Greifswald

Auch hinter den Darstellern des Studierenden-Theaters (Stuthe) liegt eine lange künstlerische Abstinenz. Eigentlich wollten sie unter der Spielleitung von Hedwig Golpon die Tragik-Komödie „Peter Squentz“ nach erfinden.

In dieser stürzen sich sieben junge Männer in das Schimpff- Spiel von Andreas Gryphius – ein Werk aus der theaterbesessenen Barockzeit, in der auch Sibylla Schwarz geboren, gelebt, geschrieben und früh gestorben ist.

Vorführung Donnerstag und Freitag in der Straze

Für die Schriftstellerin richtete der gleichnamige Förderverein ein Geburtstags-Festprogramm aus. In diesem Zusammenhang sollte ein Theaterstück der damaligen Zeit, in der auch Herzog Philipp Julius von Pommern-Wolgast eine Rolle spielt, nicht fehlen. Doch die Premiere im Mai musste aufgrund der Pandemie verschoben werden.

Das Theater zeigt nun Probenmitschnitte, Foto und Texte in Zusammenarbeit mit Silke Lenz, die am Donnerstag (15.Juli) und Freitag (16. Juli) um 20 Uhr in der Straze (Stralsunder Straße 10) gezeigt werden. Einlass erfolgt mit Negativ-Test und Mund-Nasenbedeckung. Tickets gibt es hier.

Von OZ