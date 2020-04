Greifswalder Tierheim in der Corona-Krise: „Versorgung der Tiere ist sichergestellt.“

Greifswald

Durch die derzeitige Epidemie ist das öffentliche Leben eingeschränkt, nicht nur Geschäfte und gastronomische Einrichtungen sind derzeit geschlossen, auch die Tiere, die derzeit im Greifswalder Tierheim auf ein neues Zuhause warten, haben es schwer. Denn auch das Tierheim ist für den Durchgangsverkehr geschlossen, Hunde und Katzen können also nicht besucht werden. Doch wenn wirklich Interesse besteht, ein Tier aufzunehmen, dann könne nach vorheriger Absprache ein Termin zur Besichtigung vereinbart werden, versichert Tierheimchefin Silvia Grünberg. Die Vermittlung sei also eingeschränkt möglich.

Ehrenamtler fallen weg, Spenden werden weniger

In normalen Zeiten helfen viele Ehrenamtliche beim Ausführen der Hunde. Doch auch das ist derzeit nicht möglich. Das Gassi gehen müssen die Tierheimmitarbeiter nun komplett alleine übernehmen. Das sei herausfordernd, aber sie würden auch das schaffen, so Grünberg. Dadurch, dass niemand mehr vorbei kommen könne, würden weniger Futterspenden im Tierheim landen. In einigen Supermärkten der Stadt stehen jedoch Spendenboxen, in denen gekauftes Futter gelegt werden kann – diese Möglichkeit nutzen die Greifswalder noch immer, freut sich Grünberg. „Also unsere Tiere werden nicht verhungern, wir haben keine Angst, dass die Versorgung nicht mehr sichergestellt werden kann.“

Tierhalter wegen Corona verunsichert

In einigen Tierheimen versuchten Tierhalter zu Anfang der Krise ihre Vierbeiner abzugeben, weil sie fürchteten, dass Tiere das Coronavirus übertragen würden. Im Tierheim in Diedrichshagen sei das kein Problem gewesen. „Zwar haben einige Leute angerufen und gefragt, wie sie sich verhalten sollen, aber niemand stand hier vor der Tür und wollte sein Tier vorbei bringen“, sagt die Tierheimchefin. Dennoch freut sie sich schon darauf, wenn auch der Tierheimbetrieb normal weiter gehen kann.

Von Stefanie Ploch