Flächenabriss und Umbau Greifswalds

Greifswald

Vor drei Jahrzehnten sollte eine Passage mit Läden die Lange Straße mit dem Rubenowplatz verbinden. Der Rohbau war schon fertig. Heute befindet sich hier das Theologische Institut der Universität.

„Ich habe über die Bebauung des Rubenowplatzes meine Diplomarbeit geschrieben“, erzählt der heutige Greifswalder Bauamtsleiter Thilo Kaiser. „Dazu gehörte die Passage.“

Am 1. September 1987 war er nach dem Architekturstudium in seine Heimatstadt zurückgekehrt. Damals lief seit einem Jahrzehnt das Modellprojekt der Umgestaltung der im Zweiten Weltkrieg unzerstörten Altstadt mit industriell gefertigten Platten. Die Gesamtplanung ging auf den Greifswalder Stadtarchitekten Frank Mohr zurück.

„Greifswalder Hof“ und „Giftbude“ gerettet

Als Kaiser kam, liefen seit einem Jahr die Arbeiten im Umgestaltungsgebiet 3 (U3). Bis 1990, bis zum mit Erfolg von der gerade entstehenden Altstadtinitiative geforderten Abrissstopp, entstanden im Westen der Altstadt über 800 Wohnungen. Der Abriss weiterer Gebäude bis zur Wollweberstraße war 1987 erklärte Absicht. Kaiser setzte sich dafür ein, dass wenigstens einige stadtgeschichtlich bedeutsame Gebäude, wie der Greifswalder Hof, erhalten bleiben. Die geforderten neuen Wohnungen sollten im rückwärtigen Bereich entstehen.

Blick vom Greifswalder Dom auf Teile des Umgestaltungsgebiets 3 mit der nach der Wende gebauten Dompassage Quelle: eob

„Der Generalauftragnehmer für die Umgestaltung war das Wohnungsbaukombinat Rostock“, erzählt Thilo Kaiser. Das WBK habe den Wunsch auf Erhaltung weiterer historischer Gebäude akzeptiert. Auch die „Giftbude“ (heute Zoocafé) sollte nun doch erhalten bleiben.

Runder Tisch stoppte den Abriss

Im Februar 1990 sollten die Häuser Lange Straße 2 bis 8 fallen. Der in der Wende gebildete Runde Tisch hat das verhindert. Nunmehr waren Erhalt und Wiederherstellung der Altstadt erklärtes Ziel.

Für Thilo Kaiser war der 1978 begonnene Stadtumbau ein Versuch, mit den in der DDR vorhandenen Möglichkeiten unter Erhaltung der historischen Struktur neue Wege bei der Stadtsanierung zu gehen. Im Vergleich mit den anderen DDR-Modellstädten Bernau und Gotha sei das besser gelungen. „Die Architekten haben bei der Umsetzung um jedes Detail gekämpft“, sagt Kaiser. Kopien historischer Türen wurden für die Plattenbauten verwendet, die Zahl der Geschosse gegenüber den abgerissenen Häusern nicht erhöht, viel Geld in Kunst gesteckt.

Abriss sollte in der Fleischervorstadt weitergehen

„Die Innenhöfe wurden anspruchsvoll gestaltet“, fügt er hinzu. „Das hatte Qualität.“ Allerdings ließ sich diese Qualität nicht überall durchhalten, in den 1980er Jahren plagten die DDR zunehmend ökonomische Probleme. Auch die zuvor weitgehend unveränderten Straßenbreiten waren nun kein Tabu mehr. Ein Beispiel sei die Loefflerstraße. „Das OZ-Gebäude zeigt den historischen Straßenverlauf.“ Der Abriss mit darauf folgender Neubebauung sollte nach 1990 weitergehen, als Nächstes in der Fleischervorstadt. Dazu ist es glücklicherweise nicht mehr gekommen.

Vorrang hatte der Wohnungsbau – die SED hatte 1971 auf ihrem VIII. Parteitag angekündigt, das Wohnungsproblem bis 1990 zu lösen. „Es gab dabei konkrete Anforderungen, die die Gestaltungsmöglichkeiten einschränkten.“ So musste selbst am kürzesten Tag des Jahres, dem 21. Februar, zwei Stunden die Sonne in eines der Zimmer scheinen.

Bebauung am Hansering schon 1989 Thema

„Aus meiner Sicht haben die Greifswalder Umgestaltungsgebiete heute Denkmalwert“, fasst Kaiser zusammen. Parkplätze waren anders als heute kein großes Thema, viele DDR-Bürger hatten keinen Pkw. Der Abriss der Gebäude am Hansering (sogenannte A-Quartiere) habe keineswegs der dauerhaften Schaffung von Stellplätzen gedient, wie heute oft erzählt wird. „Wir hatten schon 1989 Pläne für eine Neubebauung.“ Die Idee der „Stadt am Wasser“ hat auch der neue Leiter des Stadtplanungsamtes im wiedervereinigten Deutschland, Volker Bouché, intensiv propagiert.

Greifswalds Denkmalpfleger in DDR-Zeiten, Ingolf Buchheim, wechselte nach der Wende zur Kirche. Thilo Kaiser bewarb sich mit Erfolg um die Nachfolge und konnte im gleichen Zusammenhang auch eines der greifswaldtypischen kleinen Häuschen in der Domstraße erwerben. „Die Besitzer zogen damals in einen Plattenbau“, erzählt Kaiser. Die Sanierung war dann eher ein Wiederaufbau. „Für meine Frau und mich war dieser Erwerb ein sehr glücklicher Umstand. Wir konnten zugleich unser Wohnungsproblem lösen.“ Zuvor wohnten Kaisers in der Bachstraße und kannten das Wohnen in den wegen mangelnder Instandhaltung und Modernisierung heruntergekommenen Altstadthäusern aus eigener Erfahrung. Thilo Kaiser war dann 15 Jahre Greifswalds Denkmalpfleger. In diese Zeit fällt die Erarbeitung der städtischen Denkmalliste.

Einige Investoren wollten weiter abreißen

Der 1990 verfügte Abrissstopp bedeutete nicht das Ende des Abrisses und die (westdeutschen) Investoren, die Greifswald für sich entdeckten, waren keine geborenen Denkmalpfleger. Ein Neumünsteraner Unternehmer stellte gleich etwa 30 Abrissanträge für erworbene Gebäude. Zu den besonders bedauernswerten Verlusten gehörten das frühere Café Billhardt in der Steinbeckerstraße und nach „warmem Abriss“ die frühere Gaststätte Semrau im Schuhhagen. „Was wir trotz des Drucks der Investoren erhalten konnten, wird leider häufig nicht gesehen“, sagt Kaiser. Diesem Druck der Politik zum Bau eines großen Konsumtempels – der Dompassage – fielen zum Beispiel die Häuser Lange Straße 40 und 42 zum Opfer.

Zudem war der Zustand vieler Gebäude der Altstadt inzwischen mehr als besorgniserregend. „Aber gerade am Anfang gab es viel mehr Fördermöglichkeiten als heute“, schätzt der Architekt ein. Das habe sehr geholfen, Ruinen wieder in schöne Gebäude zu verwandeln, was wiederum Vorbild für Nachfolger wurde. „Insgesamt war die Stadtsanierung eine Erfolgsgeschichte.“

Von Eckhard Oberdörfer