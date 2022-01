Greifswald

Christian Holm ist kein Kind von Traurigkeit. Als Schauspieler, freischaffender Theaterpädagoge, Autor und Regisseur hat er es gelernt, mit den Höhen und Tiefen befristeter Stellen und Projektarbeit leben zu können. „Anfangs war das auch nicht schwer“, denkt der 55-jährige Familienvater an die ersten Jahre seiner Selbstständigkeit. Doch die Corona-Pandemie hat noch einmal alles durcheinandergewürfelt.

Die Krise traf die Kulturbranche ins Mark. Kaum ein anderer Lebensbereich ist so stark von den Auswirkungen betroffen. Veranstaltungen brachen von heute auf morgen komplett weg, Einrichtungen waren und sind dicht. Von Solo-Selbstständigen verlangt dies ein hohes Maß an Zuversicht und Selbstvertrauen. Auch den Mut, sich immer wieder neu zu erfinden, zu motivieren. Nach zwei Jahren leichter gesagt als getan. Christian Holm: „Ich bin erschöpft, wie ich es sonst nicht bin.“

Jammern wolle er trotzdem nicht. „Freischaffende Arbeit bin ich ja gewohnt“, sagt Holm und blickt zurück. Nach 15 Jahren Schauspiel in Berlin und zehn Jahren am Theater Vorpommern stürzt sich der gebürtige Hamburger 2012 mit vielen Ideen in die Szenerie, baut auf die Lust junger Menschen, hier und heute Theater zu spielen. Das läuft gut an. Mit finanzieller Unterstützung der Aktion Mensch und des Kreisdiakonischen Werkes leitet er auf über Jahre verschiedene Projekte, anfangs noch mit seiner Frau und Schauspielerin Eva-Maria Blumentrath. Der Erfolg stellt sich schnell ein: Ihr gemeinsames Schultheaterprojekt „Looking for Parzival“ etwa, einstudiert und aufgeführt von einer 9. Klasse des Humboldtgymnasiums, sahnt beim Bundestheatertreffen der Jugend in Berlin den ersten Preis ab. Der Triumpf verleiht Flügel. Holm schreibt die bildungskritische Komödie „Konfetti für alle“ über Schulstress und Abitur. Ein Stück mit und für Jugendliche, das erneut auf überregionale Resonanz stößt.

Große Geste der Aktion Sonnenschein

Es folgen andere Arbeiten, bis die Aktion Sonnenschein, Träger der Montessorischule, mit Christian Holm im Januar 2020 einen Achtmonatsvertrag über eine 14-Stunden-Woche schließt. Theaterprojekte für Heranwachsende gehören in dem Haus seit Jahren zum Selbstverständnis von guter Bildung. Ein Projekt mit Neuntklässlern stand auf der Agenda. „Aber dann kam die Pandemie“, sagt Holm. Homeschooling, Kontaktbeschränkungen, das Aus für die ganztägigen Probezeiten. Die Träume zerplatzten. „Da fand ich es eine große Geste, dass die Aktion Sonnenschein mitten in der Pandemie meinen Vertrag entfristete“, wertschätzt Christian Holm.

Irgendwann lief es dann auch wieder an, konnte er zumindest Kurse im darstellenden Spiel geben. Daneben spukte ihm seit Langem ein anderes, neues Projekt im Kopf herum, für das er mit Erfolg auch Fördermittel beim Fonds „Neustart Kultur“ beantragte: „Ich wollte alte Menschen zu ihren Erlebnissen vom Kriegsende 1945 interviewen und daraus ein Stück für Jugendliche entwickeln“, sagt Holm. „Überm Kuhstall Kampfverbände“ soll ein Zeichen gegen Krieg und Faschismus setzen. Doch seine Idee, Greifswalder aufzusuchen, sie von Angesicht zu Angesicht zu befragen, ging nicht auf. „Ich durfte ja in kein Altersheim. Also habe ich über Freunde und Bekannte nach Menschen gesucht und sie während des Lockdowns am Telefon interviewt.“ Für ihn ein kleines Wunder, dass sich Leute aus Bayern, Kassel, Düsseldorf und anderen Orten darauf einließen und sich bei diesem hochemotionalen Thema ihm gegenüber öffneten. „Schließlich bin ich ja für sie ein Fremder“, sagt Holm.

