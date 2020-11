Greifswalder Stadtwerke setzen ab 2021 auf Ökostrom

Greifswald

Es ist ein weiterer Schritt in Richtung Klimaschutz: Ab kommenden Jahr stellen die Stadtwerke Greifswald auf Ökostrom um. Die insgesamt 39 000 Haushalte, die die Stadtwerke mit Strom versorgen, werden automatisch und ohne Aufpreis umgestellt.

„Wir haben uns für die Zertifizierung nach ,ok-power’, Deutschlands führendem Gütesiegel für Ökostromprodukte, entschieden und garantieren unseren Kunden damit, dass der Ökostrom ausschließlich in Erneuerbaren-Energieanlagen und zu mindestens 33 Prozent in Neuanlagen erzeugt wird“, erklärt Thomas Prauße, Geschäftsführer der Stadtwerke.

Günstige Beschaffungskosten werden weitergegeben

Bedeutet: Stadtwerke-Kunden erhalten zu 100 Prozent Naturstrom aus Ökostrom-Anlagen. Und das wird sich auch im Portemonnaie bemerkbar machen, wenn auch nur minimal. So zahlte ein durchschnittlicher Haushalt (Jahresverbrauch von 2500 Kilowattstunden) im Tarif „Greifenstrom“ in diesem Jahr 775 Euro (brutto). Unabhängig von der Umstellung auf Ökostrom werden es im kommenden 761 Euro sein.

Doch warum wird es günstiger? „Mit dieser Senkung der Strompreise für 2021 geben wir zum einen die günstigeren Beschaffungskosten an der Strombörse und zum anderen die Senkung der EEG-Umlage (Anm. d. R.: Mit der EEG-Umlage wird der Ausbau der Erneuerbaren Energien finanziert) direkt an unsere Kunden weiter“, erklärt Stefan Lorke, Leiter Handel und Vertrieb der Stadtwerke. Ob der günstige Preis in den darauffolgenden Jahren bleibt, die Frage beantworten die Stadtwerke nicht.

In der Regel sind die Verträge zeitlich auf ein oder zwei Jahre befristet. Danach könnten die Kosten steigen. Abhängig ist dies vom Preisverfall, den sich die Stadtwerke während der Corona-Pandemie zunutze gemacht hat, und wie sich dieser zukünftig gestalten wird.

Konventioneller Strom wird vom Markt verdrängt

Die Produktion des Ökostroms erfolge in skandinavischen Wasserkraftanlagen, „welche zu mindestens 33 Prozent nicht älter als acht Jahre sein dürfen“, erklärt Thomas Prauße. Dieser Ökostrom werde so für die Kunden bilanziell bereitgestellt und würde somit zum Ausbau von erneuerbaren Energieanlagen beitragen. „Konventioneller Strom aus beispielsweise Kohle- und Atomkraftwerken wird so wirksam im deutschen Markt verdrängt“, fügt der Stadtwerke-Chef an.

Durch die Umstellung auf Ökostrom werden rund 16 200 Tonnen CO2 pro Jahr eingespart. „Das nutzt uns allen und ist ein Beitrag zur Erfüllung der Klimaziele der Stadt, so auch beschlossen im Klimanotstandbeschluss der Bürgerschaft“, sagt Prauße. Das Unternehmen sieht sich angesichts der Klimakrise auf einem guten Weg. So soll laut „Wärmestrategie 2020“, die bereits vor dem Klimanotstand beschlossen wurde, bis 2035 zehn Prozent der Fernwärme aus erneuerbaren Energien stammen. Demnach wird bis Ende 2021 die erste Stufe einer Kraft-Wärme-Kopplung-Anlage in Betrieb genommen, deren Kern eine vier Hektar große Solarthermieanlage ist.

Gas wird aufgrund von CO2-Bepreisung teurer

Der Trend zum Ökostrom zu wechseln, sei bei den Kunden spürbar, so die Stadtwerke. Allerdings haben sich lediglich fünf Prozent der Kunden letztlich für die Versorgung mit Naturstrom entschieden. Nun bekommt jeder Stadtwerke-Abnehmer künftig grünen Strom. In der Hansestadt sind das 30 500 Haushalte.

Eine leichte Preissteigerung wird es hingegen bei der Gasversorgung ab dem kommenden Jahr geben. Im von der Bundesregierung festgelegten Klimaschutzprogramm bezahlen Unternehmen, die Heizöl, Erdgas, Benzin und Diesel in den Markt bringen, ab 2021 einen CO2-Preis. Sie werden verpflichtet, für den Treibhausgas-Ausstoß, den diese Brennstoffe verursachen, Emissionsrechte zu erwerben. „Ab dem 1. Januar 2021 müssen danach vereinfacht gesagt, Zahlungen für CO2-Emissionen in Höhe von 25 Euro pro Tonne CO2 getätigt werden“, erklärt Stefan Lorke. Diese Kosten werden in den Folgejahren auf bis zu 55 Euro pro Tonne CO2 ansteigen, rechnet der Vertriebsleiter hoch.

In 2021 würde der CO2-Preis für einen durchschnittlichen Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 16 000 kWh eine Mehrbelastung von 86,63 Euro (brutto) bedeuten. „Durch unsere gezielte Beschaffungsstrategie konnten wir einen erheblichen Teil dieser neuen Kosten kompensieren. Es gelang uns, die Mehrbelastung durch CO2-Bepreisung für einen durchschnittlichen Haushalt um mehr als 50 Prozent zu senken“, so Stefan Lorke weiter.

Von Christin Lachmann