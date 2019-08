Greifswald

Sporthallen sind knapp in Greifswald. Auch auf der Wunschliste der Uni Greifswald für die Jahre nach 2020 steht ein Neubau. Der könnte auch das Problem fehlender Hallenzeiten in der inoffiziellen Sporthauptstadt des Landes mildern helfen. Allerdings ist die Realisierung des millionenschweren Wunsches in absehbarer Zeit angesichts des Investitionsstaus an der Hochschule unwahrscheinlich. Das sieht auch Markus Reger, der kommissarische Leiter des Hochschulsports, so. Forschung und Lehre haben Vorrang.

Zumindest Unterstützung könnten die Fördertöpfe des Landessportbundes bringen. Allerdings bleiben diese derzeit der Universität verschlossen. Denn der Landesportbund fördert Vereine, keine Institutionen. Genau hier könnte die Lösung des Problems liegen, meint Bernt Petschaelis. Der stellvertretende Vorsitzende des Greifswalder Sportrates war bis 2018 Vorsitzender des Stadtsportbundes. Er gehört dem Vorstand der HSG Universität Greifswald an, war Chef des Greifswalder Sportamtes und hat bis der Wende für den Studentensport gearbeitet.

Der Landessportbund fördert Vereine

„Der Hochschulsport betreut kontinuierlich Tausende sportlich aktive Studentinnen und Studenten“, argumentiert Petschaelis. „Dieser Teil des organisierten Sports sollte auch die Sportförderung des Landes, des Kreises und der Stadt in Anspruch nehmen können.“

Bernt Petschaelis Quelle: Foto Peters

Er hat sich dazu bereits umfangreiche Gedanken gemacht und diese auch Markus Reger vorgestellt. Laut Petschaelis könne man dabei auf 30-jährige positive Erfahrungen der Universität Jena zurückgreifen. Es gebe zwei Varianten: Erstens die Gründung eines Hochschulsportvereins, der aber auch Kindern und Jugendlichen sowie Bürgern der Stadt offen steht. Studenten könnten auf Dauer oder zeitweise Mitglied des Vereins sein, der einige Aufgaben des Studentensports wie die Kurse übernimmt. Der Hochschulsport bliebe als Schnittstelle erhalten. „Vielleicht sollte ein Erfahrungsaustausch mit der Uni Jena stattfinden, um nach besten Möglichkeiten zu suchen und positive Erfahrungen zu nutzen“, regt der Sportfunktionär an.

Vorbild ist die Universität Jena

„Ich hatte schon vor fünf Jahren vorgeschlagen, dass die HSG Universität Greifswald Aufgaben wie die Organisation der Kurse übernimmt. Genau diesen Weg hat die Universität Jena genommen und sehr gute Erfahrungen gemacht.“ Dort arbeiteten der zu der thüringische Uni gehörende Hochschulsport und der Hochschulsportverein sehr eng zusammen, der Leiter des Hochschulsports sei im Vorstand des Vereins. So könnten alle Fördermöglichkeiten genutzt werden. Beispielsweise gibt der Landessportbund MV bis zu 100 000 Euro für Vereinssportanlagen.

Thomas Plank Quelle: Edelstein Ralf

Markus Reger hat die Botschaft vernommen, bleibt aber skeptisch. „Es müssen noch einige Dinge geklärt werden, bevor wir uns entscheiden können.“ Ein Beispiel für mögliche Probleme hat im vergangenen Jahr für Aufsehen gesorgt. Der Akademische Seglerverein und die Kanuten sollten nach Ablauf des 1994 geschlossenen Vertrages aufs Mehrfache erhöhte Pacht zahlen. Die Uni argumentierte, sie sei dazu haushaltsrechtlich verpflichtet.

Dieses Schicksal könne auch anderen Sportarten drohen, wenn ein Hochschulsportverein Anlagen der Universität nutze, befürchtet Markus Reger. In Jena funktioniert das skizzierte Modell, hält Petschaelis dagegen.

Problem: Muss Verein Uni hohe Miete zahlen?

„Wir würden es natürlich begrüßen, wenn mit dem Studentensport ein neuer Verein mit vielen potenziellen Mitgliedern zu uns kommt“, betont Thomas Plank, der Geschäftsführer des Kreissportbundes Vorpommern-Greifswald. „Aber das muss die Universität intern klären.“ Plank hat Reger jüngst zum Gespräch getroffen. Eine Kooperation sei vereinbart worden. Da ging es beispielsweise um die Teilnahme der Studenten an der Sportabzeichenbewegung. „Es ist auch denkbar, dass die Uni zum Sportfest der Gymnasien dazukommt.“ Es gebe eine mündliche Vereinbarung zwischen ihm und Markus Reger über Zusammenarbeit. Diese laufe gut, so Plank.

Christian Tambach (links) und Markus Reger zeigen den Plan für den Range-Sportplatz, dessen Sanierung verschoben werden musste. Quelle: Eckhard Oberdörfer

Lesen Sie weiter:

HSG Uni Greifswald wird 70 Jahre alt

Studenten geben Geld für neue Segeljollen

Uni Greifswald saniert Range-Sportplatz

Von Eckhard Oberdörfer