Homeoffice, monatelang geschlossene Fitnessstudios, weniger Bewegung: Selbst bei trainierten Menschen hat sich die körperliche Verfassung in den vergangenen zwei Jahren verschlechtert, sagt Christian Welzel vom Institut für Trainings- und Gesundheitskonzepte. Wie schlimm das Ausmaß tatsächlich ist, will der Sportwissenschaftler nun in einer Studie herausfinden.