Greifswalder Studentin will es Angstpatienten auf dem Zahnarztstuhl leichter machen

Greifswald

Mit viel Leidenschaft für ihr Studienfach hat es Elena Blankenburg geschafft, in die Riege der Medical-Excellence-Stipendiaten aufgenommen zu werden. Mit diesem Stipendium kürt der Finanzdienstleister MLP jährlich zwölf Studenten, die sich nicht nur durch gute Studienleistungen, sondern auch durch besonderes soziales Engagement auszeichnen. Die 24-Jährige, die aus der Nähe von Lübeck stammt, studiert im siebten Semester Zahnmedizin an der Universität Greifswald.

Nachhaltigkeit und Kosten des Zahnmedizinstudiums

Und da hat Elena Blankenburg mehr als nur ein paar Ideen. „Ein Hauptthema ist da für mich die Nachhaltigkeit speziell in der Zahnmedizin“, sagt die junge Frau. Dazu hat sie in diesem Jahr bereits in Brüssel mit EU-Parlamentariern über die Verringerung der Müllproduktion in dem medizinischen Bereich beraten.

Ein anderer Punkt, der ihr am Herzen liegt, ist der Kostenfaktor des Studiums. „Es heißt immer, jeder soll studieren können, was er will. Die Zahnmedizin ist aber einer der teuersten Studiengänge“, weiß sie. Allein für die Ausrüstung kämen mehrere Tausend Euro über die Jahre zusammen. „Die hat nicht jeder in der Tasche.“ Als Mitbegründerin eines deutschlandweiten Studierendenparlamentes für Zahnmediziner hat sie ein Programm entwickelt, das alle Studienstandorte samt Kosten, Freizeitangeboten und Studentenbewertungen sammelt. Diese Ergebnisse sollen veröffentlicht werden und Studieninteressenten eine Entscheidung erleichtern.

Traumapatienten mit Hypnose behandeln

Besonders angetan hat es ihr auch die Arbeit mit Traumapatienten. „Niemand geht gerne zum Zahnarzt. Das finde ich traurig, kann ich bis zu einem gewissen Grad aber noch nachvollziehen“, so Blankenburg. „Mir geht es aber um die Patienten, die nicht nur sagen, ich mag nicht gern zum Zahnarzt, sondern wirklich panische Angst davor haben.“ So hat sie sich dafür eingesetzt, dass Hypnose für solche Traumapatienten nun schon Studienbestandteil sind. „Es diesen Patienten so angenehm wie möglich zu machen, ist es auch, was ich in meiner weiteren Karriere realisieren möchte“, sagt Elena Blankenburg.

Besonderer Wettbewerb: Die Konkurrenten müssen entscheiden

Eine Herausforderung in dem Wettbewerb um die 4000 Euro hohe Fördersumme liegt darin, die eigenen Konkurrenten von sich zu überzeugen. Erschwerend kam in diesem Jahr hinzu, dass auch hier die Präsentation online erfolgen musste. So blieb es beim virtuellen Kennenlernen der eigenen Gruppe, in der sich neun Bewerber in siebenminütigen Selbstpräsentationen behaupten mussten und abschließend für ihre drei Favoriten abstimmten. Dieses Ergebnis zählt dann zu 80 Prozent in die Endauswertung der Jury. „Ich musste andere Studenten, die dieses Stipendium auch gerne hätten, davon überzeugen, es mir zu geben. Das ist schon eine Herausforderung“, gesteht Elena Blankenburg.

Ein Herz für Greifswald und seine Uni

Die Entscheidung für Greifswald als Studienstandort fiel ihr damals leicht. „ Greifswald ist für die Zahnmedizin eine der besten Unis in ganz Deutschland. Mein heimischer Zahnarzt hat auch in Greifswald studiert und so habe ich schon viele Infos bekommen, habe mich beworben und bin direkt angenommen worden.“ Läuft alles nach Plan, hat sie in zwei Jahren ihr Staatsexamen in der Tasche. „Es ist ein cooles Studium, da man bereits vieles praktisch am Patienten macht. Es ist aufregender, aber auch zeitintensiver als ein rein theoretisches Studium“, so Blankenburg.

Mutter-Tochter-Urlaub als Belohnung

Momentan kann die junge Frau sich durchaus vorstellen, Greifswald auch nach Abschluss ihres Studiums treu zu bleiben. Schließlich hätte die Hansestadt Eindruck hinterlassen und auch die Weiterbildungsmöglichkeiten sind verlockend. So könne sie sich vorstellen, einen Master in der Kinderzahnheilkunde zu machen oder langfristig beruflich direkt an der Uni tätig zu werden.Was sie mit dem Stipendium von 4000 Euro anfangen wird, ist noch nicht festgelegt. Ein Teil wird aufgespart und vielleicht etwas in einen Mutter-Tochter-Urlaub investiert, der schon länger geplant ist. „Denn meine Eltern haben mich in meinem Studium immer unterstützt“, sagt Elena Blankenburg.

Medical-Excellence-Stipendium Bereits zum zwölften Mal hat Medical Excellence in diesem Jahr nicht nur wissenschaftliche Arbeit, sondern auch gute Studienleistungen und soziales Engagement ausgezeichnet. Eine Fördersumme von insgesamt 4000 Euro sowie ein Jahreszugang für „e.Med Interdisziplinär“ von SpringerMedizin.de im Wert von 499 Euro erwartet die Stipendiaten. Neben den neun Stipendien gibt es zusätzlich drei Sonderstipendien für die Fachgebiete Hausarzt, Neurowissenschaften sowie Pädiatrische Hämatologie/Onkologie. Alle Sonderstipendien stehen unter der Schirmherrschaft eines der namhaften Kuratoriumsmitglieder von Medical Excellence: Dr. Hans-Dieter Grüninger, Prof. Dr. Christian Mawrin sowie Prof. Dr. Jörg Faber. Auch in diesem Jahr ist Springer-Medizin mit der Ärzte-Zeitung Kooperationspartner des Stipendienprogramms.

Von Wenke Büssow-Krämer