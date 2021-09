Greifswald

Not macht erfinderisch. Das gilt für alle Zwangslagen. Ob vor rund 100 Jahren in der Weltwirtschaftskrise oder heute, mitten in der Coronapandemie. Der Vergleich kommt unweigerlich beim Blick auf die neueste Produktion der Theaterwerft Greifswald: Deren Initiator und Macher Jens Hasselmann feiert am Freitagabend mit einem für sein Haus großen Ensemble die Premiere von „Stundl am Meer – die Freester Fischerteppichsaga Teil 1“. Ein geschichtsträchtiges, zugleich aber auch durchweg amüsantes Schauspiel mit sieben Darstellern. „Es verdeutlicht, dass der kreative Umgang mit Krisen aktueller denn je ist“, sagt Regisseur Hasselmann. In seiner Feder entstand auch das Stück.

Es war Ende der 1920er-Jahre, als die Fischer aufgrund stark dezimierter Fischbestände in der Ostsee nicht mehr von ihrer Hände Arbeit die Familien ernähren konnten. Die drastisch reduzierten Fangquoten der Gegenwart lassen grüßen. „Um die Fischer damals vor drohender Armut zu bewahren, kam der Greifswalder Landrat Werner Kogge auf die Idee, sie Teppiche knüpfen zu lassen“, erzählt Hasselmann. Da sie geübt waren im Fertigen und Flicken ihrer Fischernetze und Reusen, verfügten sie zweifelsohne über das hierzu nötige Geschick für einen erträglichen Nebenerwerb.

Plattdütsch Späldäl macht mit

Also gab Kogge eine überregionale Zeitungsanzeige auf, mit deren Hilfe er einen Experten als Anleiter für die Fischer suchte. Rudolf Stundl (1897–1990), ein österreichischer Textilkünstler, machte das Rennen und packte seinen Koffer für die Reise an die norddeutsche Küste. „Ein Wiener, der zuerst große Schwierigkeiten hatte, das Plattdeutsche der Fischer zu verstehen“, erzählt Hasselmann. Für ihn der ideale Plot für eine Theateraufführung. Über viele Monate setzte er sich vor dem Schreiben des Stücks mit der Geschichte der Fischerteppiche auseinander. Mitstreiter waren bald gewonnen, neben vier freischaffenden Künstlern auch drei Mitglieder der niederdeutschen Bühne „Plattdütsch Späldäl“ aus Stralsund. Denn natürlich lebt die Aufführung von den Sprachschwierigkeiten und manchen Missverständnissen.

Doch das Stück ist so viel mehr als kurzweilig vermittelte Heimatlegende. „Die Geschichte der Fischer hält uns gerade jetzt in der Pandemie vor Augen: Wenn du starr an den Dingen festhältst, gehst du in Krisensituationen unter“, sagt der Regisseur. Mut zur Veränderung sei nicht jedermanns Sache, aber notwendig zum Überleben. Die Geschichte der Fischer zeuge nicht nur von viel Einfallsreichtum, sondern auch vom unbändigen Willen der kleinen Leute, das Schicksal in die eigene Hand zu nehmen.

Theaterabende gut besucht

Hasselmann selbst ist dafür ein gutes Beispiel: Kaum hatte er seine Theaterwerft im Frühjahr 2020 aus der Taufe gehoben, führte die Coronapandemie zum Stillstand von Kultur und öffentlichem Leben. Der Premiere am 13. März folgte lange Zeit nichts. Dennoch gab der 55-Jährige nicht auf. Der gebürtige Berliner, der sich schon vor Jahren ins raue Land am Meer verliebte, aber erst vor gut zwei Jahren mit der Familie in Leist ein neues Zuhause fand, steckt den Kopf nicht in den Sand. Die Zeit der Veranstaltungsverbote nutzte der Autor, Musiker und Schauspieler, um Ideen weiterzuentwickeln.

Als wieder Theater möglich wurde, brauchte er auf Gäste nicht lange zu warten. Zwischen dem ersten und zweiten Lockdown sei es gut gelaufen. „Auch die jüngsten Aufführungen mit ‚Irish Coffee‘ und ‚Hafen der Ehe‘ waren allesamt ausverkauft“, freut sich der Intendant des kleinen Theaters in der Museumswerft. Allerdings räumt er ein, dass die Ticketanzahl nach wie vor begrenzt ist: „Wegen der Coronaverordnung haben wir zurzeit nur um die 30 statt der sonst möglichen 90 Plätze“, sagt er. Premierengäste müssen aufgrund der aktuellen Inzidenzwerte in Vorpommern-Greifswald auch wieder eine Mund-Nasen-Maske während der Vorstellung tragen. Außerdem gelte die 3G-Regel: geimpft, genesen oder getestet.

Museumswerft verbreitet Charme

Einem amüsanten Abend stehe damit nichts im Wege: „Die Bar ist geöffnet, das Ambiente in der Museumswerft hat Charme, ist urig und somit perfekt. Es riecht nach Holz und ein bisschen Farbe“, sagt Jens Hasselmann. Kein Wunder, hat er doch zunächst das Tischlerhandwerk erlernt, bevor er sich den Studien den schönen Künsten widmete.

Sein Plan ist es übrigens, nächstes Jahr eine Fortsetzung der Fischerteppichsaga auf die Bühne zu bringen. Der zweite Teil soll den Zeitraum 1933 bis 1990 abbilden. „Jahrzehnte, in denen zwei Diktaturen die Geschichte der Fischerteppiche benutzten“, sagt Hasselmann. Mal schauen, wann das Stück auf dem Spielplan steht. Unter der Woche bleibt die Museumswerft im Heineschuppen übrigens auch weiterhin dem Werkeln an Schiffen vorbehalten. Das Kulturleben beschränkt sich auf die Abende Freitag und Sonnabend. Der Vorhang öffnet sich jeweils um 20 Uhr, so auch am 1. und 2. Oktober. Weitere Vorstellungen finden statt am 8./9./29./30. Oktober. Tickets: www.theaterwerft.de

