Greifswalder Stadtmarketing bringt neue Video-Kampagne heraus

Greifswald

Die Infektionszahlen sinken, der Optimismus steigt langsam wieder in der Hansestadt: Dass Greifswald auch während dieser herausfordernden Zeit den Kopf nicht in den Sand gesteckt hat, zeigt die neue Kampagne der Greifswald Marketing GmbH, die optimistische Hansestädter zu Wort kommen lässt. In den rund 30-sekündigen Videoclips erzählen Einzelhändler, Gastronomen und Kulturschaffende, was sie antreibt, worauf sie sich freuen und wie sie es schaffen, stets positiv zu denken.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

So kann es Stadtführer Reinhard Bartl gar nicht mehr erwarten, Gästen bei einem Rundgang durch Greifswald Anekdoten zur Geschichte der Stadt zu erzählen. Die Restaurantbesitzerinnen Antje und Ines Büttner möchten endlich wieder Gäste in ihrer Location im Pommerschen Landesmuseum beköstigen und Imke Freiberg, Leiterin des sozio-kulturellen Zentrum St. Spiritus, freut sich bereits auf den Moment, wenn Konzerte wieder mit Publikum live in der Kultureinrichtung stattfinden werden.

Greifswalderin hat sich trotz Pandemie Traum erfüllt

„Die Videos berichten nicht nur von der Hoffnung der einzelnen Protagonistinnen und Protagonisten, sondern zeigen auch, wie wunderbar vielfältig und erfinderisch Greifswald selbst in so schwierigen Zeiten sein kann“, meint Theres Behnke von der Greifswald Marketing GmbH, die die zehn Clips in den vergangenen drei Wochen produzierte.

Mut bewiesen hat beispielsweise Bettina Rehmann, die sich während der Pandemie mit einer eigenen Boulderhalle einen Traum verwirklichte und sich schon sehr auf die Eröffnung freut. „Die letzten Wochen haben wir genutzt, um eine alte Lagerhalle in ein Kletterparadies zu verwandeln. Bald kann man bei uns am Gorzberg auf 1000 Quadratmetern klettern, bouldern und Kaffee trinken. Wir stehen quasi in den Startlöchern“, sagt Rehmann.

Hansestädter können bei der Kampagne mitmachen

Unter dem Hashtag #greifswaldbleibtoptimistisch werden die Clips über die Kanäle der Greifswald Marketing GmbH gestreut. Außerdem sind alle Greifswalderinnen und Greifswalder dazu aufgerufen, sich an der Kampagne zu beteiligen und auf Instagram den Hashtag zu nutzen, um eigene Videos hochzuladen und so zu zeigen, warum sie trotz der vergangenen Monate optimistisch bleiben.

Von OZ