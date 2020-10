Greifswald

Das marode Theater der Hansestadt Greifswald muss dringend saniert werden, das steht bereits seit Jahren fest. Die Bürgerschaft bekräftigte das: Wir stehen hinter dem Theater, war das einstimmige Credo. Was dieses Mammutprojekt allerdings für Probleme aufwirft, wird erst jetzt so richtig deutlich. Was sind die größten Hürden und wie ist der Stand? Alle Fragen und Antworten rund ums Thema, haben wir hier aufgelistet.

Finanzen: Wer übernimmt die Rechnung?

Anzeige

Mit Baukosten von geschätzten 50 Millionen Euro wäre dies das teuerste Bauprojekt der Hansestadt, selbst die Kosten für den Neubau der Erwin-Fischer-Schule (rund 18 Millionen Euro) und das Zentrum für Lifescience (37 Millionen Euro) bleiben weit hinter der nötigen Summe für die Spielstätte an der Europakreuzung zurück.

Doch es könnte noch schlimmer kommen, das Gebäude steht unter Denkmalschutz und die allgemeinen Baukosten steigen munter weiter – eine unglückliche Kombination für ein kommunales Bauprojekt. Nun soll sich das Land mit 50 Prozent der Kosten beteiligen. So wünschen es sich zumindest die Bürgerschaftsabgeordneten und stimmten in trauter Einigkeit für einen dringenden „Appell“ ans Land. Das Land habe schließlich auch vergleichbare Vorhaben der Theater in Rostock und Schwerin mit 50 Prozent unterstützt.

Weiß das Land von seinem Glück?

Man sei in Gesprächen, hieß es auf Seiten der Stadtverwaltung. Beim Land hält man sich allerdings bedeckt und will nicht so recht raus mit der Sprache. Zugesicherte Antworten des Bildungsministeriums auf OZ-Anfrage blieben aus. Auch in der Bürgerschaft gab es trotz der fraktionsübergreifend zelebrierten Botschaft „Wir stehen hinter dem Theater“, mahnende Stimmen. Man müsse unbedingt mit dem Innenministerium einen Haushaltsrahmen abstecken, in dem die maximale Kreditvergabe geregelt ist, damit es keine bösen Überraschungen gebe, hieß es von der SPD.

Lieb und teuer: Greifswalds Theater Jüngste Schätzungen gehen von Baukosten von 45 bis 50 Millionen Euro für die Sanierung des Theaters aus, Errichtung und Betrieb einer Interimsspielstätte nicht inbegriffen. Die Bauarbeiten sollen Mitte 2022 beginnen und etwa drei Jahre dauern. Das Fundament muss tiefer gelegt werden, um den Keller weiter nutzen zu können, die kostbare Rabitzdecke muss saniert werden und auch das Dachtragwerk braucht Unterstützung. Ein angeschlossener Neubau soll Kantine und Büroräume beherbergen. Im Haushalt 2019/20 ging die Verwaltung noch von rund 24 Millionen Euro für die Erneuerung der Spielstätte aus, darin sind Städtebaufördermittel in Höhe 15 Millionen Euro, die zu jeweils einem Drittel von Bund, Land und Kommune getragen werden.

Geraten jetzt andere Bauvorhaben in Gefahr?

Noch nicht abzuschätzen. Selbst wenn das Land die Finanzierung übernimmt, bleiben 25 Millionen Euro für die Stadt zu berappen. „Das ist immer noch eine beachtliche Summe“, so Bausenatorin Jeannette von Busse. In „Konkurrenz“ zu dem Theaterbau stehen der Umbau des Humboldtgymnasiums und der Bau des neuen Schulzentrums am Ellernholzteich. Der Doppelhaushalt 2021/22, in dem die prioritären Finanzierungen festgelegt werden, wird zum Jahresende erstellt.

Was sollen die Greifswalder in der „theaterlosen“ Zeit 2022 –2025 machen?

Nachdem Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) im August noch pragmatisch gesagt hatte, dass den Theaterbesuchern für größere Inszenierungen auch ein Weg nach Stralsund zuzumuten sei, machte sich Sorge bei den Theaterfreunden breit. Die angedachte Variante mit einem Hallenneubau an der Jungfernwiese ist jedenfalls vom Tisch, weil zu teuer. Denn auch hier spielt Geld eine Rolle: Die Kosten für das Interimstheater sind in den 50 Millionen nicht miteinkalkuliert.

Der künftige Intendant des Theaters Vorpommern, Ralf Dörnen, macht Mut. „Wir sind gemeinsam mit der Stadt auf der Suche nach einem Standort und die Zusammenarbeit ist wirklich gut. Der Wille ist da.“ Derzeit werden Grundstücken im Besitz der Stadt untersucht, auch die Festspielfläche am Museumshafen ist im Gespräch. Es müsse nicht unbedingt eine Halle sein, infrage kommen könnte auch eine Zeltlösung, da möchte sich Dörnen nicht festlegen.

Theater im Zelt – da geht das Theater mit?

Ja, das sieht so aus. Ein zweites neugebautes Theater zur Verfügung zu haben, erwartet hier keiner. Vielleicht sei das ja sogar eine Chance, etwas ganz besonderes aus der Taufe zu heben, sagt Dörnen. Schließlich gebe es genug positiv Beispiele, in denen solche Interimslösungen sich zum Kult entwickelt haben.

„Es kommt darauf an, was man daraus macht“, ist er überzeugt. „So ein Standort kann auch seinen Reiz haben.“ Das Programm müsste dann natürlich auch an den Gegebenheiten angepasst werden. „Ziel ist es aber, einen Spielplan für alle Häuser aufzusetzen“, so Dörnen. „Nur die ganz großen Stücke müssten dann eventuell nur in Stralsund laufen.“

Von Anne Ziebarth