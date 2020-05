Greifswalder Sterbebegleitung in Corona-Zeiten: „Es bleibt ein unzufriedenes Gefühl“

Greifswald

„Du kannst jetzt gehen“: Es ist ein Satz, der zunächst harmlos wirkt und doch eine größere Bedeutung hat, wenn Esther Schmidt ihn ausspricht. Denn mit diesen Worten verabschiedet die 65-jährige Menschen, die im Sterben liegen.

Welchen Wert dieser Satz hat, zeigte sich bereits bei einer Frau, die stundenlang „mit sich selbst gekämpft hat“, wie Schmidt sagt. Es war ein Kampf ums Überleben, der aussichtslos war. „Als ich sie dann berührte und ihr sagte, dass es in Ordnung ist, loszulassen, beruhigte sie sich. Zwei Stunden später schlief sie ein.“

Anzeige

Körperkontakt ein wesentlicher Bestandteil der Arbeit

Esther Schmidt ist eine von derzeit 74 Eheramtlichen, die beim ambulanten Hospizdienst Greifswald-Ostvorpommern als Begleiterin in den letzten Stunden eines Menschen tätig ist. Die Sterbebegleiter hören zu, erzählen, umarmen oder halten manchmal auch nur schweigend die Hand der todkranken Menschen. Die Begleitungen, erklärt Koordinatorin Katja Hundt, seien vor allem von einem wesentlichen Punkt geprägt: „Der körperliche Kontakt und die Nähe zueinander.“

Weitere OZ+ Artikel

Doch in Zeiten der Corona-Krise, in der Abstandsregelungen nun zum alltäglichen Ton gehören, erschweren diese Auflagen die Arbeit der Ehrenamtlichen immens, wie Esther Schmidt sagt: „Ich fühle mich wie amputiert. Meine Begleitungen sind nur noch telefonisch. Bei Menschen, mit denen ich vorher persönlichen Kontakt hatte, ist es einfacher. Aber wenn neue hinzukommen, ist es schwierig, die Situation per Telefon einzuschätzen. Ich weiß ja nicht, was ihnen guttut und was nicht, weil ich sie nicht sehen kann. Es bleibt ein unzufriedenes Gefühl.“

Hausbesuche möglich, aber in Pflegeeinrichtungen untersagt

Zu den Einsatzorten der Ehrenamtlichen, die sich von der Insel Usedom, über Greifswald bis hin nach Anklam erstrecken, zählen die eigene Häuslichkeit, aber auch Pflegeheime und Palliativstationen. Doch wegen des Virus und den einhergehenden Kontaktbeschränkungen fallen viele Einsätze weg.

Für den persönlichen Kontakt in den eigenen vier Wänden braucht es die Zustimmung von den Betroffenen und deren Angehörigen wie Heike Wendlandt, ebenfalls Koordinatorin des ambulanten Hospizdienstes, erklärt: „Wir haben laufende Begleitungen, bei denen es Menschen gibt, die sagen, dass sie auf diese ehrenamtliche Arbeit nicht verzichten können, weil sie niemanden mehr haben. Wenn sie uns die Erlaubnis also geben, dass wir kommen dürfen, wissen sie, dass sie sich mit dem Virus infizieren könnten.“ Bei Hausbesuchen tragen die Ehrenamtlichen nun Mundschutz und Handschuhe.

Über den ambulanten Hospizdienst Die ehrenamtlichen Mitarbeiter werden in einen Kurs von hauptamtlichen Hospizmitarbeitern, Palliativmedizinern und Psychologen auf ihre Einsätze vorbereitet. Vor dem ersten Einsatz der Ehrenamtlichen findet ein Erstbesuch der Koordinatoren statt. Die Einsätze der Ehrenamtlichen und die Beratungen durch die hauptamtlichen Mitarbeiter sind kostenfrei. Träger des ambulanten Hospizes ist das Kreisdiakonische Werk Greifswald. Kontaktdaten: 03834 / 899512 oder hospizdienst@kdw-greifswald.de Weitere Informationen auf: www.hospizdienst-greifswald.de

In Pflegeheimen herrscht hingegen ein generelles Kontaktverbot für die Ehrenamtlichen: „Das ist sehr bedauerlich. Dort ist die Not der Einsamkeit besonders groß. Für die Bewohner ist es eine sehr schlimme Situation“, fügt die 55-jährige Koordinatorin an. Ihre Kollegin Katja Hundt formuliert es noch kritischer: „Viele Entscheidungen wurden unter dem Deckmantel des Schutzes getroffen. Vielleicht würde ich es in Kauf nehmen, mit 86 Jahren an Corona zu sterben, wenn ich wenigstens meine Tochter am Bett hätte.“

Anfragen zu Hospizbegleitung seit Corona zurückgegangen

Die Ausbreitung des Virus hat auch über die Begleitung hinweg Spuren bei der Arbeit des ambulanten Hospizdienstes hinterlassen. „Die Anfragen von Betroffenen und Angehörigen sind zurückgegangen. Die vergangenen zwei bis drei Wochen ist eine Anfrage aus Anklam hereingekommen. Den Menschen muss klar sein, dass wir weiterhin da sind, wenn es um eine aktuelle Sterbe- aber auch um eine Lebensbegleitung geht, beispielsweise bei Menschen, die eine Chemotherapie gehabt haben und danach noch einige Jahre leben“, sagt Wendlandt.

Auch die sogenannten Trauercafés für Hinterbliebene, die sonst einmal im Monat in Greifswald und in Wolgast stattgefunden haben, müssen derweil wegen der Corona-Krise pausieren. Auch bei diesen Treffen sei ein wesentlicher Teil der Trauerverarbeitung eine Umarmung, wie die Ehrenamtliche Esther Schmidt sagt. Sie hofft vor allem eines: „Dass die Menschen zukünftig frei entscheiden dürfen, ob wir kommen dürfen oder nicht. Auch bei Bewohnern in Pflegeheimen.“

Lesen Sie auch:

Von Christin Lachmann