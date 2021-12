Greifswald

Wieder einmal haben die OZ-Leser Herz bewiesen: Bei der diesjährigen OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ der Lokalredaktion Greifswald sind bislang über 22 000 Euro zusammen gekommen. Das Geld fließt in ein Sportcamp, das extra für 50 Grundschulkinder aus einkommensschwachen Familien vom Sportbund organisiert wird. Dieses wird im Juli in Peenemünde auf der Insel Usedom stattfinden.

„Wir sind einfach überwältigt“, sagt Rita Kremer, Geschäftsstellenleiterin des Sportbundes, über die Spendenbereitschaft der Hansestädter. Neben vielen großen sind auch etliche kleine Summen zusammengekommen, die diesen Betrag möglich gemacht haben. „Auch die kleinen Spenden sind sehr bedeutsam, weil ich denke, dass es eingesparte Euros waren, die von Menschen gekommen sind, die anderen eine Freude machen wollten.“

Mit dem Sportequipment solle erste Hürde genommen werden

Von dem Geld soll nicht nur das Sportcamp finanziert werden, sondern auch Sportausrüstung. Dazu zählen Trainingsanzüge, Sporthosen, Sport-Shirts und Turnschuhe. Jedes Kind erhält zusätzlich eine Sporttasche, passend dazu gibt es Badelatschen, Handtuch sowie eine Kulturtasche samt Inhalt. „Das sind alles Dinge, die sich benötigen werden, wenn ihr Weg sie in ein Sportverein führt. Wenn sie diese Sachen schon haben, ist wieder eine Hürde genommen“, erklärt Kremer. Hinzu kommen für das Sportcamp Schlafsack und Isomatte.

Der nächste Schritt wird sein, die Kinder auszuwählen. Der Sportbund will sich dazu an die Grundschulen in der Hansestadt wenden. Auf der Liste ganz oben stehen die Greif-, Weinert- und Nexögrundschule, „weil sie sich in den Stadtvierteln mit dem geringsten Pro-Kopf-Einkommen befinden“, führt Kremer aus. Jedoch möchte der Sportbund auch auf alle anderen Grundschulen zugehen. „Es gibt bestimmt auch im Innenstadtbereich und auch an Privat-Schulen Kinder, denen ein solchen Camp möglich gemacht werden sollte.“

Spenden auch noch kurz vor Schluss Bei der diesjährigen OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ sind über 22 000 Euro zusammen gekommen. Auch kurz vor dem Endspurt haben etliche Leserinnen und Leser der OSTSEE-ZEITUNG noch Geld überwiesen. Dabei war auch der neue direktgewählte Bundestagsabgeordete Erik von Malottki (SPD). Er steuerte 200 Euro dazu und erklärte: „Ich finde es toll, dass die Ostsee-Zeitung gemeinsam mit dem Stadtsportbund ein Sportferienlager für einkommensschwache Kinder initiiert und dafür Spenden sammelt. Als Politiker sehe ich es aber auch als meine Aufgabe, dafür Sorge zu tragen, dass solche Projekte nicht auf private Spenden angewiesen sind, um überhaupt realisiert werden zu können. Ich freue mich aber mit meiner eigenen Spende für Kinder aus Greifswald und dem Landkreis eine sportliche Ferienwoche zu ermöglichen.“ Ein herzliches Dankeschön geht auch an die anderen Spender: Susanne Renate Kroemer (150), Bernd und Kerstin Ebert (20), Peter-Hans Blumenstein (20), Christiane Meyer (44), Wolfgang und Sigrid Todenhagen (50), Stephan und Christine Knaak (50), Karin Hartwig (50), Monika Maria Steinle (50), Edith Engelke (50), Johannes Hunger (150).

Das Prinzip des Sportcamps? Pro Tag sollen mindestens zwei Vereine vor Ort sein, um den Kindern ihre Sportarten näher zu bringen. Fest steht bislang, dass sich der HC Vorpommern (Handball), der FSV Blau-Weiß (Fußball), der Greifswalder FC (Fußball), die HSG Kanu sowie der Ruderclub „Hilda“ an dem Camp beteiligen werden.

Weitere Gespräch laufen derzeit mit den Cheerleadern, den Sportlern vom Jugger und Baseball sowie mit dem Boxclub. „Im Januar gehen wir nochmals in alle Sportvereine rein, um sie vom Mitmachen zu überzeugen. Wir hoffen, dass wir auch Vereine mit wenig Mitgliedern gewinnen können.“

„Ihr seht: Man hat euch nicht vergessen“

Ziel des Camps ist es, die Kinder nach diesem in einen Sportverein zu bringen. „Bei dem großzügigen Spendenaufkommen hoffen wir, dass wir Geld übrig haben, um dann auch noch Mitgliedschaften zu unterstützen.“ Zum Abschluss wendet sich Rita Kremer nochmals direkt an die Kinder: „Guckt euch an, wie viele Greifswalderinnen und Greifswalder gespendet haben, um dieses Sportcamp zu ermöglichen. Ihr seht: Man hat euch nicht vergessen.“

Auch Greifswalds Oberbürgermeister Stefan Fassbinder beteiligte sich finanziell an der Spendenaktion. „Bewegung und Sport sind für die Entwicklung und auch die Lebensfreude unserer Kinder sehr wichtig. Fehlende finanzielle Mittel, aber auch die Einschränkungen durch die Corona-Schutzmaßnahmen verschlechtern die Möglichkeiten“, so der Grünen-Politiker. Daher freue er sich umso mehr, dass die OSTSEE-ZEITUNG in diesem Jahr für ein Kinder-Sportcamp gesammelt hat.

Alleinerziehende Mutter: Geld reicht hinten und vorne nicht

Wie schwer es sein kann, wenn das Geld für Freizeitbeschäftigungen knapp ist, weiß die vierfache Mutter Mary nur zu gut. Sie möchte nicht mit vollem Namen in der Zeitung stehen. Die Greifswalderin arbeitet 34 Stunden pro Woche als Arzthelferin in einer Praxis. Seit sechs Jahren ist sie alleinerziehend.

Ihr 13-jähriger Sohn würde gern in den Ruder-Verein. „Er spielt Cello, der Unterricht kostet allein schon 65 Euro im Monat. Normalerweise kommt noch die Leihgebühr für das Instrument hinzu. Die müssen wir glücklicherweise nicht zahlen.“

Gern würde die Mutter ihrem Sohn sowohl den Musikunterricht als auch den Sportverein ermöglichen, „aber beides geht finanziell nicht“. Zwar bekommen die Kinder Unterhalt vom Vater, „aber es reicht hinten und vorne nicht“, sagt Mary. Auch die 15 Euro pro Monat vom Bildungs- und Teilhabepaket decken die Kosten nicht.

Die Mutter weiß genau um die Wichtigkeit von Sportmöglichkeiten. Nicht nur die Verausgabung, auch das Gemeinschaftsgefühl und der Umgang mit den Trainern sind für die Entwicklung von Kinder und Jugendlichen ein entscheidender Punkt. „Es gab Sportlehrer und Trainer, die meinen Jungs gesagt haben, was geht und was nicht und dabei genau den richtigen Ton getroffen haben. Das war für meine Jungs wichtig.“

Von Christin Lachmann