In Waren wurde 1984 die erste deutsche Geothermieanlage in Betrieb genommen. Weitere, so in Neubrandenburg, folgten noch in der DDR. Aktuell hat Karlshagen große Pläne zur Nutzung der Erdwärme. In Schwerin soll aus 1300 Meter Tiefe eine 56 Grad heiße Sole aus einer dafür geeigneten Sandsteinschicht gefördert werden. Die Anlage ging Ende November in Betrieb.

Erdwärmebohrungen leicht gemacht

Aber von einem Boom der Solarthermie im Norden unter Nutzung der Schweriner Erfahrungen kann keine Rede sein. Auch nicht im von einem grünen Oberbürgermeister regierten Greifswald. An fehlenden Genehmigungen liegt es offenbar nicht.

„Alle großen Städte konnten eine erleichterte Erlaubnis für Bohrungen bekommen“, informiert der Leiter des zuständigen Stralsunder Bergamts, Bergdirektor Thomas Triller. In Stralsund wurde schon gebohrt.

In 1800 Meter Tiefe werden etwa 60 Grad erreicht

Aus Greifswald gab es bisher keinen Antrag, so der zuständige Dezernent Alexander Kattner. Die geologischen Bedingungen in Vorpommern sind bekannt, Möglichkeiten zur Soleförderung seien da. In 1800 Meter Tiefe würden etwa 60 Grad erreicht. Aber ohne Bohrungen lasse sich nicht entscheiden, ob und wo die Nutzung der Geothermie lukrativ ist. „Natürlich hängt das von Fördermitteln ab“, so Kattner. Denn die Kosten sind hoch.

Greifswald nutzt zur Energieerzeugung Geothermiewärmepumpen in der Kita „Kleine Entdecker“ sowie im Stadtarchiv-Neubau, informiert Stadtsprecherin Andrea Reimann. Allerdings sind dafür nur Bohrungen von maximal 100 Meter erforderlich.

„Im Rheingraben kommt man an Erdwärme nicht vorbei“

Gedenkstein für die Inbetriebnahme der Anlage Quelle: eob

Die Stadtwerke Greifswald haben sich indes gegen die Geothermie für die Fernwärmeerzeugung entschieden. Denn Aufwand und Nutzen stünden nach erfolgter Abwägung in keinem vertretbaren Verhältnis. „Wenn wir im Rheingraben wohnen würden, kämen wir gar nicht daran vorbei“, sagt Geschäftsführer Thomas Prauße. „Aber schon eine Bohrung von 1000 Meter Tiefe kostet hier etwa eine Million Euro.“ Eher müsse man noch tiefer gehen, um 50 bis 54 Grad zu erreichen.

Für die Fernwärmeversorgung seien aber Vorlauftemperaturen von 130 Grad nötig. Es müsste also zunächst noch Energie zugeführt werden, argumentiert Prauße. Und ob schon die erste Bohrung erfolgreich ist, sei unklar. „Die Stadtwerke sind ein großer Erzeuger von Fernwärme, wir brauchen 270 000 Megawatt in der Stunde.“ Darum müsste für den Einsatz in Greifswald sehr viel Sole gefördert werden. Gegen die Geothermie sprächen auch mögliche Konflikte mit der Trinkwasserbereitstellung durch eine Soleförderung.

Größte Solarthermieanlage ihrer Art

Die Stadtwerke haben sich für Solar- statt Geothermie entschieden, um die Fernwärme zunehmend grün zu erzeugen. 40 Millionen Euro werden in eine etwa vier Hektar große Anlage am Helmshäger Berg investiert. Das Geld soll in 12 bis 14 Jahren abgeschrieben werden. Nach jetzigem Stand entstehe die bisher größte Anlage ihrer Art, so Prauße.

Das Baustellenschild für die Solarthermieanlage Quelle: eob

Mit der Energie der Sonne lasse sich die nötige Vorlauftemperatur von 130 Grad erreichen, so Prauße. „Unser Vorgehen wurde von der Bürgerschaft bestätigt“, betont der Stadtwerkechef. „Die Fernwärme wollen wir zunehmend grün erzeugen.“ Auf die Verbrennung von Gas kann aber im Winter nicht verzichtet werden. Die dabei freigesetzte Energie wird für Strom- und Fernwärmeerzeugung genutzt. Kraft-Wärme-Kopplung nennt man das und die wird vom Staat kräftig gefördert.

Russischer Wasserstoff statt Erdgas

„Dank dieses Geldes sind wir in Ostdeutschland einer der fünf preisgünstigsten Fernwärmeerzeuger“, wirbt Prauße für den Weg der Stadtwerke. Dadurch könnten Busverkehr und Freizeitbad gestützt werden.

Thomas Prauße leitet seit 2014 die Stadtwerke-Holding. Quelle: Thomas Kempe

Bei der künftigen Erzeugung von Strom und Wärme in der Anlage am Helmshäger Berg, soll der Wasserstoffanteil erhöht und der Erdgasanteil des verbrannten Gases verringert werden. In der Folge wird weniger Kohlendioxid freigesetzt. Erste Zielmarke ist ein Wasserstoffanteil von 20 Prozent. Es muss auch in die Turbinentechnik investiert werden.

Wasserstoff gilt heute als ein Schlüssel bei der Dekarbonisierung, dem Verzicht von Kohlenstoff in der Energieerzeugung, weil bei dessen Verbrennung nur Wasser entsteht. Thomas Prauße geht davon aus, dass Deutschland etwa 20 Prozent des benötigten Wasserstoffs selbst herstellen kann, 80 Prozent müssten importiert werden. Dabei könnten die Nordstream-Leitungen eine Schlüsselrolle spielen. Nach Schätzungen von Gazprom ist in den neuen Leitungen der Transport eines Gemischs mit bis zu 70 Prozent in Russland erzeugten Wasserstoffs möglich. In älteren Leitungen sind es 20 Prozent. Bis 2024 soll die Wasserstoffproduktion in Russland anlaufen.

Stralsund prüft Fördermöglichkeiten

In dem anderen vorpommerschen Teiloberzentrum Stralsund gibt es laut Bergamt drei Geothermiebohrungen, die inzwischen aber alle wieder verfüllt seien. Es gab auch mehrere Gutachten zur möglichen Nutzung“, so Bergrat Kattner.

Zwei Geothermiebohrungen der 1980er-Jahre in Grünhufe wurden mit Zement verfüllt. Quelle: OZ-Archiv

Ganz aufgegeben hat die Hansestadt die Geothermienutzung aber noch nicht. „Die Bürgerschaft hat im November folgenden Beschluss gefasst, informiert Sprecher Peter Koslik: „Der Oberbürgermeister wird beauftragt, zu prüfen, welche Fördermöglichkeiten zur Errichtung eines Geothermiekraftwerkes in der Hansestadt Stralsund durch das Land und den Bund bestehen.“

