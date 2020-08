Greifswald

Wann dürfen Bürgerschaftsmitglieder abstimmen und wann nicht? Nachdem zwei Beschlüsse zur Steinbeckervorstadt als rechtswidrig eingestuft wurden und nun wiederholt werden müssen, weil für ein Bürgerschaftsmitglied ein Mitwirkungsverbot galt (OZ berichtete), bietet das Rechtsamt in Zweifelsfällen Gespräche an.

Bürgerschaftsmitglieder, die unsicher seien, ob sie einem solchen Mitwirkungsverbot unterliegen, könnten sich an das Rechtsamt wenden, sagte Amtsleiter Tobias Schreiber am Montagabend im Hauptausschuss. Er könne einem Bürgerschaftsmitglied nur dazu raten, wenn er Eigentum in einem zur Abstimmung stehenden B-Plangebiet habe, das Mitwirkungsverbot anzunehmen, um die Wirksamkeit der Beschlüsse nicht zu riskieren. Auch in anderen Fällen einer möglichen Betroffenheit stehe das Rechtsamt bereit.

Anzeige

Auch Vereinsvorsitzender kann betroffen sein

SPD-Fraktionschef Andreas Kerath regte an, dass die Verwaltung grundsätzlich vor einer Abstimmung prüft, ob gegebenenfalls Voraussetzungen für ein Mitwirkungsverbot für ein betroffenes Bürgerschaftsmitglied vorliegen. Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) hält das allerdings für nicht leistbar und sieht jedes Bürgerschaftsmitglied in der Selbstverantwortung.

Weitere OZ+ Artikel

„Wir können nicht bei jedem Bebauungsplan screenen, wem das womöglich alles gehört, vielleicht auch dem Ehemann oder der Tochter.“ Nach Angaben von Bausenatorin Jeannette von Busse wurde das Mitwirkungsverbot in der Rechtssprechung inzwischen weiter gefasst. Es könne auch einen Vereinsvorsitzenden treffen.

Wiederholung der Abstimmung am 31. August

Das Rechtsamt hatte am Montag zwei knappe Entscheidungen zum Masterplan und der Vorverkaufssatzung Steinbeckervorstadt kassiert. In den Reihen der CDU hatte mit Carola Rex eine Abgeordnete an der Abstimmung teilgenommen, die ein größeres Grundstück in dem Stadtteil besitzt und damit nicht hätte abstimmen dürfen. Das Grundstück steht inzwischen für 1,8 Millionen Euro Mindestgebot zum Verkauf.

Lesen Sie dazu: Skandal um Greifswalder Masterplan: SPD und Grüne fordern Rücktritt von CDU-Abgeordneter

Auf der Bürgerschaftssitzung am 31. August entscheiden die Abgeordneten nun erneut. Zur Abstimmung steht allerdings nur die bereits am 2. Juli verabschiedete Variante, die sich mit der knappen Mehrheit von Grün-Rot-Rot durchgesetzt hatte. Diese sieht mit dem Neubau von knapp 200 Wohnungen für etwa 390 Einwohner eine behutsame Entwicklung des Stadtteils vor. Bei Variante 2 hätten bis zu 400 Wohnungen für 660 bis 800 Menschen entstehen sollen.

Früher öfter nach möglicher Befangenheit gefragt

Linksabgeordnete und Vize-Bürgerschaftspräsidentin Birgit Socher regte an, künftig vor einer Abstimmung nach einer Befangenheit von Abgeordneten zu fragen. „Wir haben das in früheren Sitzungen aktiver betrieben, haben bei Satzungen als Bürgerschaftspräsidium öfter nachgefragt, ob jemand eine Befangenheit anzeigen möchte“, räumte sie ein.

Von Martina Rathke