Greifswalder Testzentren schließen – hier bekommen Sie noch einen Test

Seit April haben zahlreiche Testzentren in Greifswald geöffnet. Mehrere Betreiber bieten mittlerweile verteilt über die ganze Stadt die Möglichkeit an, sich mit einem Schnelltest oder teilweise auch gegen Gebühr mit einem PCR-Test vor der unbemerkten Ausbreitung des Corona-Virus zu schützen. Was besonders in der dritten Welle notwendig war und von vielen genutzt worden ist, wird nun immer weniger genutzt. Deswegen werden einige der Testzentren geschlossen oder haben bereits zugemacht.

Als größter Betreiber von Testzentren ist in Greifswald das Universitätsklinikum aufgetreten. Als erstes eröffnete das Haus ein Zentrum für Schnelltests in der alten Mensa am Schießwall. Es folgten Standorte auf dem Fischmarkt, dem Parkplatz des Marktkauf in Neunkirchen und dem Haus der Kultur in der Brandteichstraße. Zwei der Standorte werden bis Ende Juli schließen.

Innenstadt-Testzentren mit neuen Öffnungszeiten

Wie das Uniklinikum bekanntgab, werden die Schnelltestzentren auf dem Marktkauf-Parkplatz und in dem Haus der Kultur schließen. Letzteres wird am Mittwoch, dem 14. Juli, letztmalig öffnen. Das Testzentrum am Marktkauf, das speziell für Autofahrer konzipiert worden ist, wird noch bis Ende Juli betrieben. Bis dahin ist es montags bis samstags von 15 bis 19 Uhr geöffnet.

Auch die beiden Antigen-Schnelltestzentren in der Innenstadt bekommen neue Öffnungszeiten. So soll der Standort in der alten Mensa künftig Montag bis Donnerstag von 10 bis 15 Uhr und an Freitagen sowie samstags zwischen 15 bis 19 Uhr öffnen. Das Schnelltestzentrum am Fischmarkt öffnet genau umgekehrt: Montag bis Donnerstag zwischen 15 bis 19 Uhr und dann Freitag und Sonntag von 10 bis 15 Uhr. Die neuen Regelungen gelten ab Donnerstag, dem 15. Juli.

Bescheinigungen werden nur selten benötigt

Als Grund gibt die Unimedizin an, dass die Bescheinigungen, nicht mit dem Corona-Virus infiziert zu sein, nur noch selten benötigt würden. Trotzdem wolle man die kostenlosen Schnelltests weiter vorhalten. Die Schließung von zwei der Testzentren begründet das Haus aber auch mit der drastischen Kürzung der Gegenfinanzierung vonseiten des Bundes. Dieser Schritt wurde aus Sicht des Gesundheitsministeriums bereits vor einigen Wochen notwendig, da immer mehr Fälle von Betrugsfällen in Schnelltestzentren aufgetreten waren.

Die Unimedizin erkenne zudem, dass es ein deutlich abnehmendes Interesse an Testbescheinigungen gebe. Auch Erik Schumacher hat das erkannt. Der Apotheker hat ein Testzentrum in der Turnhalle II in Schönwalde betrieben. Zuletzt eröffnete er ein weiteres Zentrum in Zusammenarbeit mit dem Freizeitbad Greifswald direkt in deren Räumlichkeiten – Gäste und auch Passanten konnten sich hier testen.

Betreiber bleiben in Bereitschaft

Schumacher hat den Testbetrieb im Freizeitbad vergangene Woche und das Testzentrum in der Turnhalle bereits einige Tage zuvor aufgegeben. Die Nachfrage war nicht mehr da, die Kosten zu hoch. Die Turnhalle konnte er zwar kostenlos mieten, allerdings bezahlte er Geld für den Aufbau des Zentrums in der Halle selbst. Zudem, so erklärt er, wäre der Mietvertrag für die Halle ohnehin Ende des Monats ausgelaufen. Er habe keinen Grund mehr gesehen, diese weiter für den Vereinssport zu blockieren.

Allerdings bleibe er in Bereitschaft, so Schumacher. Das Testzentrum im Freizeitbad könne jederzeit wieder in Betrieb gehen – das habe er mit dem Betreiber abgesprochen. So wollen beide Seiten für eine mögliche vierte Welle mit steigenden Corona-Zahlen im Herbst gewappnet sein.

Nur noch eingeschränkte Testpflicht

Einen Schnelltest benötigen aktuell nur noch Menschen, die nach Mecklenburg-Vorpommern einreisen, Großveranstaltungen oder Clubs und Diskotheken besuchen wollen. Für Restaurant- und Barbesuche wurde die Testpflicht aufgehoben. Auch Museen, Kinos und Fitnessstudios sowie bei Friseuren und Kosmetikstudios entfällt die Testpflicht.

Anfang August, wenn die Sommerferien enden und tausende Schüler wieder in die Klassen kommen, soll in den ersten Wochen auch in den Schulen noch einmal eine Testpflicht bestehen – nur geimpfte und genesene Schüler sind dann ausgenommen.

