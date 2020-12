Greifswald

Es ist eine Tradition, mit der in diesem Jahr erstmals gebrochen werden musste: Eigentlich sollten im November zum 29. Mal Athleten der Hansestadt für ihr sportliches Engagement ausgezeichnet werden. Doch wegen der Corona-Pandemie konnte der Sportlerehrentag nicht offiziell zelebriert werden.

Auf ein Dankeschön wollten die Stadt, der Sportbund und der Sportförderverein als Ausrichter dennoch nicht verzichtet. Deshalb erhielten die Athleten, Trainer und Funktionäre die Auszeichnung postalisch. Die OZ stellt die diesjährigen geehrten Sportler und Vereine vor:

Die besten diesjährigen Nachwuchssportler

Der Sportförderverein der Hansestadt unterstützt insbesondere die Kinder- und Jugendarbeit der Vereine. Er besteht seit mehr als 25 Jahren, ist der einzige seiner Art in MV, Mitglied des Landessportbundes und ehrt jedes Jahr den besten Nachwuchssportler und die beste Nachwuchssportlerin mit einer Urkunde und einer Leistungsprämie in Höhe von 250 Euro. Dieses Mal wurden Lucy Junge von der HSG Leichtathletik und Geworg Ibashjan vom Greifswalder Ringerverein ausgezeichnet. Das mit 1000 Euro dotierte „Blaue Band des Sportfördervereins“ erhielt der HFC Greifswald 92.

Ehrennadel des Sportbundes

„Zuverlässig, hilfsbereit, vielseitig, fachkompetent und pünktlich“: So beschreiben die Mitglieder der HSG Handball sowie der Spielgemeinschaft Uni Greifswald/ Loitz den Übungsleiter und Spieler Jan Paul Czekansky. In Geislingen aufgewachsen entdeckte Czekansky mit fünf Jahren beim TV Altenstadt die Leidenschaft für den Handballsport. Seit 2015 lebt er in der Hansestadt. Heute trainiert er die 3. Männermannschaft in der Bezirksliga und ist gleichzeitig Übungsleiter einer Nachwuchsmannschaft beim Greifswalder Partner in Loitz.

Steve Wege ist seit 2015 beim Greifswalder FC ehrenamtlich als Vorstand im Bereich Finanzen tätig. Aufgrund seiner Arbeit sei es dem GFC gelungen, den Aufstieg finanziell zu stemmen und nun um einen vorderen Platz in der Oberliga zu spielen, sagt der Verein über Wege. Weiter begründete der GFC: „Durch seine akribische Arbeit ist es dem Vorstand jederzeit möglich, Entscheidungen auch finanzieller Art zu treffen.“ Wege ist zudem auch als Übungsleiter bei der SV 90 Görmin tätig.

Steve Wege ist seit 2015 beim Greifswalder FC im Vorstand tätig. Quelle: Werner Franke

Gemeinsam mit ihre Sohn Malte kam Monic Duhrow 2015 zum FSV Blau-Weiß. Schon bald übernahm sie zahlreiche Verwaltungsarbeiten in der Geschäftsstelle. „Mit ihrer freundlichen, hilfsbereiten, korrekten Art kümmert sich Monic Duhrow um die Belange unser jungen Fußballer“, begründet der Verein den Vorschlag um die Ehrennadel. Duhrow unterstützt zudem die Planung und Durchführung der Trainingslager.

Katrin Saß ist Spielerin der ersten Damenmannschaft beim Handball Club Vorpommern-Greifswald und spielt mit dieser in der Bezirksliga. Seit vielen Jahren trainiert Saß Mannschaften der weiblichen Jugend und konnte hier zahlreiche Erfolge verbuchen. Besonders in der Corona-Zeit sei Saß dem Verein eine wichtige Stütze: ob Aktionspläne im Lockdown, Hallenzeitenvergabe oder Streitschlichter.

Ehrenpreis für junge Übungsleiter

Seit seinem dritten Lebensjahr ist Malte Smolinski beim Greifswalder FC aktiv. Heute ist der 18-Jährige als Co-Trainer der U15-Mannschaft aktiv. Er organisiert diverse interne Abläufe zur Spielvorbereitung und begleitet die Spieler am Wochenende. „ Malte ist sehr akribisch in der Durchführung seiner Trainings- und Organisationsaufgaben. Dabei liegt ihm vor allen Dingen die persönliche Weiterentwicklung eines jeden Spielers besonders am Herzen“, heißt es vonseiten des Vereins.

Nele Franke ist seit 2014 Mitglied im Greifswalder Ruderclub „Hilda“. Im Kinder- und Jugendbereich war sie aktive Ruderin und hat erfolgreich an Regatten bis hin zum Bundeswettbewerb teilgenommen. Nach Abschluss der aktiven Laufbahn ist Nele als Nachwuchsübungsleiterin beim Verein tätig. Gemeinsam mit Theresia Beller trainiert sie die Kinder des Jahrganges 12 - 14 Jahre. Dazu gehört auch die Begleitung zu Wettkämpfen und in das traditionelle Skilager in Klingenthal.

