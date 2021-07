Greifswalder Studierende: Extra-Impfung für ein gutes Wintersemester

Greifswald

Seit einigen Tagen hat die lange Debatte um den Impfschutz von Studierenden ein Ende. Auf Drängen der Bundespolitik sollten Länder und Universitäten gemeinsame Lösungen erarbeiten, wie die jungen Menschen geimpft werden können. Mecklenburg-Vorpommern handelte schnell. Greifswalder Studierende bekommen im Impfzentrum der Stadt ein Angebot. Ganz ohne Termin und viel Bürokratie. Wie jedoch eine Umfrage zeigt, werden viele das Angebot gar nicht wahrnehmen.

100 Impfdosen pro Tag und das für drei Wochen. So lautet das Angebot vom Land an die Greifswalder Studierenden. Entweder von Biontec oder von Moderna. Seit vergangener Woche gilt es. „Wir sind sehr glücklich, dass wir zusammen mit der Kreisverwaltung ein unkompliziertes und zeitnahes Impfangebot für alle Studierenden schaffen konnten“, sagte der AStA-Vorsitzende in Greifswald, Hennis Herbst. „Jetzt sind die Studierenden in Greifswald dazu angehalten, dieses Angebot auch zu nutzen. Wenngleich uns die derzeitige Situation Erleichterung verschafft, sind es nur die Impfungen, die einen erneuten Ausbruch der Pandemie verhindern“, so Herbst weiter.

Kreissprecher: Kapazitäten sind groß genug

Für den Kreis scheinen die zusätzlichen Studierenden, die seit der vergangenen Woche ohne Anmeldung im Impfzentrum vorbeischauen können, kein Problem. Im Gegenteil. In den vergangenen Tagen wurden bereits zahlreiche Studierende empfangen.

Die Kreisverwaltung ermutigt die Studierenden, zum Impfen zu kommen. Unsere Kapazität an beiden Impfzentren ist groß genug, um wesentlich mehr Menschen impfen zu können. Daher könnten durchaus auch noch mehr Studierende vom bestehenden Impfangebot Gebrauch machen – sie sind uns herzlich willkommen“, so Achim Froitzheim, Sprecher des Kreises, auf Nachfrage.

Das Ziel: Im Winter wieder Präsenzunterricht

Die Universitäten waren von den coronabedingten Maßnahmen oftmals noch mehr betroffen als etwa Schulen. Fast durchgängig seit Beginn der Krise müssen Studierende und Dozierende auf Präsenz verzichten. Vorlesungen und Seminare finden fast ausschließlich vor den heimischen Rechnern statt. Ganze Jahrgänge hatten noch keine Gelegenheit, sich kennenzulernen. Laut Bildungsministerium Bettina Martin (SPD) soll damit zum Wintersemesterbeginn im Herbst Schluss sein.

„Impfungen sind der Schlüssel, damit wir gut geschützt in den Herbst gehen können“, betont Martin. „Unser gemeinsames Ziel ist es, im Wintersemester wieder Präsenzlehre an den Hochschulen in Mecklenburg-Vorpommern anbieten zu können. Eine hohe Impfrate unter den insgesamt 39 000 Studierenden sowie den Beschäftigten an den Hochschulen bietet dafür gute Voraussetzungen.“

Die Zeit drängt: Laut einer Studie des Zentrums für psychologische Psychotherapie Greifswald unter Studierenden haben gut die Hälfte weniger Spaß am Studium als zuvor, 58 Prozent seien durch die Pandemie belastet und jeder Fünfte wünscht sich psychotherapeutische Behandlung.

Umfrage: 75 Prozent wollen noch geimpft werden

Die gute Nachricht ist, dass sich die meisten Studierenden auf jeden Fall impfen lassen wollen. Oder sogar schon geimpft sind. Denn die 100 Dosen am Tagen würden ohnehin nicht für alle reichen. Der AStA hat in Vorbereitung auf die Impfaktion eine Umfrage gestartet. Von den knapp 10 000 Studierenden in Greifswald haben über 2200 teilgenommen. Das Ergebnis lässt Gutes hoffen: Laut der Umfragen haben 41 Prozent der Teilnehmenden bereits eine erste Impfung erhalten. 36 Prozent hätten sogar schon beide Pikser bekommen. Damit hätte schon vor Ende des Sommersemesters jeder dritte Greifswalder Studierende den vollen Impfschutz. Zum Vergleich: In ganz Mecklenburg-Vorpommern liegt diese Zahl im Moment bei 40 Prozent.

Besonders Mut kann die Antwort auf die Frage geben, ob sich die noch nicht Geimpften denn impfen lassen würden. 75 Prozent sagten ja, 13 Prozent nein. Angesichts dieser Zahlen machte auch die Rektorin der Universität, Prof. Katharina Riedel, Hoffnung. „In Anbetracht der derzeitigen Infektionszahlen und Impfstoffverfügbarkeit wächst unsere Hoffnung, im kommenden Wintersemester so weit als möglich zur Präsenzlehre zurückkehren zu können.“

