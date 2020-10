Greifswalder Sperrwerk schützt die Stadt erfolgreich vor der Sturmflut

Greifswald

Wo sonst die Spaziergänger über die Promenade flanieren, schwappten am Mittwoch die Wellen über die Nordmole in Wieck. Der heftige Nordost-Sturm „Gisela“ hat auch Greifswald erwischt, bereits in der Nacht wurde das Drehsegment des Sperrwerks am Ryck nach oben gefahren. Am Morgen wurden zusätzlich die Seitentore dicht gemacht, um die Stadt vor Hochwasserschäden zu schützen.

Seinen Höhepunkt erreichte das Hochwasser gegen 17 Uhr, hier wurden Pegelstände bis 1,36 Meter über Normal gemessen. Von Angst war bei den Ausflüglern nichts zu spüren. Gummistiefel waren allerdings Pflicht. So auch bei Familie Peters. „Das viele Wasser!", sagte die 6-jährige Melina und lachte unter ihrer Kapuze hervor. „Es ist so spannend!" Dank der Gummistiefel der Lütten erlaubten Opa Herbert und Mama Julia ihr auch einen kräftigen Sprung in die Wasserlachen, die sich überall auf der Promenade gebildet hatten. „Die Kleine hat Seebeine", stellt ihr Großvater fest. „Wird bestimmt auch mal eine Seglerin. Eigentlich wollten wir ja nur mal nach meinem Boot der „Blue Rana" schauen, aber die liegt sicher an der Südmole. Gut, dass wir das Sperrwerk haben." Auch Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) inspizierte die Lage in Wieck. „Es ist beruhigend zu wissen, dass uns das Hochwasser wegen des Sperrwerks nicht in Sorge versetzen muss."

Sperrwerksmitarbeiter bleiben entspannt

Den besten Blick auf die Wellen hatte an diesem Tag ohne Zweifel Dezernent Jörn Martens vom Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt. Er verfolgte das Schauspiel vom Kontrollturm des Sperrwerks. Hier wird das Sperrwerk gesteuert und der Schließprozess eingeleitet. „Rund 12 bis 15 Minuten dauert das beim Drehsegment“, informiert er. Mit den Pegelständen blieb das Mittwoch-Hochwasser noch unter dem Wert einer schweren Sturmflut, für die Werte von 1,50 über Normal erforderlich wären. „Unser Sperrwerk ist bis 3,05 Meter über NHN ausgelegt“, sagt er. „Dann würde das hier schon anders aussehen.“ Geschlossen wird das Sperrwerk übrigens ab einer Höhe von 70 Zentimetern über Normal, wenn die Prognosen Wasserstände über 1,15 Meter erwarten lassen.

Hotel Utkiek : Hochwasser ist einkalkuliert

Einige der Flut-Touristen blickten allerdings sorgenvoll in Richtung des Hotels Utkiek, das durch seine Lage vor dem Sperrwerk den Naturgewalten ausgesetzt ist. Hier umspülte das Wasser bereits die Ständer, auf denen das Hotel errichtet ist. Doch Grund zur Sorge bestand nicht: Das Hotel in der exponierten Lage ist extra für Hochwasserlagen gebaut. „Unsere Gäste wurden informiert“, sagte ein Hotelmitarbeiter. Das Ehepaar Alward aus dem brandenburgischen Beeskow war am Dienstag angereist. „Schon auf dem Weg hierher rief uns das Hotel an und teilte uns mit, dass wir das Auto nicht direkt am Hotel parken können.“ Gebannt beobachtete das Paar, wie die Wellen gegen die Mole klatschten und die Gischt bis an die Scheiben schlug. „Das ist eine Naturgewalt, die man sonst nicht erlebt“, staunt Sabine Johanna Alward. „Ich bin schon jetzt überwältigt.“

Lubmin : Schäden an Strand befürchtet

Auch in Lubmin verfolgen etliche Menschen das Naturschauspiel der schäumenden Wellen. Bürgermeister Axel Vogt rechnet mit Flutschäden, vor allem westlich der Seebrücke, weil die Aufspülarbeiten dort noch nicht abgeschlossen sind. Das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt (Stalu) ist derzeit dabei, 180 000 Kubikmeter Sand vom Wasser aus aufzuschütten. Vor allem die Sturmflut im Januar 2017 hatte zu immensen Schäden geführt. Lubmin zählte zu den am stärksten betroffenen Gemeinden. „Die Arbeiten liegen zwar im Zeitplan. Aber mit der Sturmflut konnten wir zu diesem Zeitpunkt so nicht rechnen“, sagt Vogt. Am Donnerstagvormittag findet eine planmäßige Bauberatung statt, bei der dann auch die neuen Schäden begutachtet werden und betrachtet wird, ob die Sandspülmenge erhöht werden muss. „Die Entscheidung trifft das Stalu als Bauherr“, so Vogt. Am Mittwoch konnte das Spülschiff aufgrund der Sturmflut nicht arbeiten.

Sorge um Bungalows an der Steilküste in Loissin

Die Wassermassen drücken auch in Loissin bereits seit den Morgenstunden bis ans Ufer. Philipp Stachat, dessen Haus in der Bungalowsiedlung nur drei Meter von der Klippe entfernt steht, beobachtet die Wucht der Wellen und den Wasserstand mit Sorge. „Es sieht wirklich gefährlich aus. Wir haben am Dienstagabend noch 60 Sandsäcke an der am meisten gefährdeten Stelle verlegt“, sagt Stachat. Seit dem Mittag gehen die Wellen bereits über die Sandsäcke hinweg. „Bei uns vor dem Haus trifft das Wasser direkt auf die Steilküste und höhlt sie aus“, sagt er.

Gemeinde kämpft um Küstenschutz

„Wollen wir hoffen, dass es nicht schlimmer wird“, sagt der Loissiner Bürgermeister Detlef Sadewasser am Nachmittag. Bei einem Sturm im Januar 2019 hatte sich das Wasser gleich mehrere Meter Steilküste genommen. Seitdem stehen die Häuser in der ersten Reihe der Bungalowsiedlung nur noch wenige Meter von der Steilküste entfernt. Sadewasser kämpft mit den Anwohnern seit Monaten um den Küstenschutz. Weil Maßnahmen teuer sind, jedoch nur wenige Häuser betroffen, sieht das Land derzeit keine Notwendigkeit zu handeln. Während im benachbarten Lubmin das Stalu Träger des Küstenschutzprojektes ist, muss das kleine Loissin die Maßnahme komplett alleine organisieren und auch zunächst finanziell stemmen. Deswegen sollen viele Arbeiten in Eigenleistung durch die betroffenen Bungalowbesitzer durchgeführt werden. „Minister Till Backhaus hat zugesagt, dass nachträglich 80 Prozent der Kosten übernommen werden“, erinnert Sadewasser. „Wir hoffen, dass die Arbeiten in Kürze beginnen können. Die Stürme sind ja eigentlich erst im Januar so stark. Bis dahin müssen wir dringend fertig sein“, sagt Sadewasser.

Von Martina Rathke, Anne Ziebarth und Katharina Degrassi