), Melitta Schröder (50).

Lesen Sie auch

Herbert und Carola Fieber (30), Astrid Kantz (30), Reinhard und Martina Schulz (100), Elke und Manfred Seil (100), Uwe Kopp (50), Hannelore Carbe (20), Carola und Karsten Schulz (30) Burkhard und Uda Fröhlich (20), Olaf und Margit Schmidt (30), Helga Stier (100), Horst und Irene Bugenhagen (20), Bernhard und Martina Weber (25), Heike Diedrich (50), Heidemarie Roggemann (100), Dr. Margrit Meyke (50), Henriette Sehmsdorf (50), Heidemarie Reifke (50), Horst-Dieter und Marita Koller (50), Ingrid Gutzmann (25), Dr. Christiane Regine Worm (100), Hans-Jürgen Grund (50), Erika Leistikow (10), Anett Lapok (20), Erfried und Monika Michalowsky (20), Prof. Jürgen Eichhorn (200) und Sabine Jahnke (100).

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach.

Von Anne Ziebarth