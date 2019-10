Greifswalder Studenten starten mit Freibier ins neue Semester

Greifswald

Los geht´s mit dem Studium: Nach der traditionellen feierlichen Immatrikulation im Greifswalder Dom St. Nikolai am Montagnachmittag ging die Fete in das neue Semester auf dem Vorplatz weiter. Dabei zeigten sich der Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) und Unirektorin Johanna Eleonore Weber von ihrer spendablen Seite und schenkten den Studenten auch in diesem Jahr Freibier aus.

Mit Bier und Bratwurst in der Hand konnten die Studenten dann über den Markt schlendern, auf dem sich verschiedene Vereine und Initiativen vorstellten. Unter anderem stellten die Baseball-Spieler Calvin Radtke und Kai Klepzig ihren Verein vor. „Baseball ist ein sehr technischer Sport, der viel Konzentration erfordert“, erklärt Calvin Radtke. „Und wir sind auf der Suche nach neuen Mitgliedern.“

Zur Galerie Der Semesterstart ist nicht öde – in Greifswald wird neben der feierlichen Immatrikulation im Dom mit Freibier angestoßen. Ausgeschenkt von Unirektorin und Oberbürgermeister. Auch Vereine stellten sich vor:

In diesem Wintersemester haben sich 2090 Studenten neu eingeschrieben, damit studieren nun mehr als 10 000 Leute an der Universität Greifswald. Besonders im naturwissenschaftlichen Bereich kann die Uni glänzen: Die beliebtesten Fächer in diesem Semester sind Medizin, Zahnmedizin, Psychologie und Humanbiologie. Aber auch Rechtswissenschaften, Betriebswirtschaftslehre und Politikwissenschaften sind stark nachgefragt.

Bei Fragen rund um die Finanzierung des Studiums, zu Wohnheimplätzen oder Zeitmanagement hilft das Studierendenwerk Greifswald weiter. Für Studenten, die bisher keinen Bafög-Antrag gestellt haben, lagen dort Formulare und Infoflyer bereit. Die beiden Studenten Adrian und Lisann Scheunemann freuten sich zudem über die Goodies, die von Kugelschreibern über Notizbüchern hin zu Schlüsselanhängern reichten.

Neben dem Theater Vorpommern, der Fahrradcodierung oder Torwandschießen bei den Stadtwerken präsentierte sich das Digi-Mobil der Landesregierung auf dem Dom-Vorplatz. „Das Digi-Mobil soll zeigen, wie digital MV bereits ist und Hemmungen abbauen, der Digitalisierung ins Gesicht zu schauen“, erklärt Max Knospe.

Von Stefanie Ploch