Greifswald

Die Stadtbibliothek Greifswald bleibt wegen der Corona-Pandemie weiterhin geschlossen, hat sich für Leseratten jedoch ein besonderes Angebot einfallen lassen: „Wir packen Bücherüberraschungspakete zum Nikolaustag und bringen sie am Freitag, dem 4. Dezember, zu Ihnen nach Hause“, kündigt Bibliotheksleiterin Anja Mirasch an.

Wer überrascht werden möchte, sendet eine E-Mail bis zum 3. Dezember an stadtbibliothek@greifswald.de. Bitte unbedingt die Benutzernummer angeben (steht auf dem Stadtbibliotheksausweis). Nur damit können die Überraschungsmedien dem Kundenkonto zugeschrieben werden. „Bei Paketen für Kinder bitte das Alter der Kinder mit angeben und die gewünschte Überraschungskategorie“, empfiehlt Mirasch. Die Bibliothek meldet sich dann per E-Mail, um eine Lieferzeit am 4. Dezember zu vereinbaren.

Lesen Sie auch

Auswählen können Sie aus ganz unterschiedlichen Kategorien: Wichtel & Wachtel, Möhrchen & Legenden, Lieblingsplätzchen, Tonie-Überraschung, Romantische Weihnachtsüberraschung, Kindergeschichten zur Weihnachtszeit, Filmzeit, Weihnachtszeitüberraschung, Krimi-Überraschung, Kreativ-Überraschung, Filmzeit für die ganze Familie, Spannende Filmzeit, Rund ums Backen und Kochen.

Alle Informationen finden sich auch noch einmal auf der Homepage: stadtbibliothek.greifswald.de. Als Nikolaus wird übrigens Florian Sack agieren, er ist Azubi der Bibliothek und wird die Bücherüberraschungen am Freitag mit dem E-Lastenrad verteilen.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach.

Von Petra Hase