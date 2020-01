Greifswalder THW lädt zum Tannenbaumverbrennen

Greifswald

Die Feiertage sind vorüber, der Tannenbaum muss wieder aus dem Wohnzimmer weichen. Doch mit den gemütlichen Winterabenden ist es noch nicht vorbei: Die Helfervereinigung des Greifswalder THW-Ortsverbandes lädt zu einem Abend am Feuer mit heißen Getränken. Los geht es am Samstag, 11. Januar, ab 17 Uhr im Ortsverband in der Loitzer Landstraße 12.

Der Ortsverband hat für das leibliche Wohl vorgesorgt und bereiten ein gemütliches Traditionsfeuer vor. Wer noch einen Tannenbaum hat, kann diesen (nach Absprache unter der Telefonnummer 03834/511315) entweder vorher oder am Abend mitbringen.

Von OZ