Sieben Jahre im Exil: Der C9 ist zurück

Greifswald

Ein Urgestein der Greifswalder Studentenclubs steht vor der Neueröffnung. Im Keller der alten Universitätsbibliothek in der Rubenowstraße 4 öffnen sich am Samstag zum ersten Mal die Türen des Studentenclubs 9 (C9), der nach seiner Exilzeit wieder einen festen Ort hat. „Wir wollen den Leuten schöne Veranstaltungen bieten und freuen uns auf die Eröffnung“, sagt Vorstand Johannes Tustanowski. Öffnungstag wird regulär der Dienstag bleiben, teilen die Mitglieder mit. Das ist der traditionelle Tag des C9 im Wochenplan der studentischen Clubs.

C9-Umbau kostete über 350 000 Euro

Die neuen Clubräumlichkeiten im früheren Heizungskeller der alten Unibibliothek kosteten insgesamt 362 000 Euro. Das teilt Christian Tambach, Leiter des Referats für Bau und Technik der Universität, mit. Er war einer von rund 10 Gästen, die am Freitag zur Präsentation der Räume gekommen waren. Das Geld stammt von der Universität, dem Studierendenwerk, der Studierendenschaft und dem Trägerverein.

Nach Umbauarbeiten durch die Uni gestalteten die C9er den Club eigenhändig. Die Wände in schwarz und dunkelblau. „Wir haben den Tresen selbst gemauert und verputzt, schmale Bretter zum Getränke abstellen angebracht, Licht- und Tontechnik sowie das DJ-Pult selbst eingebaut“, sagt Fabian Behm (29).

Club zählt 10 bis 15 Mitglieder

„Wir haben vom Stupa, vom Asta, vom Studierendenwerk, der Studierendenschaft und der Universität Rückenwind bekommen“, sagt Behm. „In erster Linie gilt der Dank den Mitgliedern im Club, ohne deren Engagement hier nichts gehen würde.“ Spannend sei nun, sich endlich der Öffentlichkeit zu präsentieren, sagt Behm, der seit 2011 im C9 ist und die Exilzeit miterlebte. In der waren phasenweise nur vier Mitstreiter übrig geblieben. Heute seien es rund 10 bis 15.

C9-Mitglied Sebastian Schuster (l.) und Vorstand Johannes Tustanowski freuen sich auf Parties am Dienstag – dem traditionellen Tag des C9 im Wochenplan der Studentenclubs. Quelle: Christopher Gottschalk

Offiziell sprechen die Mitglieder nun vom 50-jährigen Jubiläum des Clubs – genau weiß es wohl niemand, weil man sich nur auf Gedächtnisprotokolle ehemaliger Mitglieder stützen könne. Gründungsort und Heimat war dementsprechend von 1969 bis 2005 das Wohnheim in der ehemaligen Saarlandstraße 9 – heute die Beimlerstraße. 2005 ging es ins erste Exil, bis 2010 die Hunnenstraße das neue Zuhause des C9 wurde. Der Neubau des Campus Loefflerstraße verdrängte die Clubmitglieder 2012 von dort. Ein Einzug in das denkmalgeschützte Röntgenarchiv in der Soldmannstraße scheiterte an zu hohen Sanierungskosten.

Um die alten Heizräume zum Partykeller zu machen, ließ die Uni unter anderem Schornsteine abreißen, eine Mauer für den Brandschutz einziehen, um die Bestände der alten UB zu schützen, eine Lüftungsanlage installieren.

SPD-Politiker und Oberbürgermeister loben den Club 9

Bereits gefeiert in den Räumen hat SPD-Bürgerschaftsmitglied und Vorsitzender des städtischen Kulturausschusses, Erik von Malottki. Als studentische Senator und Mitglied im Verwaltungsrat des Studierendenwerks hatte er sich jahrelang für eine neue Heimat für den C9 eingesetzt. „Vor sechs Jahren haben wir für die Mittel im Senat gekämpft, jetzt haben wir den Club. Ich werde auch öfter herkommen. Die familiäre Atmosphäre gefällt mir“, sagt er über eine Veranstaltung im privaten Kreis vor rund einer Woche. Angetan ist auch Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne): „Darauf können die Clubmitglieder stolz sein. Es freut mich, dass es nach der schweren Exilzeit geklappt hat.“

210 Quadratmeter Platz im Studentenclub

Der Club bietet auf insgesamt 210 Quadratmetern über 100 Leuten Platz. Geraucht werden darf im Inneren nicht. Vor der Tür stehen Aschenbecher bereit. Die Mitglieder wollen noch ein Graffiti an der Außenwand anbringen lassen, eine beleuchtete Plexiglasscheibe neben der Bar einbauen, eine Sitzecke einrichten und eine Lichtanlage mit LED-Lampen im Tanzraum soll folgen. „Wir sind noch lange nicht fertig“, sagt Fabian Behm mit einem Lächeln im Gesicht.

C9-Party startet um 20 Uhr Die Eröffnungsparty beginnt am Samstag um 20 Uhr im Außenbereich des C9. Pete und Cloppenburg aus Greifswald, ein Duo aus DJ und Gitarre, tritt auf. Drinnen spielt wenig später DJ Seagal Silver eine Mischung aus Dancehall, Reggae und Trap, gefolgt von Techno- und Electro-DJ Pete Severano. Die erste reguläre Party am Dienstag, 1. Oktober, startet um 22 Uhr, gespielt wird Hip Hop. Am Montag, 7. Oktober, nimmt der C9 an der Nacht der offenen Clubs teil, am Tag darauf steht bei der regulären Feier wieder Electro auf dem Plan. Der Eintritt kostet für Studenten drei und für Nichtstudenten vier Euro, geöffnet ist bis um 4 Uhr. Auch Lesungen und Filmabende sollen stattfinden. Der C9 veranstaltet weiterhin sein Kneipenquiz in der Falle.

Von Christopher Gottschalk