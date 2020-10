Greifswalder Stadtverwaltung will verlassene Parzellen für eine Million beräumen lassen

Greifswald

Schon im Frühjahr bot sich auf den verlassenen Parzellen auf dem B-Plangebiet 114 an der Osnabrücker Straße ein Bild des Jammers. In den abbruchreifen Baracken der Kleintierzuchtvereine verwesten in größtenteils völlig verdreckten Buchten die Überreste von toten Kaninchen und Vögeln, was damals bereits die Tierschutzpartei auf den Plan rief. Doch das Ausmaß der Verwahrlosung, inklusive gesundheitsgefährdender Altlasten, ist erst jetzt vollständig ersichtlich. Auf dem rund 2,5 Hektar Gelände, auf dem die Stadt das Schulzentrum Ellernholzstraße errichten will, vermutet die Stadt eine Belastung der Böden mit Asbestrückständen.

Allein 200 000 Euro für Schadstoffberäumung

„Im Zuge der unsachgemäßen Teilberäumung durch die Pächter kam es zu einer flächigen Kontamination des Oberbodens, beispielsweise mit Asbestbruchstücken und Dachpapperesten“, so das Immobilienverwaltungsamt. Für rund eine Million Euro will die Stadt das Gelände nun räumen, die Gebäude abreißen und die belasteten Böden fachgerecht entsorgen lassen sowie das mit Sträuchern und Bäumen zugewucherte Baufeld für die künftige Bebauung freimachen. Allein die Kosten für die Schadstoffsanierung werden auf 200 000 Euro geschätzt. Das Immobilienverwaltungsamt erwartet dafür am Montag die Zustimmung durch die Bürgerschaft.

Das Geld für die Beräumung wird die Stadt wohl aus eigener Tasche berappen müssen, obwohl die Beräumungspflicht nach Angaben der Verwaltung eigentlich dem Pächter obliegt. Um den Zeitplan der Baumaßnahme nicht zu gefährden, seien hier Zugeständnisse gemacht und die vorgefundenen Grundstücke dennoch übernommen worden, wie die Mitarbeiterin der Pressestelle, Franziska Vopel, mitteilte.

Ausgang der Gerichtsverfahren ungewiss

Eine Rückforderung der Kosten ist offenbar nicht vorgesehen. „Um eine Forderung gegenüber den Pächtern geltend zu machen, müsste eine parzellengenaue Aufnahme der „Altlasten“ erfolgen“, so Vopel weiter. Das Problem: Die Geltendmachung der Ansprüche würde über Gerichtsverfahren erfolgen, deren Ausgang ungewiss sei, da die Beweislast bei der Stadt liegt. Zudem sei bereits im Dezember 2019 bei der Beschlussvorlage zur Beräumung des Gebiets der Punkt eingebracht worden, Härten zu vermeiden und einvernehmliche Regelungen anzustreben.

Vor allem der Kleintierzucht e. V. sei seiner Beräumungspflicht trotz mehrmaliger Vorortbegehungen nur ansatzweise nachgekommen. Dieser hatte wiederum Unterpachtverträge mit rund 15 Pächtern, auf die die Stadt keinen direkten Einfluss habe. Von den gärtnerisch und für die Tierzucht genutzten Parzellen seien lediglich vier beräumt worden. Das Zeitfenster für die Beräumung ist eng, da die Stadt die Beräumungsarbeiten aus Gründen des Artenschutzes bis Ende Februar 2021 abschließen will.

