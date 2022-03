Greifswalder Studie: Wie teuer Lebensmittel wirklich sein müssten – und wer das noch zahlt

Greifswald

Wenn Staat oder Unternehmen Menschen dazu bringen wollen, weniger Fleisch zu kaufen, könnten sie die Preise für Hack und Co. erhöhen. Es würde dafür reichen, das zu nehmen, was an Kosten für die Umwelt entsteht und bisher nicht im Supermarktpreis enthalten ist. Teilweise ist das ein gewaltiger Unterschied von über 100 Prozent. Nur die wenigsten wären bereit, für Fleisch das Geld zu bezahlen, das den wahren Kosten entspricht.

Ganz im Gegenteil zu Äpfeln: Konsumenten würden den geringen Mehrpreis zahlen, den der Apfel eigentlich kostet. Das ist das Ergebnis einer Studie der Universität Greifswald in Zusammenarbeit mit dem Lebensmitteldiscounter Penny.

Einkommen zu gering für Mehrausgaben

Von 109 befragten Konsumenten sagten fast 95 Prozent, dass sie die wahren Kosten für Äpfel bezahlen würden. Der Preisunterschied zwischen dem jetzigen und dem wahren Preis liegt allerdings nur bei neun Cent. Für 400 Gramm Gouda beträgt die Steigerung 1,75 Euro und für ein halbes Kilo gemischtes Hackfleisch 4,83 Euro. Ein Drittel würde diesen Aufschlag für Fleisch zahlen, etwa 44 Prozent für den Käse.

„Wir sehen auch, dass Menschen nicht imstande sind, sieben Euro für ein halbes Kilo Fleisch zu zahlen, weil sie sagen, dass das Einkommen zu gering ist“, sagt Amelie Michalke. Die 26-Jährige ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Nachhaltigkeitswissenschaft und Angewandte Geographie der Uni Greifswald. Mit Kollegen hat sie die aktuelle Studie umgesetzt.

Penny weist wahre Kosten von Essen aus

Die Forscher haben Kunden und Experten befragt. Grundlage ist eine Filiale von Penny in Berlin, in der statt einem zwei Preisschilder an Produkten kleben. Preisschild 1 zeigt den normalen Preis und Preisschild 2, direkt daneben und grün unterlegt, zeigt den Preis, der den wahren Kosten entspricht. „Je höher die Kosten werden, desto weniger sind die Menschen bereit, die wahren Kosten zu übernehmen. Der Unterschied tritt vor allem bei tierischen Lebensmitteln auf“, sagt Amelie Michalke.

Weil Lebensmittel in der Produktion Umweltschäden verursachen, müssten sie eigentlich mehr kosten. Treibhausschädliche Gase werden ausgestoßen, Energie verbraucht, aus Naturflächen wird Weideland und reaktive Stickstoffe gelangen in die Umwelt, die zu Überdüngung führen können. All das verursachen Produzenten. Sie legen die Kosten aber auf die gesamte Gesellschaft um.

Wenn verdrecktes Wasser gereinigt wird, bezahlt das die Gemeinde mit Steuergeld und nicht der Landwirt, der den Dünger ursprünglich eingesetzt hat, oder der Konsument, der das gedüngte Lebensmittel kauft. „Die Agrarindustrie ist aktuell so ausgerichtet, dass sowohl Mensch als auch Natur darunter leiden. Die wahren Kosten auf Produkten auszuweisen, zeigt, wie wichtig Bildungsarbeit ist. Menschen müssen darüber Bescheid wissen, warum Fleisch auf einmal mehr kostet“, erklärt Michalke.

Kunden: Politik ist in der Verantwortung

In der Umfrage zeigte sich zudem, dass die Befragten sich vor allem Änderungen von der Politik erhoffen. Regierungen müssten dafür sorgen, dass nachhaltiger produziert wird, sagten 54 Prozent. 17,8 Prozent sahen die Konsumenten in der Pflicht, nur 10 Prozent die Lebensmittelhersteller und Supermärkte.

Forschung wird vom Bund gefördert Das Projekt „HoMaBiLe“ erforscht, wie sich die Biodiversität erhöhen lässt, indem Kunden Lebensmittel kaufen, die umweltfreundlich produziert werden. Der Ansatz heißt „True Cost Accounting“ und weist die Preise aus, die Lebensmittel kosten müssen, wenn die Umweltschäden mitberechnet werden. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung fördert das Projekt. Die aktuelle Studie aus Greifswald trägt den Namen „True cost accounting in agri-food networks: a German case study on informational campaigning and responsible implementation“. Erschienen ist sie in: Sustainability Science, 1–17.

Dabei seien Letztere extrem wichtig für die Preisentwicklung: „Als Konsument kann ich nur bedingt entscheiden, ob ein Produkt umweltschonend hergestellt wird oder nicht. Ich bin von den Strukturen abhängig, die Supermärkte vorgeben – vor allem im Discounterland Deutschland.“ Auch die Werbung spiele eine Rolle, in der oft die billigen Fleischprodukte im Vordergrund stünden, sagt Michalke.

Politik müsse die richtigen Rahmenbedingungen schaffen, sagt die Forscherin. Dabei gehe es ihr und den Kollegen nicht darum, einen „teuren Bio-Veganismus“ zu erschaffen, den sich immer weniger Menschen leisten können. Stattdessen könnten nachhaltig konsumierende Haushalte am Ende eines Jahres Geld aus einem Fonds zurückbekommen, das der Staat oder Unternehmen durch höhere Abgaben auf Produkte eingenommen haben.

Bioprodukte spiegeln Kosten besser wider

Stichwort Bio: Diese Produkte kommen den wahren Kosten von Lebensmitteln schon jetzt näher aufgrund der nachhaltigeren Biolandwirtschaft. Äpfel, Bananen, Kartoffeln, Tomaten, Mozzarella, Gouda, Milch und gemischtes Hackfleisch müssten laut Angaben von Penny im Schnitt um 35 Prozent oder 2,28 Euro pro Kilogramm teurer sein. Die größten Unterschiede gibt es auch hier beim Fleisch: gemischtes Hack müsste um mehr als das Doppelte teurer werden, konventionelles hingegen um etwa das Dreifache. Bioäpfel hingegen nur um vier Prozent.

In der Umfrage sagten 76 Prozent, dass sie mehr Bioprodukte kaufen würden, wenn die wahren Kosten erhoben werden. 60 Prozent gaben an, weniger tierische Lebensmittel zu kaufen, wenn der wahre Preis fällig würde.

