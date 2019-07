Greifswald

In der Mühlenstraße sollte in diesem Sommer längst gebaut werden, die Martin-Luther-Straße schon wieder befahrbar sein. Das Bild in der Innenstadt ist ein komplett anderes: Die Luther-Straße, die die Domstraße mit der Bahnhofstraße verbindet, ist weiterhin gesperrt. Fußgänger müssen dort noch immer große Umwege in Kauf nehmen. Und in der Mühlenstraße rollen Fahrräder weiter über eine bucklige und bei Nässe rutschige Straße. Fußgänger müssen aufpassen auf den engen Bürgersteigen, nicht an schiefen Gehwegplatten zu stolpern.

Mühlenstraße , Hansering und Lomo auf 2020 verschoben

Bevor in der Mühlenstraße nun die ersten Bagger die Straßendecke aufnehmen, dürfte noch mindestens ein Dreivierteljahr vergehen. Nicht nur dort: Auch auf den Kreisverkehr in der Lomonossowallee in Schönwalde 1 (Zur Erinnerung: der Kreisel sollte ursprünglichen Planungen zufolge in diesem Herbst fertig sein) müssen die Greifswalder noch eine Weile warten. Schuld an der Verzögerung ist nach Einschätzung der Stadt das Land. „Seit Jahresbeginn haben wir auf die Fördermittelzusagen für die Mühlenstraße und den Kreisverkehr in der Lomonossowallee gewartet“, so Bausenatorin Jeannette von Busse. „Diese liegen nun seit Mitte Juni vor.“ Unterm Strich verliert die Stadt durch die verspätete Zusage ein Jahr. Ausschreibungen und Vergaben würden zwar bereits jetzt vorbereitet. Der Baustart selbst soll erst im Frühjahr erfolgen. „Aus bautechnischen Gründen ist es nicht sinnvoll, noch vor dem Winter die Straßenoberfläche aufzunehmen“, so von Busse.

Stadt schießt 1,34 Millionen Euro für Hansering-Umbau zu

Im Frühjahr – voraussichtlich im März – sollen nun auch die Arbeiten am Hansering starten. Allerdings fehlt noch immer der endgültige Zuwendungsbescheid aus Schwerin, hieß es aus dem Rathaus. Bekanntlich stockte das Land die Fördersumme um 488 000 Euro auf, nachdem sich herausgestellt hatte, dass sich die Kosten für den politisch umstrittenen Umbau des Hanserings auf 7,44 Millionen Euro erhöhen. Mit dem Nachschlag aus Schwerin konnte die Stadt die Lücke nicht komplett schließen und musste nun gegenüber dem Land die restliche Eigenfinanzierung in Höhe von 1,34 Millionen Euro nachweisen. „Das haben wir getan. Wir haben dem Fördermittelgeber unsere Deckungsquellen mitgeteilt. Nun warten wir auf den endgültigen Zuwendungsbescheid“, so die Bausenatorin. Das Geld will die Stadt aus drei Quellen nehmen: So sollen Stadtwerke und Abwasserwerk Kosten teilweise allein entsprechend der Konzessionsverträge tragen. Ein weiterer Teil kommt aus dem Haushaltskonto „allgemeiner Ankauf“. Zudem gebe es einen Restbankbestand aus dem städtebaulichen Sondervermögen Wieck.

Sanierung der Luther-Straße vor Abschluss

Zumindest für die Luther-Straße gibt es einen Lichtblick: Nach fast zwei Jahren (die Bauarbeiten begannen im Herbst 2017!) soll die Straße im September wieder durchgängig befahrbar und begehbar sein. Bauarbeiter sind gegenwärtig damit beschäftigt, die Gehwege zu pflastern. Auch die Brücke über den Stadtgraben sei fast fertig, sagte Stadtsprecherin Andrea Reimann. „Hier wurde das Gewölbe erneuert. Die Brüstungswände müssen nun noch gemauert und verfüllt werden.“ An der Brücke hatte zuletzt die Verlegung einer Fernwärmeleitung für Verzögerungen gesorgt. Immerhin scheinen sich die Baukosten nicht verteuert zu haben: Die Stadt geht weiter von den ursprünglich kalkulierten Kosten in Höhe von 1,375 Millionen Euro aus. Eine beteiligte Firma sieht die Verzögerungen in der Luther-Straße neben den Schwierigkeiten an der Brücke auch in mangelnder Koordination und Planung begründet. „Wenn Planungen erst in der Bauphase gemacht werden, dann führt das natürlich zu einem Zeitverzug.“ Das Tiefbauamt wird derzeit nur kommissarisch geleitet, nachdem Amtsleiterin Katharina Metzker nach der Probezeit Greifswald verließ (siehe Artikel unten).

Sicherheit für Schulkinder

Ende September beginnt die Erneuerung der Stettiner Straße im Ostseeviertel. „Die Ausschreibung der Baumaßnahme hat begonnen“, sagte Reimann. Auch an der Kreuzung Makarenkostraße/Ernst-Thälmann-Ring soll im Herbst gebaut werden. Der Kreuzungsbereich werde barrierefrei und sicher für Schulkinder gestaltet.

Auch verschiedene Instandhaltungsarbeiten beginnen noch in diesem Jahr: So soll der Weg auf dem Wall zwischen Fleischerstraße und Luther-Straße und die Gehwege der Hans-Beimler-Straße erneuert werden. Schwerpunkt ist auch die Gützkower Landstraße. Dort hatten sich Spurrinnen und Absackungen gebildet. Auch im Kreuzungsbereich Lomonossowallee/Schönwalder Landstraße, an der Kreuzung Lise-Meitner-/Newtonstraße sowie der Max-Born-Straße und Röntgenstraße soll der Asphalt erneuert werden. Das Geld für die Instandhaltungsmaßnahmen stehe bereit, nachdem das Innenministerium den Haushalt Anfang Juli freigegeben hatte.

Martina Rathke