Einzelproben mit jedem Jugendlichen

Nach dieser ersten Hürde sollten im Januar die Proben mit interessierten Jugendlichen im Kulturzentrum St. Spiritus beginnen. Doch wieder durchkreuzte Corona die Pläne. „Auch meine ursprüngliche Idee, dass die Jugendlichen die alten Menschen treffen, bevor sie deren Geschichte auf der Bühne spielen, ging nicht auf“, bedauert Holm. Wegen der geschlossenen Kultureinrichtung wurde die Zeit bis zur geplanten Premiere im September knapp. „Eigentlich hatte ich mit einer neunmonatigen Probezeit geplant. Doch wir konnten erst zwei Wochen vor den Sommerferien starten“, blickt Holm zurück. Hinzu kamen die weiterhin geltenden Kontaktbeschränkungen: „Statt einer Probe mit acht Jugendlichen hatte ich acht Proben mit jeweils einer oder einem. Die Honorargelder waren damit im Oktober aufgebraucht.“ Ab November arbeitete er praktisch ohne Bezahlung.

Um Zeit zu gewinnen, verschob Christian Holm den Premierentermin auf den 18. November. Womit niemand der Akteure rechnete: Unmittelbar vor der Uraufführung erkrankten zwei Ensemblemitglieder an Corona. „Also verschoben wir die Premiere erneut. Diesmal auf den 14. Dezember“, erzählt der Theatermann. Am Tag zuvor kamen alle zur Generalprobe zusammen – und wurden von den aktuellen Geschehnissen überrollt: Weil der Landkreis mit seinen Infektionszahlen sieben Tage auf Rot stand, wurden sämtliche Veranstaltungen inklusive der Premiere abgesagt.

Dreimal Premierentermin verschoben

„Da war ich dann wirklich total alle“, offenbart Christian Holm. Nicht aber seine Mitstreiter. „Die Jugendlichen haben mich gepeppt. Sie haben die Nachricht mit einer ganz großen Leichtigkeit aufgenommen, wodurch wir letztlich eine total schöne Generalprobe erlebten. Das hat mir gutgetan“, verrät Christian Holm.

Der neue Premierentermin steht noch für den 18. Januar im Kalender vom St. Spiritus – der vierte mittlerweile. Aber Christian Holm macht sich nichts vor. Die pandemische Lage werde sich wohl kaum bis nächste Woche ändern.

Wie es weitergeht? Schulterzucken und krause Stirn. Obwohl er mit seiner Familie grundsätzlich mit wenig Geld auskomme, drücke die Ungewissheit aufs Gemüt: „Früher habe ich immer aus den Schultheaterprojekten Teilnehmer für die neuen Projekte rekrutiert. All das fällt weg. Ohne Premierenerlebnis keine Erfahrung, kein Interesse weiterzuspielen.“ Ihm selbst fehlten die Aufführungen ebenso, gesteht er ein: „Mit einem Stück rauszukommen, ist die Belohnung. Zu sehen, wie sich Jugendliche etwas zutrauen, ist einfach toll“, beschreibt Holm. Auch Förderanträge zu stellen, scheine ihm momentan nicht sinnvoll. „Was soll gefördert werden, wenn alles dicht ist?“

Ein Lichtblick gebe es neben der Teilzeitarbeit an der Monte dennoch: Mit dem neuen Schuljahr soll es auch am Humboldtgymnasium wieder ein Klassentheaterstück für die Neunte geben. „Und vielleicht kehren wir ja doch irgendwann mal wieder dahin zurück“, blickt Holm nach vorn, „wo wir früher mal waren.“

Von Petra Hase