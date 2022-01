Greifswalder Stadtbibliothek sucht persönliche Zeitdokumente 

Greifswald

Die Stadtbibliothek „Hans Fallada“ wird in diesem Jahr 125 Jahre alt und will das Jubiläum im Oktober mit einer Festwoche und vielen Angeboten zelebrieren. Geplant ist unter anderem eine Ausstellung zur Geschichte des Hauses. „Zu diesem Anlass suchen wir schon jetzt persönliche Erinnerungsstücke der Greifswalder“, sagt Bibliotheksleiterin Anja Mirasch. Wer alte Fotos oder Leserausweise besitze, ist gern gesehen. Womöglich hat sich auch ein Buch aus dem früheren Bestand der Bibliothek im heimischen Regal oder auf dem Dachboden „verirrt“. „Ab 1945 können wir auf viel Archivmaterial zurückgreifen. Aber es wäre schön, wenn wir in der Ausstellung auch einen persönlichen Blick auf die Bibliothek bekämen“, so Mirasch.

Die Hoffnung, ab Frühjahr ein einigermaßen normales Jahr zu erleben, ist bei ihrem Team groß. „Unsere Bibliothek war 2021 noch stärker von der Corona-Pandemie betroffen als im Jahr zuvor“, offenbart Anja Mirasch. Fünf Monate lang war die Kultureinrichtung komplett geschlossen. Drei Monate lang habe es eingeschränkte Öffnungszeiten gegeben, die restliche Zeit sei von Zugangsbeschränkungen gekennzeichnet gewesen. Auch aktuell gilt die 2G-plus-Regelung: Nur wer geimpft oder genesen ist und einen negativen Test vorlegen kann oder dreimal geimpft ist, darf in den Regalen nach Medien schnökern.

Wer hat noch Erinnerungsstücke? Für die Ausstellung zur Geschichte der Stadtbibliothek, die im Herbst öffnen soll, werden noch persönliche Erinnerungsstücke der Greifswalder gesucht. Wer Leserausweise, alte Fotos oder andere Dokumente hat, kann sich melden. Die Stadtbibliothek freut sich über Zusendungen per E-Mail oder Post an: Anja Mirasch, Stadtbibliothek „Hans Fallada“, Knopfstraße 18–20 in 17489 Greifswald (a.mirasch@greifswald.de), Kennwort: Erinnerungen. Der Sendung beigefügt werden sollten folgende Informationen: Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail, was oder wer dargestellt ist und ob die Stadtbibliothek das Material für die Ausstellung zum 125. Jubiläum sowie für ihre Öffentlichkeitsarbeit (Flyer, Website, Social Media) verwenden darf. Zugleich sollten Sie vermerken, ob das Material nach Ausstellungsende zurückgeschickt werden soll.

Der Jugendbereich soll umgestaltet und mithilfe von Pflanzen noch viel grüner werden. Quelle: Petra Hase

Besucherzahl schrumpfte immens

Die Auswirkungen dieser Einschränkungen sind fatal: Die Zahl der Besucher schrumpfte von 117 000 im Jahr 2019 auf 32 000 im vergangenen Jahr. Zählte die Bibliothek 2019 noch 6570 Nutzer, seien es jetzt nur noch etwa die Hälfte. Nutzer ist, wer alle zwölf Monate seine Jahresgebühr entrichtet. Doch aufgrund der Schließzeiten und anderen Beeinträchtigungen haben viele Leser dies nicht getan. „Zwar haben wir im März das Onlinebezahlsystem eingeführt und sind damit einen weiteren Schritt in Richtung Digitalisierung gegangen“, so Mirasch. Bedauerlicherweise nutzten dieses Angebot aber noch nicht so viele Greifswalder.

Zudem fehle auch die junge Leserschaft, die in normalen Zeiten bei schulischen Veranstaltungen in der Bibliothek gewonnen werde. Ohne Veranstaltungen kaum neue Leseratten. „Natürlich haben wir auch digitale Formate genutzt und unterbreiteten den Schulen mithilfe von Videokonferenzen Angebote“, erzählt Bibliothekarin Antje Töppner. Kinder benötigten jedoch noch mehr als Erwachsene das persönliche Erlebnis, um Feuer für eine Sache zu fangen.

Trotzdem gibt es auch positive Effekte: „Bei der Onleihe konnten wir 2021 mit einem Plus von sieben Prozent nochmal eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr verzeichnen“, berichtet Anja Mirasch. Fast 64 000 Entleihungen stehen hier zu Buche. 2019 lag die Zahl erst bei rund 40 000. Zur Auswahl stehen mittlerweile 93 000 digitale Medien. Umfangreich erweitert sei beispielsweise der digitale Bereich für Schüler mit Nachschlagewerken und Nachhilfetrainings. Die bisherige Resonanz zeige allerdings, dass dieses Angebot in den Schulen noch mehr publik gemacht werden müsse.

