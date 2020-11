Greifswald

Nach dem Ersten Weltkrieg litten die Studenten große Not. 1922 lebten fast 80 Prozent der Studenten unter dem Existenzminimum. Mangelernährung war ein Massenphänomen. Rektoren schrieben wegen kleinster Summen Bittbriefe an frühere Studenten, zum Beispiel in den USA. Überall entstanden als Reaktion darauf Hilfsorganisationen.

1921 wurde der Greifswalder Verein Studentenhilfe gegründet. Er ermöglichte unter anderem Kuren für die zahlreichen Tbc-Kranken, vermittelte Nebenarbeiten, vergab Wohnbeihilfen, Darlehen und anderes. Eine Mensa wurde in der Stralsunder Straße 10 im ehemaligen Gesellschaftshaus Greif eingerichtet. Heute beherbergt es das Kultur- und Initiativenhaus „Straze“, dessen offizielle Eröffnung am 15. Oktober gefeiert wurde.

Anzeige

Alternatives Wohn- und Kulturhaus Straze in Greifswald feiert zwei Wochen Eröffnung

Konservative Professoren engagierten sich für die Studentenunterstützung

Große Verdienste um den Aufbau der Fürsorgeorganisationen erwarben die Professoren Wilhelm Kähler (Rektor 1920/21) und Walter Glawe. Es waren konservative Männer, die mit ihrem Denken dem untergegangenen Kaiserreich verbunden blieben.

Wilhelm Kähler als Rektor Quelle: Sammlung Eckhard Oberdörfer

In der Stralsunder Straße bot die Mensa preiswertes Essen. Es gab zahlreiche Freitische. Das Angebot der Mensa wäre ohne Spenden des Pommerschen Landbundes, von Gutsherren und privaten Gönnern nicht möglich gewesen. Auch der Allgemeine Studentenausschuss ( AStA) hatte hier Räume.

Mitte der 1920er Jahre besserte sich die wirtschaftliche Situation der jungen Republik und damit auch der Studenten. Aber Hilfe war weiter gefragt.

Die Mehrheit der Studenten distanzierte sich in den „goldenen Jahren“ der Republik immer stärker vom Weimarer Staat. Wie andere Politiker und Intellektuelle setzte der parteilose preußische Kultusminister Carl Heinrich Becker auf eine gleichberechtigte geistige Auseinandersetzung, um mehr Gemeinschaft im Sinne der Republik zu erreichen. Studentenhäuser sollten Orte der Begegnung werden. In Greifswald war zunächst ein Neubau in Eldena geplant. Aber Einsparungen in den Hochschuletats in der Weltwirtschaftskrise verhinderten das.

Stettiner Unternehmer unterstützte Studentenhaus

Dennoch konnte am 8. November 1930 in dem dafür erworbenen Gebäude Bahnhofstraße 50 ein Studentenhaus eingeweiht werden. „Der verstorbene Ehrensenator Quistorp hatte sich für den Plan des Studentenhauses gewinnen lassen, und nach seinem Tod stellte sein Neffe Dr. Jahn vom Pommerschen Industrieverein den Architekten Kappeler zur Ausführung des Umbaus zur Verfügung“, hieß es im Rückblick auf die Eröffnung. Der Stettiner Unternehmer Martin Quistorp, der „Kreidekönig“ (1860 bis 1929) war nicht nur wirtschaftlich sehr erfolgreich. Er stiftete auch viel in seiner Heimatstadt. 1923 wurde Quistorp Ehrensenator der Uni Greifwald. Heinrich Jahn war der Erbe des kinderlos verstorbenen Unternehmers.

Stammessen kostete 60 Pfennig

Im Studentenhaus gab einen großen und zwei kleine Speisesäle im Erdgeschoss, die zugleich als Versammlungsräume genutzt wurden. Sie boten Mittagbrot und Abendessen. Es gab Freitische. Das Stammessen am Mittag kostete 60 Pfennig, das Abendbrot zwischen 20 und 70 Pfennig. Das Existenzminimum für Studenten betrug nach Schätzungen in der als billig geltenden Boddenstadt je nach Jahreszeit seinerzeit 90 bis 150 Mark. Räume zum Kaffeetrinken, Billard- und Musikzimmer befanden sich im Obergeschoss. Eine Tasse Kaffee kostete 15 Pfennig, ein Kännchen Mokka 25 Pfennig. Im Sommer wurden im Garten Speisen und Getränke gereicht. Im Studentenhaus gab es auch eine Präsenzbibliothek.

AStA verlor wegen Rechtsdrift staatliche Anerkennung

Der AStA bekam keine Räume. Denn die Studentenschaft in Preußen mit Ausnahme der Akademie Braunsberg hatte ihre staatliche Anerkennung verloren, weil sie 1937 in einer Abstimmung ein neues Studentenrecht ablehnte. Eine Zustimmung hätte die Trennung des Dachverbandes, der Deutschen Studentenschaft, von den arischen Studentenschaft in Österreich und der Tschechoslowakei bedeutet. Der alternative, die Republik unterstützende Deutsche Studentenverband, war nicht besonders einflussreich.

Nazikunst sollte Gefallenendenkmal in Greifswald werden

In der NS-Zeit Benennung nach NS-Studenten

Die Hoffnung, die Studentenmehrheit durch Dialog von der Demokratie zu überzeugen, erfüllte sich nicht. In Greifswald erlangte bereits vor dem Ende der Republik der Nationalsozialistische Deutsche Studentenbund in der ohne Anerkennung weiterexistierenden Deutschen Studentenschaft bei den Wahlen die Mehrheit. Während der NS-Zeit trug das Studentenhaus den Namen des 1932 umgekommenen SA-Studenten Bruno Reinhard.

Legendäre Mensadisko mit Biermesse

Das Gebäude wurde auch nach 1945 von der Uni genutzt. Noch lange konnte man an dem Haus in der Bahnhofstraße „MENSA ACADEMICA“ lesen. Denn bis 1975 befand sich dort die größte akademische Speiseanstalt der pommerschen Universitätsstadt.

Dann wurde die Mensa zugunsten eines Neubaus am Schießwall anderweitig genutzt. Legendär waren zu DDR-Zeiten die Mensa-Diskotheken, zu deren Beginn die sogenannte Biermesse „in den sieben heiligen Zügen“ zelebriert wurde, Zeugnis lebendigen Studentenbrauchtums im Arbeiter- und Bauernstaat. Bis zum Umzug in den „ Kreml“ Domstraße 20, in dem vor der Wende auch die Universitätsparteileitung und die Sektion Marxismus/Leninismus residierten, hatte die FDJ-Hochschulgruppenleitung in der Bahnhofstraße Räume.

Lesen Sie weiter:

Gemeinschaftswohnen wird in Greifswald immer populärer

Stralsunder 10: Sanierung wird deutlich teurer

Studenten im Sozialismus in der DDR

Von Eckhard Oberdörfer