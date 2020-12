Greifswald

Auf seinem schwarzem BMX-Rad fegt Niklas über die Strecke. In schnellem Wechsel führt der hügelige Rundkurs aus aufgeschütteter Erde auf und ab. Um die optimale Geschwindigkeit zu erreichen, muss der 10-Jährige – beim Radfahren sonst eher ungewöhnlich – viel aus den Armen und dem Oberkörper arbeiten, den Lenker abwechselnd runterdrücken und zu sich heranziehen.

Darin besteht der technisch anspruchsvolle Reiz einer sogenannten „Pump-Track“, wie es sie seit Kurzem im „Bike Park“ am Gorzberg in Greifswald gibt, direkt an der Eisenbahnunterführung zwischen Obstbaumsiedlung und Industriegebiet. Die neuste Sportanlage der Stadt ist ein Projekt der Radsportabteilung der Hochschulsportgemeinschaft (HSG).

Freiwillige Helfer formten Strecke

Gute drei Monate lang arbeiteten die Vereinsmitglieder und freiwillige Helfer seit September daran, in Eigenarbeit Tonnen von Erde zu der Strecke zu formen, erzählt HSG-Trainer André Carls. Unterstützung erfuhr der Verein durch seinen Hauptsponsor, die Vorpommersche Tief- und Kulturbau GmbH, die mit schwerem Gerät aushalf und die benötigte Lehmerde besorgte.

In den „klassischen“ Disziplinen des Radsports, bei Straßenrennen und auf der Bahn, sei der Nachwuchs der HSG bereits sehr erfolgreich. „Doch wir wollen auch allen, die gern zum Spaß in ihrer Freizeit auf’s Rad steigen, neue Möglichkeiten bieten“, so Carls.

Bislang nur rudimentäre Strecken

Bisher habe es in Greifswald für Mountainbike- und BMX-Enthusiasten nur rudimentäre Möglichkeiten gegeben, ihr Hobby auf einer geeigneten Strecke zu betreiben. Gerade bei Kindern und Jugendlichen sei der spektakuläre Sport derzeit sehr beliebt. Daher wolle die HSG eine eigene Nachwuchsabteilung in dieser Sparte aufbauen – und feiert erste Erfolge. Seit Kurzem trainieren die Radsportler ihre Zöglinge jeden Samstagmorgen im Bikepark, darunter etwa 20 interessierte Neuzugänge.

Dazu gehört auch Niklas, der gerade seine dritte Trainingsstunde absolviert. In einer Kurve rutscht er plötzlich weg und schlägt der Länge nach hin. Auch wenn er einen Helm trägt, muss er sich kurz sammeln. Doch wenig später sitzt er wieder im Sattel, als sei nichts geschehen. Furchtlos erklimmt er auch die größeren Hügel, Tables genannt.

Vorbild: Lukas Knopf aus Chemnitz

Oben angekommen nutzt er den Schwung, reißt den Lenker nach oben und überquert die Anhöhe nur auf seinem Hinterrad, bevor er sich mit einem Sprung furchtlos den nächsten Abhang hinunterstürzt. Seit etwa einem Jahr interessiere sich Niklas für alles, was auf zwei Rädern und abseits der Straße stattfindet, so wie sein großes Vorbild, der Extremsportler und Youtuber Lukas Knopf aus Chemnitz. Deswegen möchte auch er bald dem Verein beitreten. Sein kleiner Bruder sei bereits Mitglied, erzählt er.

Auch wenn hier bereits reges Treiben herrscht, offiziell eröffnet ist der Bike Park noch nicht. Das soll wegen der Corona-Pandemie erst im Frühjahr geschehen. Zudem ist die Anlage noch nicht fertig. Die HSG plant auf der Anlage noch zwei weitere Strecken. Eine mit kleineren Hügeln für Anfänger und Kinder und eine Cyclocross-Strecke, einen Hindernis-Parkour für Rennen über Stock und Stein. Doch auch diese Arbeiten werden aufgrund der Witterung erst im nächsten Jahr stattfinden.

Bis dahin packt der Nachwuchs schon mal tatkräftig mit an. Die letzten zehn Minuten des Trainings verbringen die Jungen und Mädchen nicht auf dem Rad. André Carls ruft alle zusammen, verteilt Schaufeln und Harken. Die Pump-Track muss nach der Benutzung gepflegt und wieder hergerichtet werden – auch das gehöre dazu und solle den Kindern früh beigebracht werden.

Von Alexander Kruggel