Auf Vorschlag der Vereine

Auf Vorschlag ihrer Vereine erhalten folgende Sportler die Ehrenurkunde als „verdiente Sportler“: Alle Choreografien entwickelt Lisa-Marie Schult vom Ostseetanz Greifswald selbst. Zugutekommen würde ihr dabei der zehnjährige Klavierunterricht. Die 22-Jährige vermittelt im Unterricht der 5-8 Jährigen kleine Schrittfolgen zu klassischer Musik. Im Jahr 2008, nach dem Mitwirken in mehreren Kindertanzgruppen, wechselte Schult an das Theater Vorpommern, um sich tänzerisch dem klassischen Ballett zu widmen.

Lisa-Marie Schult vom Ostseetanz Greifswald entwickelt alle Choreografien selbst. Quelle: privat

Bei Linea Mahlitz zeigte sich das sportliche Talent bereits im Kindergarten. Mit sechs Jahren begann ihre Handball-Karriere beim HC Vorpommern Greifswald. Von diesem Zeitpunkt an, war Linea Mahlitz in jedem Jahr in der Landesauswahl Mannschaft. 2019 wurde sie in den Kader des Deutschen-Handballbundes-Auswahl aufgenommen. Sportschulen wurden auf Linea aufmerksam und der Bundesliga Verein Blomberg-Lippe bemüht sich, die Spielerin für das Jugendbundesliga Team zu gewinnen.

Dirk Erdmann spielt schon seit seiner frühesten Jugend Fußball. Der 39-Jährige hat alle Nachwuchsmannschaften durchlaufen und dabei zahlreiche Erfolge erzielt. Ein besonderer war als die Mannschaft U17 des Greifswalder SC Meister des Nordostdeutschen Fußballverbandes wurde und er einen nicht unwesentlichen Beitrag dabei leistete. Auch danach blieb er dem Fußball treu und spielte lange Jahre in der zweiten Mannschaft des Greifswalder FC. Nachdem Erdmann nach der Saison 2018/19 den Spielbetrieb in der zweiten einstellte, meldete er sich bei der Traditionsmannschaft an. Mit dieser nahm er erst kürzlich an den Ü40-Meisterschaften des Nordostdeutscher Fußballverbandes (NOFV) teil.

Seit Juni 2016 ist Krzysztof Porwolik Mitglied im Verein des BSC Hanse in der Abteilung Tischtennis. Schnell sei dem Verein klar gewesen, dass er nicht nur ein guter Spieler ist, sondern auch gut in die Mannschaft passe. Zu diesem Zeitpunkt hatte Porwolik, der seit seiner Kindheit Tischtennis spielt, seinen Lebensmittelpunkt in Greifswald gefunden. Der Verein verpflichtete ihn als Trainer. Im vergangenen Jahr nahm das Team erstmals im Ligabetrieb teil. Das gute Abschneiden der Mannschaft sei maßgeblich von Porwolik beeinflusst worden.

Hans Georg Schwerin ist seit 2000 Mitglied beim Rehabilitationssportverein Greifswald-Vorpommern und seit 2003 Ansprechpartner für die Herzsportgruppe. Bis heute hält er den Kontakt zwischen den Aktiven, dem Übungsleiter, dem Herzgruppenarzt sowie dem Vorstand und der Geschäftsführung. Aktiv unterstützt Schwerin bei der Organisation der Sporttherapie. Das soziale Miteinander habe er durch zahlreiche Aktivitäten gestärkt. Von 2004-2015 wirkte Schwerin ehrenamtlich als Kassenprüfer.

Jürgen Kühne ist seit 18 Jahren in der HSG als Triathlon Sportler aktiv. Seit sechs Jahren leitet er, neben seinen sportlichen Aktivitäten, die Abteilung Triathlon. Er ist dabei an der Organisation von in Greifswald bekannten Sportveranstaltungen wie dem Citylauf, den Neuenkirchener Dorflauf, dem „ Sebastian Fredrich Gedenklauf“ sowie den Stundenlauf im Volksstadion beteiligt. Selbst nimmt er in seiner Altersklasse an Triathlon-Veranstaltungen teil. Per Rad hat er zudem in diesem Jahr die Alpen überquert.

Seit 17 Jahren ist Karin Blank in der HSG als Tennisspielerin aktiv und und leitet seit fünf Jahren die Abteilung Tennis. Sie ist seit 2008 im Vorstand der Abteilung tätig. Hier übernahm sie neben andere Aufgaben schwerpunktmäßig die Verantwortung für Finanzen und Mitgliedbestandsführung. In den Folgejahren konnten erhebliche Investitionen unter ökologischen Gesichtspunkten zur Verbesserung des Trainings- und Spielbetriebes vorgenommen werden.