Bereits 850 Filmstreams

„Sehr gut gestartet ist unser neues Streamingportal ‚filmfriend‘. Seit Mitte Dezember gab es bereits 850 Streams“, sagt die Leiterin. Hier verzeichne das Haus erfreulicherweise zahlreiche neue Bibliotheksnutzer. Nach Anmeldung und Bezahlung der Jahresgebühr (Erwachsene 15 Euro) können Interessenten mehr als 3000 Filme online schauen. „Filmfriend“ unterscheide sich deutlich von kommerziellen Streaming-Portalen. Es umfasst vor allem deutsche und europäische Titel, Arthouse- und Kurzfilme, Klassiker, Dokus, aber auch Serien sowie eine große Auswahl für Kinder und Jugendliche.

Noch sind Handwerker wie Robert Jungblut von der Malerfirma Benter im zweiten Obergeschoss am Werk. Ende Februar sollen die Arbeiten beendet sein. Im März erfolgt dann der Wiedereinzug der Fach- und Sachbuchbibliothek. Quelle: Petra Hase

Relativ neu ist auch das Angebot der Tauschbibliothek für fremdsprachige Bücher im Haus. In der ersten Etage befindet sich ein kleines Holzschiff mit der Aufschrift „International Book Exchange“. Es symbolisiert einen Hafen, in dem Menschen aus der ganzen Welt miteinander in Kontakt treten können. „Dies ist ein gemeinsames Projekt mit der Partnerschaft für Demokratie“, sagt Anja Mirasch. Interessierte bringen ein fremdsprachiges Buch mit und nehmen ein anderes Buch kostenlos mit nach Hause. Dafür ist kein Bibliotheksausweis erforderlich. Noch ist die Auswahl gering. Kehren aber wieder mehr Besucher ein, spricht sich vielleicht auch diese Offerte stärker herum.

Noch sind Handwerker im zweiten Obergeschoss am Werk. Ende Februar sollen die Arbeiten beendet sein. Im März erfolgt dann der Wiedereinzug der Fach- und Sachbuchbibliothek. Quelle: Petra Hase

Wiedereinzug ins zweite Obergeschoss

„Wir hoffen sehr, dass sich Corona im Frühjahr verabschiedet“, sagt Anja Mirasch. Denn das Team der Stadtbibliothek hat sich für 2022 viel vorgenommen. Im März etwa soll die „Grüne Jugendbibliothek“ eingeweiht werden. Den Bereich gibt es jetzt schon, doch er soll neu gestaltet und mit vielen Pflanzen demnächst mehr Wohlfühlatmosphäre verströmen. „Im März planen wir außerdem, nach fast zweijähriger Bauzeit das zweite Obergeschoss wieder einräumen zu können. 25 000 Medien müssen bewegt und in die Regale sortiert werden“, sagt Anja Mirasch. Ursprünglich hatte die Stadtverwaltung für die Dacherneuerung acht Monate veranschlagt. Schadstofffunde und die Coronapandemie verzögerten die Arbeiten jedoch immens.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wenn der Neueinzug geschafft ist, könne auch das Kellergewölbe wieder als Veranstaltungsraum genutzt werden. Derzeit sind dort noch die Fach- und Sachbücher aus dem Obergeschoss gelagert. Geplant seien zahlreiche Lesungen. Im Zuge des Greifswalder Literaturfrühlings hat sich beispielsweise Michael Töteberg für den 28. April angesagt. Er liest aus seinem neuen Roman „Falladas letzte Liebe“. Nachgeholt werden sollen die im vorigen Jahr ausgefallenen Lesungen mit Verena Keßler (Das Gespenst von Demmin) und Sanne Jellings (Ein dänischer Winter). Ebenso ist geplant, dass die Computerspielschule ihr Ausweichquartier im „Klex“ verlässt und in die Bibliothek zurückkehrt.

Escape-Room und neues Foyer

„Außerdem wollen wir endlich unseren Escape-Room im Gewölbe einweihen, den es seit anderthalb Jahren gibt“, blickt Anja Mirasch voraus. Corona und Bauarbeiten verhinderten bislang eine Nutzung. Noch weitaus mehr freut sie sich aber auf die Umgestaltung und Einweihung des neuen Foyers. Im Oktober, zur Jubiläumswoche, soll es so weit sein. In Bürgerforen und Umfragen seien Greifswalder nach ihren Wünschen für den Eingangsbereich befragt worden. „2000 Kinder und Erwachsene haben teilgenommen und ihre Ideen eingebracht“, sagt Mirasch. Auf das Ergebnis darf man gespannt sein.

Von Petra Hase