Sofort könnte Peer Thiebe wieder starten. Eine Plexiglasscheibe am Empfang seines Fitnessstudios hochziehen, Desinfektionsmittel bereitstellen, durch einen getrennten Ein- und Ausgang würde der Kontakt zwischen Sportlerinnen minimiert. „Wir könnten Hygieneregeln zur Eindämmung des Coronavirus ohne Probleme erfüllen“, sagt der 58-jährige Betreiber von „Fit’n Joy“, ein Fitnessstudio nur für Frauen.

Fitnessbranche wartet auf positive Signale

Für den 11. Mai hatte er mit der Wiedereröffnung gerechnet. Stattdessen verkündete die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern am Donnerstagabend nach mehrstündigen Beratungen über Lockerungen der Corona-Maßnahmen, dass Fitnessstudios bis mindestens Mitte Juni geschlossen bleiben. „Es ist eine Katastrophe und nicht nachvollziehbar“, moniert Thiebe.

Während Friseure, Nagel- und Piercingstudios geöffnet haben, Restaurants und Hotels sich auf die ersten Gäste einstellen, warten Betreiber von Fitnessstudios weiter auf positive Signale aus Schwerin. „Wir haben ein niedriges Infektionsgeschehen in Mecklenburg-Vorpommern und mit dem kann die Regierung die weiteren Schließungen nicht begründen“, so Thiebe, Chiropraktiker und Sportwissenschaftler.

Sportler leiden ohne Training

Im Bundesland waren am Freitag insgesamt 717 Infektionen mit Sars-CoV-2 bekannt, schätzungsweise sind 650 Personen bereits genesen. Die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus seien für Thiebe „existenzbedrohend.“ Den Fitnessstudios fehle die Lobby, um Einfluss auf politische Entscheidungen zu nehmen.

Die Landesregierung hätte wenig Bezug zur Branche, sagt Christian Welzel (49), Inhaber von „Sportclub Greifswald“. Der Tourismus hätte in Schwerin derzeit den Vorrang. Leiden müssten „Sportclub“-Mitglieder, deren Rückenschmerzen zurückkehren oder deren Blutdruck wegen fehlenden Trainings steigt.

Eine „Entmündigung“ der Sportler sei es, wenn ihnen die Entscheidung entzogen wird, ob sie nach einer Aufklärung über das Infektionsrisiko trainieren möchten oder nicht. „Ein Großteil unserer Mitglieder würde unser Hygienekonzept mittragen“, so Welzel weiter. Letztlich gehe es um Existenzen von über 100 Fitnessstudiobetreibern im Land. Welzel plane nun die Wiedereröffnung mit allen Anti-Corona-Maßnahmen wie Begrenzung der Personenzahl, Desinfektionsmittel und Einmalhandschuhen für den 15. Juni.

Landesregierung: Schmierinfektionen sind Risiko

Das öffentliche Leben kann nur schrittweise wieder hochgefahren werden, so ein Sprecher des Sozialministeriums. Der Freizeit- und Breitensport ist unter freiem Himmel ab Montag unter Auflagen erlaubt. „Indoorsport – und dazu gehören auch die Fitnessstudios – sind nach Einschätzung der Landesregierung noch nicht wieder möglich. Hier besteht im Vergleich zu Friseuren ein erhöhtes Risiko für Infektionen (Schmierinfektionen durch Schwitzen)“, heißt es in einer Antwort auf eine schriftliche OZ-Nachfrage.

Peer Thiebe sagt, dass er sich weniger um sich als um seine Kundinnen sorge, von denen viele bereits älter seien. „Die brauchen den Sport. Nach drei Monaten verändern sich beispielsweise die Muskulatur und der Knochenstoffwechsel negativ. Orthopädische Probleme verschlimmern sich.“ Mit kleinen Gruppen könne er im Normalbetrieb arbeiten und den Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten. Ähnlich argumentiert Sven Knöfler, Inhaber von „Lifelong Crossfit“; einer Fitnessvariante, die in einer Halle mit einer großen Freifläche trainiert wird.

Mitglieder aus Sportklubs sind verunsichert

„Hier trainieren maximal zehn Leute in einem Kurs, sodass wir auf einer Fläche von 300 Quadratmetern genügend Abstand halten könnten“, so Knöfler. Der 34-Jährige zeigt dennoch Verständnis für die flächendeckenden Schließungen der Regierung und befürchtet, dass verfrühte Öffnungen zu erhöhten Infektionszahlen führen. „Alles läuft also unter Vorbehalt.“ Mitglieder seien verunsichert, es sei unklar, ob überhaupt alle zurückkehren, wenn er wieder öffnen darf.

Philipp Ziemer mit Sandrino Herder, dem Chef von Greifenpower. Quelle: Eckhard Oberdörfer

„Es wird kritisch, wenn viele Leute ihre Zahlungen beenden oder pausieren“, sagt Sandrino Herder (45), Vorsitzender des Vereins „Greifenpower“ mit rund 1200 Mitgliedern. Dass manche Mitglieder ihre Zahlungen pausieren, könne Herder jedoch verstehen. „Hinzu kommt, dass unser Antrag auf Soforthilfe abgelehnt wurde. Die Entscheidung zur Schließung ist völlig unüberlegt. Wir könnten über Transponder die Zutrittszahlen steuern und zudem den Abstand einhalten“, so Herder.

Dass zahlreiche Mitglieder weiter zahlen trotz Schließung, lobt Christian Hartmann (49), Vorsitzender des Vereins „Hells Gym“: „Sie sind es, die den Verein am Laufen halten. Und dafür muss man sich bedanken.“

Von Christopher Gottschalk