Greifswalder Theater präsentiert popkulturelle Stücke

Greifswald

Erst am 21. Februar durfte das Theater in Greifswald seine Türen für das Publikum öffnen. Nach der langen Wartezeit feiert es dieses Wochenende gleich zwei Premieren. Es sind zeitgenössische Stücke – das war der Leitung am Haus für diese Spielzeit besonders wichtig.

Tragische Liebesgeschichte à la Romeo und Julia: ,,Vögel“

Eitan, jüdischer Herkunft, und Wahida, arabischer Herkunft, verlieben sich ineinander. Die Familie von Eitan steht der Beziehung ihres Sohnes kritisch gegenüber, dennoch kämpft das junge Paar um ihre Liebe. Zusammen reisen sie nach Israel, um den Wurzeln von Eitans Familie auf die Spur zu kommen. Dort werden lang gehütete Familiengeheimnisse gelüftet. Doch dann passiert das Schlimmste...

Vor dem Hintergrund des Nahostkonflikts erzählt ,,Vögel“ eine moderne Geschichte auf den Spuren von Romeo und Julia. Annette Pullen arbeitet seit beinahe 20 Jahren als freischaffende Regisseurin und wurde dabei zahlreiche renomierten Häusern gezeigt.

Mehrere ihrer Inszenierungen wurden durch eine Einladung zu den Mülheimer Theatertagen und den Autorentheatertagen am Deutschen Theater Berlin ausgezeichnet.

Das Schauspiel hat am Samstag, dem 12. März, 19:30 Uhr, seine Premiere. Den ganzen März über kann man sich das Stück im Greifswalder Theater ansehen.

Deutsche Premiere und preisgekrönt: ,,Rand“

Absurdität. Das Stilmittel zieht sich durch das Theaterstück ,,Rand“, von Miroslava Svolikova. Tetrissteine tauchen auf, Soziologen, Astronauten, das letzte Einhorn, Mickey Mouse – im Theaterstück von Svolikova kommen viele skurrile Randfiguren auf die Bühne, um ihre Geschichte zu erzählen. Denn wer am Rand lebt, muss sich abstrampeln, um nicht abzurutschen.

Obwohl man es ihnen nicht zutraut, beschäftigen sich die genannten Randfiguren mit der Gesellschaft und deren sozialen Verwerfungen. Dabei wollen sie sich dem menschlichen und räumlichen Rand nähern, um anders auf die Welt zu schauen.

Dazu wollen sie auch das Publikum anhalten. Die Regisseurin ist in ihrer Heimat bereits mit mehreren namenhaften Preisen dekoriert worden. Ihr jüngster ist der österreichische Theaterpreis Nestroy, mit dem sie erst vor wenigen Monaten für ihr Stück „Rand“ prämiert wurde.

Die Premiere ist am Sonntag, 13.03.2022, 18:00 Uhr, im Rubenowsaal. Das Stück ist noch im März und April in der Stadthalle Greifswald zu sehen.

Von Maret Becker