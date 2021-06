Greifswald

„Liebe Getesteten, Geimpften und Genesenen“: So begrüßte Ballettdirektor Ralf Dörnen die 100 Zuschauer, die am Freitagabend nach genau sieben Monaten und drei Tagen Pause wieder im Theater Vorpommern zum Ballettabend „Debussy/Gershwin“ Platz nehmen durften.

Natürlich tat Dörnen das mit einem Augenzwinkern: „Dass überhaupt so viele Besucher zugelassen wurden, sei dem Kampf unseres Verwaltungsdirektors Peter von Slooten zu verdanken“, konnte es sich Dörnen nicht verkneifen, anzumerken. Was er nicht sagte: Ursprünglich sollten nämlich nur 50 Gäste kommen dürfen. Im Gegensatz zu Stralsund, wo die 100 Tickets für die Sonnabend-Premiere des Musicals „Dracula“ beim Gesundheitsamt nicht strittig waren.

Minutenlanger Schlussapplaus für die Tänzerinnen und Tänzer

Und diese 50 plus 50 Karten waren ruckzuck weg, wie an der Theaterkasse zu erfahren war – trotz Impfnachweis und Maske während der gesamten Vorstellung. Alle jene Kulturfreunde, die ein Ticket ergatterten, zeigten sich dankbar. „Es war ein wunderschöner Auftakt“, befand Johann Jakob Preuß. Der Greifswalder ist Stammgast im Theater. „Ich habe schon Karten für alle noch im Juni stattfindenden Premieren“, verriet der junge Mann.

Auch Margret Laudan, ehemalige Greifswalderin, die aus Kiel angereist war, zeigte sich nach der Vorstellung in bester Laune. Sie genoss den Ballettabend als musikalischen Auftakt für die an diesem Wochenende ebenfalls in der Hansestadt gestartete Bachwoche. Überglücklich zeigten sich indes auch die zwölf Tänzerinnen und Tänzer des Balletts Vorpommern während des minutenlangen Schlussapplauses, mit dem sich das Publikum bei ihnen bedankte. Allen sah man an, dass ihnen eine zentnerschwere Last vom Herzen gefallen war.

„Wir haben 4000 Briefe verschickt, alle per Hand eingetütet“

„Wir hatten vier Generalproben“, sagte Ballettdirektor Dörnen. Denn so oft hatte die Crew schon gehofft, dass die Premiere unmittelbar bevorstand. Das nun alles so schnell ging für „Debussy/Gershwin“, war auch für den gestandenen Theatermann, der in wenigen Wochen die Intendanz des Hauses übernehmen wird, eine Überraschung.

„Es ist wunderbar“, sagte Dörnen und bedankte sich bei allen Kollegen, die in den letzten Tagen wahrlich bis zur Erschöpfungsgrenze gearbeitet hatten. Es mussten ja nicht nur fix ein neuer Spielplan erarbeitet und der Kartenvorverkauf angeschoben werden. „Wir haben auch 4000 Briefe verschickt, alle per Hand eingetütet“, erklärte Pressechef Hans Heuer, „um die Zuschauer zu informieren“.

„Debussy/Gershwin“ war nach „The Juliett Letters“ die zweite Ballettproduktion, die unter Pandemiebedingungen und den damit einhergehenden Abstandsregeln entstanden ist. Vertanzt werden dabei die „Suite Bergamasque“ von Claude Debussy und Jazzmusik von George Gershwin – vornehmlich aus „Porgy und Bess“.

Dabei konnte das Ballett auch auf einen Tanzabend zurückgreifen, den es in der Spielzeit 2016/17 schon einmal als „Rhapsody in Gershwin“ gegeben hatte. Abgeschiedenheit und Miteinander: Diese beiden Motive führt das Ballett zusammen, um Erfahrungen der klassischen Moderne mit denen unserer Gegenwart ins Verhältnis zu setzen, heißt es in der Ankündigung. Das gelang auch. Aber: „Es war ein verhaltener Start“, bemerkte Roland Kroll aus Wackerow, der kein Ballett am Theater verpasse, dann auch etwas kritisch.

Hebungen und Berührungen nur in Ausnahmefällen

„Es hat gedauert, bis wir uns gegenseitig wieder etwas näher gekommen sind. Wir waren auch ängstlich“, gesteht der Ballettmeister Adonai Luna in einem Interview, das im Programmheft zu „Debussy/Gershwin“ abgedruckt ist. Hebungen und Berührungen, für einen Ballettabend eigentlich ein absolutes Muss, sind nicht zugelassen. Wenn es dennoch vereinzelt welche gab, dann nur, weil diese Künstlerinnen und Künstler auch privat zusammen leben.

Noch dreimal ist „Debussy/Gershwin“ zu sehen, bevor das Ballett dann wieder vom Spielplan verschwindet. Vorstellungen sind am 20. Juni, 18 Uhr in Greifswald und am 17. Und 18. Juni jeweils um 19.30 Uhr in Stralsund. Auch dazu werden je 100 Karten verkauft. Tickets und weitere Informationen gibt es auf: www.theater-vorpommern.de

Von Reinhard Amler