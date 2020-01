Greifswalder Studierendenwerk puscht fairen Handel

Greifswald

Das Studierendenwerk Greifswald setzt zunehmend auf fair gehandelte Produkte in seinen Mensen und Cafeterien. Dort angebotene Heißgetränke – Kaffee, Kakao und Trinkschokolade – stammten allesamt aus fairem Handel, betont eine Unternehmenssprecherin. Im Jahr 2019 habe man dafür 1662 Kilo gemahlener Kaffee, 488 Kilo Cafe-Creme-Bohnen und 648 Kilo Espresso-Bohnen eingekauft. Damit nicht genug vertreibe das Studierendenwerk immer mehr Produkte mit dem Anspruch, soziale Projekte zu unterstützen.

Das neuste Produkt in der Fair-Trade-Palette ist die Community Cola. Seit Oktober 2019 können Studierende und Gäste der Mensen und Cafeterien auf die „Cola mit sozialem Anspruch“ zurückgreifen. Beim Kauf einer Flasche werden soziale Projekte in Deutschland wie zum Beispiel „Be an Angel e.V.“ in Berlin oder „MUT Academy“ in Hamburg unterstützt.

„Wir freuen uns, dass Greifswald nun als Fair-Trade-Stadt ausgezeichnet wurde und möchten unseren Teil dazu beitragen, indem wir Produkte in unser Sortiment aufnehmen, die fair gehandelt werden, einen ökologischen Anspruch haben und im Idealfall noch einer sozialen Verantwortung gerecht werden“, betont Carolyn Bothe, Abteilungsleitern des Bereichs Verpflegen beim Studierendenwerk Greifswald.

Von OZ