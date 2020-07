Greifswald

Die ökologische Szene der Stadt wächst um einen Unverpackt-Laden, hoffen Esther Strohmer (27) und Philippe Schäfer (24). Die beiden Studierenden wollen mit ihrem eigenen Geschäft den ersten Laden seiner Art in Greifswald eröffnen, der Kunden das Einkaufen weitestgehend ohne Verpackungsmüll ermöglicht. „Das schafft für Kunden auch die Chance, neue Sachen auszuprobieren, weil sie keine große Packung kaufen müssen, sondern kleine Mengen testen können“, sagt Esther Strohmer.

Das Prinzip dahinter: Statt Lebensmittel oder Kosmetikartikel fertig verpackt zu kaufen, finden Kunden Behälter, aus denen sie die Ware selbst nehmen. Dafür bringen sie eigene Gefäße mit und zahlen nach Gewicht der Ware. Zum Angebot sollen unter anderem Reis, Nudeln, Müsli, Milch, Käse und Eier, Waschmittel, Seife und Allzweckreiniger gehören. „Wir wollen es den Leuten ermöglichen, dass sie bei uns alles bekommen und nicht zusätzlich in einen anderen Laden müssen“, sagt Esther Strohmer.

Geld für Laden über Crowdfunding sammeln

Für ihre Idee wollen die beiden nun auf der Crowdfunding-Plattform Startnext werben, um genügend Geld für die Ladengründung einzusammeln. „Wir brauchen rund 20 000 Euro, um unser Projekt „Uver – der Unverpacktladen am Meer“ zu realisieren“, sagt Schäfer. Eine geeignete Fläche in der Innenstadt hätten sie bereits gefunden. „Leider wurden wir durch Corona etwas ausgebremst. Wir drehen derzeit ein Video, in dem Unterstützer erzählen, was ihnen an der Idee gefällt.“

Umfrage zu Unverpackt-Laden ist eindeutig

Eine Straßenumfrage der OZ im zukünftigen Geschäftsgebiet der Uver-Gründer zeigte Zustimmung unter Greifswaldern. Carl Stådi (19) bringt seine eigenen Gefäße bereits in Supermärkten mit, auch eine Kommilitonin mache das regelmäßig. „Die Bereitschaft, für hochwertige Produkte, wie Regionales oder exotische Früchte aus fairer Produktion, mehr zu zahlen, steigt. In einer Studentenstadt wie Greifswald ist das Potenzial für einen Unverpackt-Laden da.“

„Uver – der Unverpacktladen am Meer“ soll noch in diesem Jahr in Greifswald öffnen – das Logo steht bereits fest. Quelle: Christopher Gottschalk

Ganz ähnlich sieht das Gudrun Wisniewski (72), die sich immer wieder über Plastikmüll ärgert. „Eigentlich sollte es das gar nicht mehr geben. Warum werden Gurken eingeschweißt? Die haben doch eine Schale“, sagt sie. Selbst trage sie stets Einkaufsnetze in ihrer Handtasche.

Monika und Joachim Kirsch-Adler (beide 68) würden sich freuen, kleinere Portionen kaufen zu können. „Das rechnet sich dann selbst bei höheren Preisen für die Produkte“, sagt Frau Kirsch-Adler. „Wenn ich große Packungen billig kaufe, dann aber die Hälfte nicht benutze, kostet mich das schließlich auch Geld.“

Das Duo Schäfer/ Strohmer hätte Kontakt zu Großhändlern aufgenommen und sucht Partner für die Zusammenarbeit in Greifswald und der Region. „Uns ist es wichtig, viele regionale Anbieter mit aufzunehmen, weil das auch die Lieferwege kurz hält“, erklärt Schäfer. Sie legen Wert auf Bioqualität, die Preise werden denen in Bioläden entsprechen.

Greifswalder setzen auf regionale Produkte

Wie kompliziert die Gründung eines ökologisch bewussten Geschäfts sein kann, zeigt sich bei der Wahl des Pfandsystems. Viele Firmen haben bereits solche Systeme etabliert, um Verpackungsmaterial zu vermeiden. „Das birgt allerdings den Nachteil, dass die leeren Eimer oder Kanister wieder zurückgeschickt werden müssen, was aus ökologischer Sicht nicht ideal ist. Daher sind wir im Austausch mit den Lieferanten und auf der Suche nach besseren Lösungen“, sagt Strohmer.

Sie hofft, dass Uver ein Anlaufpunkt wird, in dem Kunden miteinander ins Gespräch kommen, weil die Atmosphäre ohne eine riesige Auswahl, wie in großen Supermärkten, entspannter ist. „Es gibt eben drei Reissorten und nicht zehn verschiedene Marken einer Sorte.“

Gründer würden Studium für ihren Laden aufgeben

Ab Herbst engt sich der Fokus der beiden Studierenden voll auf die Ladengründung ein: „Deswegen machen wir beide im kommenden Wintersemester ein Urlaubssemester. Wir wollen mit dem Laden im November starten. Und weil die Gründung Priorität hat, würde ich mein Studium auch abbrechen“, sagt Strohmer, die derzeit ein Fernstudium in Psychologie absolviert. „Mir macht mein Studium Spaß, aber der Uver liegt mir besonders am Herzen und ich möchte mich ganz darauf konzentrieren, dass der Laden erfolgreich wird“, ergänzt Schäfer, der Umweltnaturwissenschaft studiert. Auch Workshops sind angedacht, falls mit der Finanzierung alles klappt und Greifswalds erster Unverpackt-Laden eröffnet werden kann.

Grüne und Tierschutzpartei: Müll vermeiden ist Priorität

Politischen Rückenwind bekommen die Gründer von der Tierschutzpartei in der Bürgerschaft. Fraktionsmitglied Anja Hübner wolle Wege finden, das Einkaufen ohne Verpackung zu fördern. „Die Stadt könnte den neuen Unverpackt-Laden bewerben und zugleich auf die Einzelhändler in der Innenstadt zugehen und sich für Alternativen zu herkömmlichen Verpackungen starkmachen.“

Anja Hübner (Tierschutzpartei): Die Stadt könnte für den Unverpackt-Laden werben. Quelle: Christin Lachmann

Es gehe nicht um die finanzielle Förderung einzelner Geschäfte wie des Uver, so Hübner. „Das Recupsystem in der Gastronomie ist ein gutes Beispiel für ein gelungenes Projekt“, sagt sie. Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) unterstrich in der Diskussion um den Maßnahmenplan „Saubere Stadt“ in der jüngsten Sitzung der Bürgerschaft, dass es gelte, Müll zu vermeiden. Alle anderen Maßnahmen seien „Krücken“.

