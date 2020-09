Greifswald

Die Greifswalder Theaterwerft startet am Freitag, 11. September, ab 20 Uhr im rustikalen Heine-Schuppen am Ryck mit der Premiere von „Irish Coffee“ in ihren Corona-Spielplan. Wegen der Mindestabstandsregeln können jeweils nur 30 Sitzplätze angeboten werden.

Wie in einem irischen Pub

Das Publikum kann sich auf ein Tresen-Theaterstück freuen, wie Intendant Jens Hasselmann erklärt. Die Schauspieler und Musiker sitzen an der Theaterbar. Sie spielen, singen und erzählen von dort aus. Die Zuschauer sitzen bei Guinness und Whiskey wie in einem irischen Pub an Tischen.

Zwischendurch Live-Musik

„Irish Coffee“ hat Autor Ian Cooley in Irlands Hauptstadt Dublin angesiedelt. Dort spielt die skurril-witzige Geschichte von Moggy ( Elisa Ottersberg) und Ryan ( Tammo Massow), die sich auf einem Shopping-Mall-Parkplatz kennenlernen und eine wilde irische Nacht erleben. Sie erzählen von ihren Leben und die Zuschauer erfahren nebenbei, warum immer alles so kompliziert im Leben ist. Zwischendurch gibt es handgemachte irische Live-Musik von Jens Hasselmann (Gitarre, Gesang, Irish Bouzouki) und Klaus Falk (Akkordeon/Gesang).

Weitere Vorstellungen am 12., 18., und 19. September sowie am 2. und 3. Oktober.

Karten im Internet unter www.theaterwerft.de oder über die bekannten Vorverkaufsstellen.

