Greifswald

Die Tagesstätte für Menschen in Not in der Greifswalder Lomonossowallee hilft jenen, die obdach- oder wohnungslos sind, die Schulden angehäuft haben oder durch Alkoholprobleme ihren Job verloren haben. Wäsche waschen, duschen, ein warmes Essen am Tag – auch diese ganz grundlegenden Bedürfnisse können Obdachlose in der Tagesstätte erfüllen und finden dort immer ein offenes Ohr für ihre Anliegen.

Seit zwei Jahren Verhandlungen um mehr Geld

Doch nun steckt die Tagesstätte selbst in einer Notlage. Seit zwei Jahren verhandelt das Kreisdiakonische Werk als Träger der Einrichtung mit dem Kreis Vorpommern-Greifswald über eine bessere Finanzausstattung. Bisher ohne Erfolg, wie Geschäftsführer Jörg Raddatz bedauert. Die Tagesstätte habe allein seit August ein Defizit in Höhe von 36.000 Euro angehäuft. „Das können wir als Träger nicht mehr auffangen. Wenn die von uns geforderten Sätze nicht bewilligt werden, funktioniert es nicht mehr“, sagt Jörg Raddatz. Dann wäre die Tagesstätte in Gefahr. Deswegen hat der Träger nun die Schiedsstelle des Landes eingeschaltet und hofft auf Unterstützung in der verfahrenen Lage.

„„Wir haben im Kreis in den vergangenen Jahren 30 Prozent der Beratungslandschaft eingebüßt“, sagt Jörg Raddatz, Geschäftsführer des Kreisdiakonischen Werks. Quelle: Kreisdiakonisches Werk

Landkreis prüft, welche Angebote überhaupt notwendig sind

Beim Landkreis selbst gibt man sich gelassen. „Es erfolgte keine Ablehnung. Darüber hinaus gab es einige Gespräche mit dem Träger zur Klärung der Perspektive“, formuliert Achim Froitzheim, Pressesprecher des Landkreises Vorpommern-Greifswald. Er räumt ein, dass Preissteigerungen vom Kreis durch Neuverhandlungen aufgefangen werden. „Der Landkreis stellt sich nicht gegen eine bessere Finanzierung, es muss der notwendige Rechtskreis beiderseitig geklärt werden“, sagt Froitzheim weiter.

Doch was heißt das? Der Landkreis betont, dass dieser Prozess keine Kritik an der Arbeit des Trägers sei, es auch nicht darum geht, dass die Tagesstätte die Mittel effizienter einsetzen müsse. Frage sei vielmehr, welche Leistungen überhaupt benötigt und weiter angeboten werden sollen, verdeutlicht Froitzheim. Und das klingt nach Sparen statt nach besserer Finanzausstattung.

Kreis hat selbst Schulden und Spardruck vom Land

Hilfsangebote für Menschen in Not zu machen, egal ob sie obdachlos sind, Alkoholprobleme oder Schulden haben – das ist zwar eine Pflichtaufgabe, die der Landkreis Vorpommern-Greifswald stemmen muss. Doch da der Kreis selbst verschuldet ist und aufgrund des geringen Steueraufkommens in unserem Landstrich vergleichsweise geringe Einnahmen hat, bekommt der Kreis einen hohen Spardruck auf Land.

Thomas Göttsche, Leiter der Tagesstätte, blickt etwas ratlos drein. „Es wird überall gefordert, Mitarbeiter nach Tarif zu zahlen. Aber das Geld wird dafür nicht zur Verfügung gestellt. Das passt nicht zusammen“, sagt er achselzuckend. Bereits im April stehe die nächste tarifliche Lohnerhöhung über vier Prozent an. Wie das klappen soll, ist ihm ein Rätsel.

Finanzierung der Tagesstätte ist Zauberkunststück

Die Finanzierung der Tagesstätte ist von jeher ein mittelgroßes Zauberkunststück. Denn die Räumlichkeiten in der Lomonossowallee werden als solche gar nicht finanziert. Vielmehr kann der Träger ausschließlich Fachleistungsstunden und Tagessätze für seine Klienten abrechnen.

Fachleistungsstunden seiner Sozialarbeiter fallen immer dann an, wenn ein Berater mit dem Wohnungslosen zusammensitzt und ihm bei Bewerbungen, beim Bankkonto oder anderem hilft. Rein nach dem Gesetz ist gar keine Rundumbetreuung vorgesehen. Küche, Bad und den Aufenthaltsraum finanziert Göttsche über sogenannte Tagessätze, die er je Notleidendem abrechnen kann. Das sind 54 Euro am Tag. Allerdings darf Göttsche maximal 20 Personen am Tag in Rechnung stellen. „Es gibt aber Tage, an denen 36 oder 38 Leute kommen, am Geldtag zum Beispiel“, sagt Göttsche.

Auch der bürokratische Aufwand hinter diesem System ist enorm groß. Für den Februar hat Göttsche beispielsweise 470 Tagessätze abgerechnet. Die Buchhaltung erstellt dann für jeden einzelnen Klienten eine Rechnung und reicht diese beim Landkreis ein.

„Es geht immer nur ums Sparen. Dabei ist unsere Arbeit so enorm wichtig und vielfältig“, sagt Göttsche. Er verwaltet das Geld für etliche Klienten, die wegen Schulden kein eigenes Konto haben. Er zahlt ihnen das Arbeitslosengeld II aus, das monatlich überwiesen wird, hilft ihnen, das Geld für Rechnungen, Lebensmittel und Alltag einzuteilen. Er und seine Kollegen unterstützen bei Anträgen, Behördengängen und dabei, Schulden loszuwerden.

Bis zu 400 Wohnungslose in Greifswald

Über allem steht stets das große Ziel, für die Menschen Wohnraum zu beschaffen. Auch das ist etwas, das in den vergangenen Jahren immer schwieriger geworden ist. Wohnraum ist in Greifswald extrem knapp. Dadurch haben Personen mit Schulden, die arbeitslos sind oder eine schwierige Vorgeschichte haben, kaum eine Chance. „Ich schätze, dass die Zahl der Wohnungslosen in Greifswald mittlerweile bei 400 liegt“, sagt Göttsche. Die leben dann nicht auf der Straße, sondern schlafen mal bei Freunden, mal den Eltern und im Sommer in einer Gartenlaube. Einen festen Wohnsitz haben sie aber nicht.

OB Fassbinder verspricht Hilfe

Die prekäre Finanzsituation hat längst den Greifswalder Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) auf den Plan gerufen. „Die Tagesstätte für obdach- und wohnungslose Menschen ist von großer Bedeutung für Greifswald. Die dort geleistete Arbeit ist von hoher Qualität und unverzichtbar“, sagt Fassbinder. Er betont, dass die Finanzierung der Beratungs- und Unterstützungsangebote Aufgabe des Landes und vor allem des Landkreises ist. „Bedauerlicherweise ist gerade beim Landkreis in diesem Bereich ein Rückgang statt des notwendigen Aufwuchses festzustellen“, kritisiert Fassbinder. Jörg Raddatz wird konkreter: „Wir haben im Kreis in den vergangenen Jahren 30 Prozent der Beratungslandschaft eingebüßt.“

Die Tagesstätte ist trotz alle Schwierigkeiten seit 30 Jahren fest etabliert in der Hansestadt. OB Fassbinder will alles dafür tun, dass das auch so bleibt.

Von Katharina Degrassi