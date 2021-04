Greifswalder Suchtexperte: Selbst geringe Mengen Alkohol sind schädlich

Greifswald

Die Gründe, warum Menschen Alkohol trinken, sind so vielfältig wie die Cocktailkarte einer Bar. Ob aus Geselligkeit, aus der Laune heraus, um sich um Mut anzutrinken oder auch aus Einsamkeit. „Getrunken wird immer“, sagt Professor Ulrich John, Gesundheitsforscher am Institut für Community Medicine der Universitätsmedizin.

Seit Beginn der Corona-Pandemie stellt sich immer mehr die Frage, ob Kontaktbeschränkungen, Homeoffice und mehr Zeit zu Hause auch Auswirkungen auf den Alkoholkonsum haben. Verschiedene nichtrepräsentative Umfragen legen nah, dass der Konsum in den vergangenen Monaten gestiegen ist. Dem gegenüber steht jedoch die Tatsache, dass Brauereien aufgrund von geschlossenen Kneipen und abgesagten Festivals ihr Bier nicht mehr loswerden.

„Zu Hause ist es stressiger geworden, weil wir uns dort den ganzen Tag aufhalten. Es ist ein Grund mehr zu trinken. Tatsächlich hat das Statistische Bundesamt aber festgestellt, dass 2020 weniger Alkohol verkauft wurde. Fakt ist jedoch auch, dass der Alkoholkonsum seit 1970 nur extrem gering abnimmt“, erklärt Ulrich John.

Bis vor wenigen Jahren gingen Wissenschaftler davon aus, dass 10 Gramm Alkohol bei Frauen und 20 Gramm bei Männern pro Tag an der Grenze zu einem risikoarmen Konsum stehen. Vorausgesetzt an zwei Tagen pro Woche wird gänzlich auf Alkohol verzichtet. Umgerechnet sind das bei Frauen ein achtel Liter Wein und bei Männern ein halber Liter Bier. Stand heute können jedoch schon die kleinsten Mengen Alkohol schwerwiegende Erkrankungen wie beispielsweise Brustkrebs begünstigen, sagt John.

Brauereien und Weinhersteller setzten auf alkoholfreie Getränke

Der tatsächliche normale Konsum liege in Deutschland zudem deutlich höher. So würde durchschnittlich jede und jeder Deutsche fast elf Liter Reinalkohol pro Jahr konsumieren. „Den verbleibenden Anteil müssen andere mittrinken. Wenn ich also gar keinen Alkohol trinke, müssen mindestens zehn Liter von anderen mitgetrunken werden“, rechnet der ehemaliger Direktor des Instituts für Sozialmedizin und Prävention vor.

Während Sport und gesunde Ernährung seit Jahren einen immer höheren Stellenwert in der Gesellschaft einnehmen, ändern sich die Alkoholgewohnheiten kaum. An den Gesundheitstrend setzt die Alkoholindustrie dennoch an – wenn auch nur in kleinen Schritten. Alkoholfreies Bier gibt es mittlerweile von fast jedem Hersteller zu kaufen. Auch einige Weinhersteller probieren sich in der alkoholfreien Variante aus. „Es macht momentan nur ein Prozent der Weinproduktion aus, doch die Branche registriert, dass das Produkt immer mehr nachgefragt ist“, sagt John.

Ein Glas Rotwein am Abend gesundheitsfördernd? Von wegen

Ein Glas Rotwein am Abend würde Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorbeugen oder sogar die Fettzellen im Körper anregen – es ist eine von vielen Mythen rund um das Thema Alkohol, welche sich weiterhin hartnäckig hält. Doch in mehreren langjährigen Studien konnte widerlegt werden, dass Alkohol eine gesundheitsfördernde Wirkung aufweist. „Sie finden bestimmt auch heute noch einen Kardiologen, der ihnen das trotzdem empfiehlt“, sagt John. Zudem sind Regeln wie „Wein auf Bier, das rat ich dir. Bier auf Wein, das lass sein“ unsinnig, sagt John: „Entscheidend ist die Alkoholmenge, die zählt.“

Doch wie rutscht jemand in die Alkoholabhängigkeit und welche Anzeichen gibt es dafür? Um dies festzustellen müssen mehrere Kriterien erfüllt sein, erklärt John. Dazu zählt ein unwiderstehliches Verlangen, auch Craving genannt. „Es ist ein Art Suchtdruck, bei der eine Person davon getrieben ist, trinken zu müssen.“

Ein weiteres Kriterium ist, wenn Betroffene den Alltag vernachlässigen und sich Vorräte anlegen, um immer Alkohol parat zu haben, führt John auf. In den schlimmsten Fällen kommt es zu Zitteranfällen, sobald der Konsum von Alkohol gestoppt wird. „Die Entwicklung einer Alkoholabhängigkeit beginnt mit einem normal erscheinenden Konsum.“ Es ist ein schleichender Prozess. Etwa drei Prozent der Bevölkerung seien von einer Alkoholabhängigkeit betroffen. Doch die Dunkelziffer ist wahrscheinlich höher, sagt John.

Von Christin Lachmann