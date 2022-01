Greifswald

Das Jahr hat für Tätowierer in ganz Europa schlecht angefangen – unabhängig von der eh schwierigen Corona-Situation, in der sich die Branche zusammen mit etlichen anderen seit vielen Monaten befindet.

Ein Greifswalder Tätowierer ist Hermann Buchwald. Sein Studio „Müll und Meer“ ist ein kleiner Raum am Mühlentor, von dem aus er direkt auf den Wall schauen kann. In der Mitte stehen eine große Liege und zwei Stühle. Die Wände sind über und über behangen mit Buchwalds Kunst. Tattoomotive im traditionellen Old-School-Stil. Klare Linien, Punkte und Formen gepaart mit Figuren aus der Pop-Kultur und wortwitzigen Sprüchen. Der Stil ist sein Markenzeichen. Leute kommen für diese Motive und seinen Stil zu ihm. Doch der wird sich nun – zumindest für eine unbestimmte Zeit – ändern.

Am 4. Januar ist eine Verordnung der Europäischen Union in Kraft getreten, nach der zahlreiche der bisher gängigen Farben, die die Künstler nutzen, verboten werden. Eine Entscheidung, gegen die sich die Szene, Buchwald eingeschlossen, jahrelang gewehrt hat und die sie nun hart trifft. Ein Aushängeschild von „Müll und Meer“ in Greifswald ist die Kombination von schwarzen traditionellen Tattoos mit auffälligen roten Akzenten. In diesem Jahr fehlt dem jungen Tattoo-Künstler nun die Hälfte seiner Farbpalette.

Weniger Farbe bedeutet weniger Termine

„Im Dezember haben noch einmal mehr Leute versucht, einen Termin zu bekommen, solange es eben noch ging“, berichtet Buchwald. Seit Januar sei es weniger geworden. Die Situation ist für die coronageplagte Szene ein doppelter Schlag.

Doch was hat die Europäische Union genau beschlossen? Bei Tattoos werden Farben in die Lederhaut gestochen. Wo sie für immer bleiben sollen. Neben den Farbpigmenten selbst werden dabei auch verschiedene Chemikalien, unter anderem Konservierungsstoffe, in die Haut gegeben. Laut der Europäischen Chemikalienagentur (Echa) sind darunter auch gefährliche Stoffe, die Allergien und auch genetische Mutationen und Krebs verursachen. Insgesamt nennt die Agentur 4000 Stoffe – in allen Bereichen des Lebens, nicht nur bei Tattoofarbe. Während je ein bestimmter Blau- und Grünton wegen der Pigmente ab 2023 verboten werden soll, geht bei den meisten anderen Farben nicht um die Pigmente selbst, sondern die Konservierungsstoffe, die ab Januar dieses Jahres die neu erlassenen Grenzwerte reißen.

Wer die Farben nutzt, macht sich strafbar

Eine Gnadenfrist gibt es nicht. Tatsächlich greift die EU in voller Härte durch. Kein Import, kein Besitz, sogar die Lagerung ist verboten. Da es im Zweifel nicht nur um einen Verstoß gegen eine neue Verordnung, sondern bei der Nutzung der Farben auch um Körperverletzung geht, drohen den Tätowierern im schlimmsten Fall Gefängnisstrafen.

Kritik gibt es von vielen Seiten. Mehrere Petitionen haben jedoch nichts gebracht. Auch das Bundesinstitut für Risikobewertung, das direkt dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft unterstellt ist, bleibt in einer Stellungnahme verhalten. Auf Grund einer mangelhaften Datenlage sei keine abschließende Risikobewertung möglich. Besonders bei dem kommenden Verbot der beiden Pigmente Blau und Grün.

Für die Farbe Schwarz gibt es mittlerweile Hersteller, der sein Produkt an die neuen Regeln anpassen konnten. „Die Farbe zu bekommen, ist aktuell pures Glück“, erzählt Buchwald. „Ich habe mir eine Mail-Benachrichtigung eingerichtet, wenn die Farbe wieder verfügbar ist. Aber selbst dann war sie nach wenigen Minuten wieder vergriffen. Die Situation ist vergleichbar mit den Lieferengpässen der Playstation 5. Sobald was da ist, ist es auch schon wieder weg.“

Wann die restlichen Farben gesetzeskonform wieder auf den Markt kommen und wann so viel produziert wird, dass wieder genug für alle da ist, steht in den Sternen. Das hat natürlich auch einen Einfluss auf die Arbeiten der Künstler selbst. „Ich denke mal, der Trend zu bunten Aquarelltattoos ist erst mal gegessen“, meint Buchwald.

Hat die EU die Szene kriminalisiert?

Auch technisch müssen sich einige Tätowierer umgewöhnen. „Verschiedene Farben haben verschiedene Eigenschaften. Einige sind flüssiger, andere dicker. Das hat natürlich einen Einfluss auf die Art, wie man tätowiert.“ Gerade in einer Branche, die ihren Kunden bleibende Bilder auf den Körpern hinterlässt, ist ein perfekter Umgang mit den Arbeitsmaterialien unumgänglich.

Ein weiterer Nebeneffekt könnte die Kriminalisierung der Szene sein, wie Branchenverbände kritisieren. Seriöse Künstler verzichten auf die Farben. Es gebe aber noch zahlreiche Restbestände, die in Hinterzimmern unter die Haut kommen könnten, befürchtet etwa der Verein „Deutsche Organisierte Tätowierer“.

Bis die neuen Farben da sind, versucht Buchwald das Beste aus der Situation zu machen. „Ich biete an, das Schwarz schon mal zu stechen und dann einen zweiten Termin zu machen, wenn endlich eine rote Farbe zugelassen wird“, erklärt er. Ansonsten mache er jetzt mehr Entwürfe mit nur einer Farbe – Schwarz. Immerhin die Entwürfe an den Wänden bleiben unverändert farbenfroh.

Von Philipp Schulz