Greifswalder Stadtforst legt Konzept für mehr Klimaschutz vor

Lange Dürreperioden machen dem Greifswalder Stadtwald zu schaffen. Sie schädigen die Bäume, fördern den Insektenbefall, sorgen für weniger CO2-Bindung und verursachen wirtschaftliche Ausfälle. Doch es gibt eine Lösung – zumindest für den Eichwald vor den Toren der Stadt. Das 300 Hektar große Au- und Sumpfwaldgebiet nahe Wackerow soll wie in der Vergangenheit vom Ryck profitieren. Dazu plant Stadtförster Bent Knoll, das natürliche Wasserregime in diesem Landstrich wiederherzustellen.

Das geht aus dem Konzept des Forstbetriebes hervor, das derzeit die Fachgremien des Stadtparlaments diskutieren. Auf den Weg gebracht hatte dies im Herbst die CDU-Fraktion mit einem Antrag, dem die Bürgerschaft im November per Beschluss folgte. Ziel war die Stärkung des Stadtwaldes als grüne Lunge Greifswalds und die Aufforstung städtischer Flächen.

Mit Letzterem ist Stadtförster Bent Knoll befasst, seit er den Betrieb 1998 leitet. „Etwa 15 bis 18 Hektar forsten wir jedes Jahr auf“, sagt er. Das sind in der Regel Flächen, die durch Holzeinschlag in den Beständen frei werden. Denn als Wirtschaftsbetrieb hat er auch die Aufgabe, Einnahmen durch Holzverkauf für den Haushalt zu generieren, um Ausgaben zu finanzieren. Der Politik ging es im Herbst nun aber darum, zusätzliche Flächen zu bewalden. Und das soll jetzt geschehen.

Aufforstung schwacher Ackerböden

Knolls Vorschlag im Konzept lautet, landwirtschaftlich schwache Ackerböden in den Gemarkungen Wackerow, Brook und Jager neu aufzuforsten – 30 Hektar in den nächsten zehn Jahren. „Beginnen könnten wir mit einer Neuwaldbildung von gut 17 Hektar in Wackerow nahe des Golfplatzes. Für die Flächen haben wir bereits Aufforstungsanträge gestellt. Die Genehmigung liegt vor“, berichtet der Forstingenieur. Zwar gebe es einen landwirtschaftlichen Pächter, doch die Verträge mit ihm seien jährlich kündbar. Stimme die Bürgerschaft den Plänen zu, könnte deren Realisierung noch in diesem Jahr beginnen.

Dem Förster schwebt vor, auf dem Areal mehrere Waldinseln mit einheimischen Baumarten sowie Rändern aus blühenden Sträuchern zu schaffen und dazwischen Streuobstwiesen anzulegen. Sichtachsen zur Stadt, etwa zu den Kirchturmspitzen, würden ganz sicher zum Spaziergang animieren. Erst recht, wenn man künftig nebenbei einen Apfel pflücken kann. „Obst ist aber auch für die Tiere des Waldes ein Highlight“, so Knoll.

Aufforstung ist auch Frage des Geldes

Während sich die Neuwaldbildung in den anderen Gemarkungen aufgrund des Genehmigungsverfahrens hinziehen werde, stehe der Wiederaufforstung bestehender Flächen nichts im Wege. Aufgrund des Eschensterbens – etwa ein Fünftel des 1500 Hektar großen Stadtwaldes sind davon betroffen – und der Vernachlässigung von Flächen vor 1998 gebe es noch viel Bedarf.

Allerdings sei die Aufforstung immer eine Frage des Geldes, so Knoll, neben der Verfügbarkeit von Lohnunternehmen. 80 000 Euro pro Jahr standen dem Betrieb für die Aufforstung bislang zur Verfügung. Erhalte er diese Summe auch in den nächsten zehn Jahren, könnten neben weiteren Maßnahmen 75 Hektar abgestorbene Eschenbestände kahlgeschlagen und neu bewaldet sowie auf 100 Hektar eine Naturverjüngung eingeleitet werden.

Wiederherstellung des früheren Zustandes

Besonders am Herzen liegt Bent Knoll aber, die Wasserwelt am Eichwald wiederherzustellen. „Dieser Wald wurde früher immer mit Ryckwasser gespeist, denn er liegt sehr flach. Der Ryck reagiert wie kaum ein anderer Fluss in unserer Region auf die Meereswasserstände: Laufend steigt und fällt das Wasser. Doch im Zuge der Melioration wurde das Gebiet ausgepoldert. Am Fluss wurde ein Deich gezogen, um die Flächen landwirtschaftlich zu nutzen. Mit der Folge, dass jetzt das Wasser zum Schöpfwerk nach Groß Petershagen fließt, um von dort wieder zurück in den Ryck gepumpt zu werden. Völlig widersinnig“, sagt der Förster.

Sinnvoll wäre es, den natürlichen Wasserhaushalt wiederherzustellen, „sodass der Ryck als Lebensader in den Wald fließen kann und gleichzeitig ehemalige Feuchtwiesen versorgt“. Regulierbare Wehren könnten zudem dafür sorgen, dass der Mensch in Extremwetterlagen eingreifen kann, um den Status quo wiederherzustellen.

Parteien würdigen das Konzept

Bei den Grünen in der Bürgerschaft stößt besonders dieser Vorschlag auf Interesse, wie Umweltausschussvorsitzender Jörg König berichtet: Das Waldkonzept sehe seine Fraktion „als gelungenen Auftakt für eine bessere bürgerschaftliche Begleitung des Stadtforstes“, sagt er und fügt selbstkritisch hinzu: „Künftig müssen wir uns intensiver damit befassen, Flächenkonflikte zwischen Land-, Forst- und Energiewirtschaft sowie dem Moorschutz zu lösen.“ Gleichzeitig erwarte er aber auch Impulse aus der Bundespolitik, die 2019 noch einen Waldgipfel veranstaltet hatte.

Auch Gerd-Martin Rappen, der für die CDU im Umweltausschuss sitzt, würdigt das in relativ kurzer Zeit entstandene „beeindruckende Konzept“. Es verdeutliche anschaulich, „wie Ökologie und Ökonomie zusammenwirken können. Eine klassische Win-Win-Situation für alle Seiten, für Greifswald, für den Stadtforst und für die Natur“, sagt er und fügt hinzu: „Besonders schön ist die in Aussicht gestellte Umsetzung mit dem Start der Aufforstung bereits in diesem Herbst.“ Hervorzuheben sei dabei zudem die mögliche Unterstützung durch Greifswalder Unternehmen.

SPD-Frau Monique Wölk steigt in diesen Kanon mit ein. Das Konzept gefalle ihr gut, auch die schnell zu realisierende Aufforstung bei Wackerow. Mit solchen Projekten „können wir nicht nur lokal zum Klimaschutz beitragen, sondern zugleich unser heimisches Ökosystem stärken und die Naherholung im Greifswalder Umland verbessern“, sagt sie. Durch die Einrichtung beziehungsweise Anerkennung von Ökokonten, wie es Knoll zur Finanzierung der insgesamt etwa eine Million Euro teuren Maßnahmen unter anderem vorschlägt, „können Waldprojekte vor Ort eine große Wirkung entfalten.“

