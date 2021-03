Während die Impfung von Kitapersonal und Lehrer in anderen Landkreisen am Freitag beginnt, gibt es in Vorpommern-Greifswald noch keinen Starttermin. Der Greifswalder Tagespflegevater Dirk Heidrich fordert eine schnelle Impfung. Er gehörtder Risikogruppe an und möchte sich und die von ihm betreuten Kinder durch die Impfung schützen.