Greifswalder Testzentren sorgen für Ärger bei den Sportvereinen

Greifswald

In der Turnhalle zwei, im Greifswalder Stadtteil Schönwalde I, ist gerade eine paradoxe Situation entstanden. Hier können sich die 50 Jugendlichen des Rollsportclubs Greifswald e.V. zwar theoretisch testen lassen, wenn sie zum Beispiel in den Ferien in die dann offene Schwimmhalle wollen, Sport macht geht jedoch nicht. Das liegt nicht an der Landesverordnung. Diese lässt Jugendsport bereits seit Tagen wieder zu, für die Jugendlichen sogar ohne Schnelltest, da sie diesen ja bereits in der Schule machen. Trotzdem ist es für einige Vereine aktuell nicht möglich zu trainieren. Grund dafür sind die Testzentren.

Rüchblick: Am Montag, dem 19. April lag die Corona Inzidenz in Vorpommern-Greifswald bei 194 Infizierten auf 100.000 Einwohner. Die dritte Welle der Pandemie war im vollen Gang, an diesem Tag begann für das Bundesland der vorerst letzte harte Lockdown, der noch über die Verordnungen der Bundesregierung hinwegging. Am selben Tag eröffnete Erik Schumacher ein Schnelltestzentrum in der Sporthalle II, direkt neben der Fischerschule. Der Greifswalder ist Apotheker in Neubrandenburg und wollte helfen.

Sportvereine sitzen vor der eigenen Tür

Anfang Juni steht nun Dr. Hartmut Bettin vor der Halle 2. Er ist Trainer des Rollsportclubs Greifswald. Dem Sport gehen etwa 50 Kinder und Jugendliche nach. Eigentlich wäre er gerade gerne in der Halle und würde nach den langen Durststrecken der coronabedingten Zwangspausen mit ihnen trainieren, aber er darf nicht. Die Stadt hat klipp und klar gesagt: „Testen hat derzeit Priorität. Wenn sich abzeichnet, dass der Testbedarf sinkt, können sukzessive auch Kapazitäten abgebaut werden, zuerst die in den Turnhallen. Das ist aber derzeit nicht absehbar.“ Für ihn ist das schwer zu ertragen.

Von diesem Dilemma sind nicht nur die Rollschuhkinder betroffen. In der alten Sporthalle der Caspar-David-Friedrich Schule (Ostseeviertel Ryckseite) hat das IMD Labor Greifswald ein eigenes Schnelltestzentrum eröffnet. Hier gilt das gleiche. Betroffen sind laut statt neben dem Rollschuhclub auch der Volleyballclub Greifswald, Die Sektion Volleyball vom Hochschulsport und der FC Adler.

Testzentren werden derzeit gebraucht

Für Bettin ist die Angelegenheit ärgerlich. Während die Volleyballer und Fußballer im Notfall auch auf Flächen draußen ausweichen können, kann er das nicht. Zumal sein Verein damals im April nicht über die neuen Mieter informiert worden sei, wie er bemängelt. Auch mit Alternativen sieht es aktuell schlecht aus. Bis zu den Ferien gebe es nur wenige freie Kapazitäten in den Hallen, zwei sind Testzentren, eine weitere (Halle 1) hat einen Wasserschaden. Die restlichen Hallen müssen für Schulsport und Vereine reichen. In den Sommerferien gebe es wieder mehr Zeiten für seinen Rollsportclub, doch was ist danach, fragt er sich?

Darauf gibt auch die Stadt nur eine wage Antwort. „Es ist davon auszugehen, dass auch Urlauber in der Region, die sich regelmäßig testen lassen müssen, Greifswalder Testkapazitäten mit nutzen werden“, heißt es au Nachfrage. Die Vereinbarungen mit Schumacher und dem IMD Labor laufen bis Ende der Sommerferien, was am 31. Juli wäre. Das bestätigt auch Schumacher. Wie es danach weitergehe, wisse er nicht. Aktuell werde das Testangebot gut angenommen. 200 bis 300 Tests mache das Team in der Halle 2 pro Woche. Doppelt so viel wie noch im Lockdown. Er geht davon aus, dass mit mehr Angeboten, die einen Schnelltest voraussetzen, auch die Nachfrage steigt.

Ein Zelt als Alternative?

Vor der Halle 2 deutet Bettin in die brache Fläche vor der Halle. Hier wäre doch genug Platz für ein Zelt, wie es auf dem Fischmarkt stünde, sagt er. Das wäre aber mit zusätzlichen kosten verbunden. Der Vertrag zwischen den Betreibern der Schnelltestzentren und der Stadt ist unkompliziert. Keine Miete, „unkompliziert und kostenfrei“, sagt die Stadt. Dafür müssen die Betreiber den Rest selbst bezahlen. Schumacher trägt jetzt schon die Kosten für den Aufbau in der Halle, die Anmeldung und das Zentrum selbst. Mit pragmatischem Blick wird klar, dass die Nutzung der Halle der unkomplizierteste Weg war.

Die Stadt macht Bettin wenig Hoffnung. Auf Nachfrage heißt es: „Bis zu den Sommerferien wird es allerdings keine Ausweichmöglichkeiten für die betroffenen Vereine geben, da es einfach nicht genügend Alternativen gibt.“ Stattdessen sollen die aktuellen Strukturen verstetigt werden. Alle Greifswalder Testzentren sollen mit der Softwarelösung der Universitätsmedizin verbunden werden. Damit würde eine Buchung von Terminen über eine Internetseite möglich werden.

Von Philipp Schulz