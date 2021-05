Greifswalder Stadtbibliothek führt Projekt gegen digitale Falschmeldungen ein

Greifswald

Gute Nachrichten für die Greifswalder Stadtbibliothek „Hans Fallada“: Die Einrichtung erhält rund 27 000 Euro aus dem Förderprogramm „Wissenswandel“ für ihr Projekt „Fake-Facts keine Chance“. Ziel des Projektes ist, Schülerinnen und Schüler der 5. bis 12. Klasse einen digitalen Schulbereich mit umfangreichem Medienangebot für die ortsunabhängige Nutzung anzubieten und ihre Medien- und Recherchekompetenz zu fördern.

„Die vergangenen Monate verlangten von den Schülerinnen und Schülern ein großes Maß an Selbstständigkeit beim Lernen. Wie und wo recherchiere ich nach Informationen? Welche Quellen sind zuverlässig? Diese Fragen stellen sich derzeit viele im Homeschooling“, erklärt Anja Mirasch, Leiterin der Stadtbibliothek. Im Sommer soll der digitale Schulbereich an den Start gehen. Dann stehen allen Schülerinnen und Schülern, die in der Stadtbibliothek angemeldet sind, digitale Nachschlagewerke, Lernhilfen und Nachhilfetrainings zur Verfügung.

Zusätzlich wird die Stadtbibliothek im nächsten Schuljahr Webinare und Workshops in Schulen zum Thema „Fake-Facts“ anbieten. Dabei werden den 7. und 8. Klassen in einem Planspiel Methoden vermittelt, um Falschinformationen in digitalen Medien zu erkennen.

Die Pandemie hat der Einrichtung einen digitalen Schub verliehen, sagt Anja Mirasch. So hat die Nutzung der Onleihe in den vergangenen Monaten rasant zugenommen. Im ersten Quartal 2021 wurden ein Viertel mehr Medien entliehen als im ersten Quartal 2020. Das Angebot der Onleihe umfasst über 88 000 digitale Medien wie Romane und aktuelle Sachbücher, Hörbücher sowie Zeitungen und Zeitschriften. Seit einigen Wochen können Nutzer der Stadtbibliothek in ihrem Onlinekonto ihre Gebühren bezahlen oder ihren Benutzerausweis verlängern.

Kostenfreie Onleihe noch bis Ende Juni verfügbar

Wer noch nicht in der Stadtbibliothek angemeldet ist und die Onleihe testen möchte, kann sich bis zum 30. Juni 2021 bei der Onleihe Mecklenburg-Vorpommern kostenlos auf www.anmeldung.onleihe-mecklenburg-vorpommern.de anmelden. Sobald die kostenfreie Nutzungszeit endet, erlischt der Zugang automatisch. Folgekosten entstehen nicht. Das Angebot gilt für alle Einwohnerinnen und Einwohner mit Wohnsitz in Mecklenburg-Vorpommern.

Mit dem Förderprogramm „Wissenswandel“ unterstützt der Deutsche Bibliotheksverband Bibliotheken und Archive bei ihrer digitalen Weiterentwicklung. Das Programm ist Teil des Rettungs- und Zukunftsprogramms „Neustart Kultur“ der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) Monika Grütters (CDU).

Von chl