Greifswalder Stadtbusse fahren wieder bis 22 Uhr

Der Stadtbusverkehr in Greifswald erweitert ab Sonnabend allen Linien die Bedienzeit am Abend von 19 auf ca. 22 Uhr (letzte Abfahrt ab ZOB) für den bestehenden Corona-Sonderfahrplan (Samstagsfahrplan). Die Linien sichern damit bis ca. 22.30 Uhr eine Bedienung zu den jeweiligen Endhaltestellen, informiert Steffi Borkmann, Unternehmenssprecherin der Stadtwerke Greifswald.

Alle weiteren Regelungen, wie die morgendlichen Verstärkerfahrten an den Schultagen, bleiben als zusätzliches Angebot erhalten. Es könne jedoch kurzfristig zu weiteren Veränderungen kommen, da sollten sich alle Fahrgäste regelmäßig informieren, gegebenenfalls auch über die Homepage der Stadtwerke.

Busse erhalten Schutzscheiben

Zunehmend sei es wieder gestattet, die vordere Tür zum Einstieg zu nutzen – zunächst allerdings nur in einzelnen Bussen. Zum Schutz der Mitarbeiter im Fahrdienst werden zwischen Fahrgast und Fahrer schrittweise Infektionsschutzscheiben am Fahrerarbeitsplatz eingebaut. Ein Verkauf von Tickets durch die Busfahrer werde somit schrittweise in den Bussen wieder möglich.

Busse, bei denen die Schutzmaßnahmen bereits eingebaut wurden, werden von außen gut erkenntlich mit einem entsprechenden Hinweis gekennzeichnet. Trotzdem werden Fahrgäste gebeten, Fahrkarten soweit möglich im Vorfeld in den Vorverkaufsstellen im Stadtgebiet oder in der Mobilitätszentrale Vorpommern am ZOB zu erwerben.

